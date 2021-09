'Google Pixel 6 verschijnt eind oktober'

De Google Pixel 6-reeks verschijnt binnenkort, maar een exacte datum heeft het bedrijf ons nog niet gegeven. Het meest waarschijnlijke gerucht rond de releasedatum stelt dat de smartphones op 28 oktober in de winkelrekken verschijnen, met pre-orders die op 19 oktober van start gaan.

De datum, die door Droidlife werd opgepikt, is afkomstig van een Reddit-gebruiker die een advertentie van het Australische mobiele netwerk Telstra opmerkte.

Met deze advertentie kan je je inschrijven voor meer informatie over de Pixel 6 en toegevoegd worden aan een loterij voor een prijs. Het belangrijkste detail staat echter onderaan bij de voorwaarden: de inschrijvingen stoppen op 19 oktober.

Voor veel mensen houdt dit inmiddels in dat de Pixel 6 op 19 oktober verder wordt onthuld. Op die dag zouden ook de pre-orders van start gaan. Telecombedrijven krijgen doorgaans lanceringsdata op voorhand om promoties en dergelijke te kunnen maken. Negen dagen na de bekendmaking zouden de smartphones verkrijgbaar zijn.

Het gaat hier dus niet om een officiële communicatie van Google, maar het is toch iets van informatie. We vingen deze pre-order- en releasedatum eerder ook al op van een leaker die tot nu toe niet altijd even betrouwbaar is gebleken. Het lijkt erop dat de leaker het dit keer toch bij het juiste eind heeft.

Analyse: een eenzame smartphone

Doorgaans zien we tegen het einde van het jaar veel nieuwe smartphones opduiken. Enkele daarvan zijn de iPhone-reeks, Samsung Galaxy-serie, Pixel, Huawei Mate, OnePlus T, Xiaomi T en Samsung Galaxy FE.

Dit jaar is het echter andere koek, en dat is deels te wijten aan corona en het tekort aan chips. Op de iPhone 13 en Xiaomi 11T-reeksen na lijken het stille maanden te worden, zeker nu de Galaxy Note 21 en OnePlus 9T geannuleerd werden.

De Google Pixel 6-reeks zal dit jaar dus iets minder concurrentie hebben. De Pixel 6 Pro wordt naar alle waarschijnlijkheid de enige high-end Android-smartphone die later dit jaar verschijnt. Als het toestel eerder een middenklasse smartphone blijkt, kan Xiaomi daar nog boven eindigen.

Bovendien zorgt het ontbreken van lanceringen voor wat stilte op de markt. Daarom lijkt de lancering van deze smartphones van Google iets meer plaats in te nemen in het nieuws dan normaliter het geval is.

Het ziet er dus naar uit dat de lancering van de Google Pixel 6 vrij groots wordt. We hopen gewoon dat het bedrijf ons niet teleurstelt met ondermaatse smartphones.