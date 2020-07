Google Chrome verlaagt datagebruik bij het streamen van video's

Google werkt aan een nieuwe functie voor Chrome-gebruikers die het dataverbruik bij het streamen van video's zal verminderen.

Zoals TechDows meldt, heet de nieuwe functie LiteVideos, en het zal niet alleen helpen om je dataverbruik bij het bekijken van video's te verminderen, maar ook om de prestaties te verbeteren. De functie is momenteel beschikbaar in de Canary-builds van Google Chrome en zal later dit jaar voor het grote publiek uitgebracht worden.

Zo activeer je dark mode in Google Chrome

Meldingen op de Chromium bug tracker onthullen de details van de functie en hoe hij precies werkt. Hier leggen softwareontwikkelaars uit dat LiteVideo een databesparende optimalisatie is die omstandigheden met lage bandbreedte simuleert om adaptieve MSE-videospelers toe te staan de resolutie te verlagen, en minder data te verbruiken". Kortom, Chrome zal video's forceren om in een lagere kwaliteit af te spelen.

Hoewel databesparing meestal het nuttigst is voor mobiele gebruikers, zal deze specifieke functie zijn weg vinden naar alle versies van Chrome. Dit betekent dat Windows-, macOS-, Linux- en Chrome OS-gebruikers allemaal zullen kunnen profiteren van de nieuwigheid.Iedereen die zijn laptop ooit gebruikt heeft met een verbinding met datalimiet zal dit zeker op prijs kunnen stellen. Vreemd genoeg wordt er niet vermeld of iOS-gebruikers de functie krijgen.

Video's op dieet

Hoewel LiteVideo nog steeds wordt getest, kan je het al uitproberen als je een instabiele versie van Chrome wilt gebruiken. De functie is te vinden in de Canary build van Chrome 86. De desktop-versies kunnen hier worden gedownload en de Android-versie is beschikbaar in Google Play.

Maar het is niet genoeg om alleen de Canary build te installeren, je moet ook een optionele flag inschakelen om LiteVideo te activeren. Breng een bezoek aan chrome://flags, zoek naar LiteVideo's, en schakel vervolgens de opties 'Enable LiteVideos' en 'Force LiteVideos decision' in.

Via TechDows en AndroidPolice