Google experimenteert met het slimmer maken van Chrome adresbalk

Google heeft een nieuw experiment in de maak met Chrome Omnibox, ofwel de adresbalk, zoals het beter bekend is. Het experiment heeft betrekking op de automatische aanvulfunctie die voorkomt dat je de volledige URL van een site die je al hebt bezocht, moet uittypen. Het ziet ernaar uit dat er een vrij grote upgrade onderweg is.

Op dit moment kun je, als je TechRadar.com opnieuw wilt bezoeken (deze moet je natuurlijk ook in je bladwijzers zetten!), beginnen met het typen van de eerste paar letters. Chrome suggereert vervolgens de rest. De aanstaande vernieuwing zal automatisch aanvullen doorvoeren voor specifieke titels van webpagina's mogelijk maken.

De nieuwe functie heet Omnibox Autocomplete Titles. Google meldt dat de functie 'in staat is om bladwijzers automatisch aan te vullen, evenals geschiedenis- en documentsuggesties wanneer een voorvoegsel van de titel ingetoetst wordt, in tegenstelling tot de URL'. Wat betekent dit in de praktijk?

Met de nieuwe functie ingeschakeld, zal Chrome ook URL's automatisch aanvullen als je iets anders dan de eerste paar letters typt. Dit betekent dat als je een TechRadar-profielpagina bezoekt (bijvoorbeeld die van mij), je kunt beginnen met het typen van 'wyci'. Chrome zal het automatisch aanvullen naar techradar.com/uk/author/mark-wycislik-wilson. Dit is erg handig als je een pagina hebt bezocht, maar slechts een deel van het adres kunt onthouden en niet noodzakelijkerwijs hoeft te weten op welke site het stond.

Nieuwe manier van je geschiedenis induiken

Ter aanvulling van deze feature is er ook ondersteuning voor de nieuwe vorm van automatisch aanvullen op basis van de titel van een pagina, niet alleen de URL. Google gebruikt het voorbeeld van een Wikipedia-pagina over 'space shuttles' (ruimteschotels in het Nederlands). Heb je voorheen en.wikipedia.org/wiki/Space_Shuttle bezocht, dan werkt automatisch aanvullen momenteel alleen als je start met 'en.wiki'. Met de vernieuwde Omnibox kun je ook starten met 'wiki/space_shu' of 'space shut' om op de gewenste pagina terecht te komen.

Om de geüpdatete Omnibox te testen, maakt het niet uit welke editie van Chrome je momenteel in gebruik hebt. Je kunt de functie in zowel een stabiele versie als bèta-variant aanzetten. Ook in de Canary-build voor ontwikkelaars is de mogelijkheid er. Volg hiervoor de volgende stappen:

Lanceer Chrome en bezoek chrome://flags Zoek naar 'Omnibox Autocomplete Titles' Selecteer 'Enabled' in het dropdownmenu Herstart Chrome

Als je de Canary build van Chrome hebt, zijn er een aantal extra gerelateerde functies die je kunt inschakelen: Omnibox Rich Autocompletion, Omnibox Rich Autocompletion Min characters, en Omnibox Rich Autocompletion Show Additional Text.

De functie werkt in Windows, macOS, Linux en Chrome OS, maar het is niet duidelijk of Google dezelfde functie ook naar mobiele gebruikers zal brengen.