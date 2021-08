Gerucht: OnePlus 9T vervangen door een goedkope smartphone

Je hebt wellicht nog niet gehoord van de OnePlus 9R, aangezien deze afstammeling van de OnePlus 9 en OnePlus 9 Pro niet is gelanceerd in alle regio's. Volgens een gerucht komt er in plaats van de OnePlus 9T een toestel uit de spin-off OnePlus R-serie.

Dit nieuwtje is afkomstig van Android Central, wat het gerucht bevestigt dat de OnePlus 9T is geannuleerd. Het suggereert daarbij wel dat de 'OnePlus 9 RT' in oktober verschijnt. Volgens de site komt dit toestel alleen uit in de regio's waar ook de OnePlus 9R is verschenen. De Benelux zou in dit geval dus buiten de boot vallen.

De site heeft ook wat specificaties voor de smartphone. Naar verluidt zit er een Snapdragon 870-chipset onder de motorkap, is er een 120Hz scherm aanwezig, alsook 4.500mAh aan accucapaciteit, 65W oplaadsnelheid en een 50MP camera. Dat klinkt als een competitieve midranger, en het zou dan ook jammer zijn als dit model niet onze kant opkomt.

De smartphone draait uit de doos op OxygenOS 12, wat OnePlus' versie is van Android 12. Het kan een van de eerste smartphones worden met Google's nieuwe besturingssysteem uit de doos. OxygenOS 12 is al beschikbaar voor een paar telefoons in bèta-variant, maar de OnePlus 9 RT lijkt deze bèta over te slaan.

Analyse: te veel regio exclusieve toestellen

Het is vrij lastig om een OnePlus smartphone te vinden die beschikbaar is in alle regio's.

Als de OnePlus 9 RT exclusief blijft voor India en China, komt het in het rijtje van OnePlus 9R. Veel van de Nord-serie toestellen zijn alleen verkrijgbaar in Europa en India, maar sommige Nord N-handsets zijn dan weer exclusief voor de Verenigde Staten.

In principe is alleen de standaard serie (7, 8, 9 enzovoorts) wereldwijd beschikbaar.

Dit is een strategie die lang niet bij iedereen goed valt. Zo kan het voorkomen dat net dat ene toestel wat bij jou past niet beschikbaar is in jouw regio, waardoor je toch kiest voor een ander merk. We durven niet te zeggen hoeveel OnePlus door deze strategie is misgelopen, maar waarom zou je het aanbod in een regio überhaupt willen limiteren?