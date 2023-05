Garmin Fenix 8: alles wat we tot nu toe weten

Het zal waarschijnlijk nog even duren voordat de Garmin Fenix 8 wordt gelanceerd. De langverwachte Garmin Fenix 7 is namelijk niet zo heel lang geleden, in januari 2022 gedebuteerd en meestal wacht Garmin toch wel minstens twee tot drie jaar voordat het een volledig nieuw model toevoegt aan een bepaalde productlijn. Zo verscheen de Fenix 6 bijvoorbeeld in 2019.

Als je je echter toch al afvraagt wat je kan verwachten van het next-gen sporthorloge, dan kunnen we wel al een aantal voorspellingen doen aan de hand van gelekte informatie en populaire geruchten. We zullen dit artikel ook blijven updaten met nieuwe informatie in de aanloop naar de release van het sporthorloge. Blijf dit artikel dus vooral af en toe checken om up-to-date te blijven over de Fenix 8.

In het kort

Wat is het? Een premium sporthorloge (voor het tracken van meerdere sporten)

Een premium sporthorloge (voor het tracken van meerdere sporten) Wanneer komt het uit? Misschien begin 2024

Misschien begin 2024 Hoeveel zal het kosten? Prijs start waarschijnlijk rond de 750 à 800 euro

Wat we willen zien

De Garmin Fenix 6 werd in april 2019 gelanceerd en zijn opvolger, de Fenix 7 verscheen in januari 2022. We verwachten daarom eigenlijk niet dat de Fenix 8 voor het begin van 2025 zal verschijnen, maar het bedrijf houdt zich niet altijd aan een periode van drie jaar tussen releases, dus 2024 is ook nog wel een optie.

Er kan nog heel veel veranderen tussen nu en de uiteindelijke releasedatum, maar hier zijn in ieder geval een aantal van de features die we sowieso graag willen zien wanneer het nieuwe horloge eindelijk beschikbaar zal zijn (sommige features zijn waarschijnlijker dan anderen).

Veel verschillende maten

Garmin heeft al veel vooruitgang geboekt op het gebied van inclusiviteit en we verwachten dan ook eigenlijk wel dat het die trend zal voortzetten met de Fenix 8. De Fenix 7 lanceerde met drie verschillende maten en het zou ons verrassen als de Fenix 8 niet ook minstens in net zo veel maten zal verschijnen. Er kan misschien zelfs een extra supercompacte versie beschikbaar worden gemaakt, met een diameter van 40 mm of minder, zoals ook het geval was bij de Vivoactive 4S.

We verwachten niet dat het horloge net zo compact wordt als de Garmin Lily, maar gezien de constante technologische ontwikkelingen binnen deze markt, zou het best wel eens mogelijk kunnen zijn om een krachtig sporthorloge in een nieuwe, compactere behuizing te stoppen.

De Garmin Fenix 8 kan misschien een levendig AMOLED-scherm krijgen, vergelijkbaar met die op de nieuwe Epix. (Image credit: Garmin)

Een AMOLED display

De Fenix 7 lanceerde in 2022 als het eerste Garmin Fenix-horloge met een touchscreen. Waarschijnlijk zal de Fenix 8 dus ook weer een touchscreen krijgen, maar we hopen dat er dit keer ook gebruik kan worden gemaakt van een AMOLED display. Het zou erg mooi zijn als de batterij-technologie verbeterd is en een AMOLED-scherm dus mogelijk is, zonder dat je het horloge dan veel vaker moet opladen.

De Fenix 7 is een fantastisch horloge, maar tijdens het testen van het horloge voor onze review, kwamen we erachter dat het display maar een matig contrast had, zelfs vergeleken met oudere horloges zoals de Garmin Instinct uit 2018. Een AMOLED-scherm zou er niet alleen scherper uit kunnen zien (zoals we ook zagen bij de Garmin Epix en Venu 2), maar zou er ook voor kunnen zorgen dat Garmin geanimeerde work-outs op het scherm kan weergeven en dat kaarten gemakkelijker te lezen zijn.

Een microfoon

In januari 2022 onthulde Garmin de Venu 2 Plus: een nieuwe versie van de Venu 2 met een microfoon. Die microfoon maakt het onder andere mogelijk om de stemassistent van je telefoon te gebruiken via je horloge en om je telefoon op te nemen, zonder dat je de telefoon zelf uit je broekzak hoeft te halen. Dit lijkt misschien een vrij kleine upgrade, maar het bleek toch een vrij handige upgrade te zijn tijdens onze tests. We activeerden de Google Assistant bijvoorbeeld veel vaker we normaal zouden doen.

Het zou kunnen dat Garmin ergens in de komende maanden nog een Fenix 7 Plus met een microfoon zal uitbrengen, maar dit is in ieder geval een feature die we bij de Fenix 8 gewoon op het standaardmodel willen zien.

Met een ingebouwde microfoon op de Garmin Fenix 8 zou je je telefoon kunnen opnemen, zonder deze uit je broekzak te hoeven halen. (Image credit: Garmin)

Een grote selectie aan inbegrepen kaarten

We denken dat we er wel vanuit kunnen gaan dat de Fenix 8 meer opslagruimte zal hebben dan bestaande Garmin-horloges en we hopen dan ook dat een redelijk groot gedeelte van die ruimte zal worden ingenomen door kaarten. Garmin maakte tijdens de release van de Fenix 7 ook een aantal gratis kaarten beschikbaar en voegde een nieuwe kaartmanager toe om het gemakkelijker te maken om de kaarten te downloaden en gebruiken op het horloge. Het Sapphire Solar-model was echter het enige model waarop de TopoActive-kaarten standaard vooraf geïnstalleerd waren.

De Fenix-serie blinkt dan vooral uit op het gebied van navigatie en kaarten, en met wat extra opslagruimte zou Garmin de hele Fenix 8-serie standaard van een volledige set kaarten kunnen voorzien, zonder dat je ze dus zelf nog los moet gaan vinden en downloaden.

Een ECG-sensor

Hoewel ECG-sensors steeds gebruikelijker worden op smartwatches en sporthorloges, is er momenteel nog geen enkel Garmin-apparaat met zo’n sensor, maar volgens leaks vanuit The5KRunner komt er nu eindelijk wel een ECG-sensor aan. Garmin heeft ruim de tijd genomen om de feature op de juiste manier te implementeren en als deze feature inderdaad zo geavanceerd is als de geruchten suggereren, dan krijgt de Fenix 8 misschien ook de mogelijkheid om de hartritmestoornis atriumfibrilleren te detecteren.

Voor nu kunnen we alleen nog maar speculeren over wat de Fenix 8 ons allemaal te bieden zal hebben, maar we blijven in ieder geval het nieuws over dit apparaat (in de vorm van leaks, patentregistraties en nog veel meer) in de gaten houden en we zullen dit artikel dus ook blijven updaten met de nieuwste informatie.

Verschillende variaties: S, X, Solar en... Crossover?

We zullen naar verwachting ook weer meerdere verschillende versies van de Fenix 8 krijgen. Dat was ook het geval bij de Fenix 7. Deze kreeg een kleinere S-serie, een grotere X-serie en nog een ander model met Garmin’s ‘Power Glass’ zonne-energie-technologie, waarmee de batterijduur wordt verlengd. Wat we waarschijnlijk niet zullen zien, is een Crossover-variant van de Fenix 8 met analoge wijzers. Het lijkt ons vrij onlogisch dat Garmin de topografische kaarten zal inruilen voor wat eerlijk gezegd een beetje een gimmick is, behalve als de Instinct Crossover een enorm groot succes wordt.