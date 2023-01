Apple Watch vs Garmin: welke smartwatch is de beste voor jou

Apple en Garmin zijn twee van de grootste namen op het gebied van wearables en als je dit jaar wilt focussen op je gezondheid dan kan je met deze wearables een flinke stap in de goede richting maken.

Er zijn meerdere toestellen om uit te kiezen, vooral in het geval van Garmin, om ervoor te zorgen dat je iets koopt dat goed bij je past. Of je nu op zoek bent naar uitgebreide smartwatchfuncties zoals contactloos betalen en muziekopslag, of verschillende fitnessfuncties om je krachttraining en conditie beter in de gaten wilt houden, deze twee merken kunnen het.

De vraag is: als je moet kiezen tussen de twee, tot welk horloge moet je je dan wenden? Beide hebben hun sterke en zwakke punten op het gebied van hardware en software. Er zijn genoeg redenen om te kiezen voor een van de beste Garmin-horloges, en hetzelfde kan gezegd worden van de beste Apple Watch.

Dit is hoe de twee wearables zich op de belangrijkste gebieden met elkaar vergelijken, zodat je gemakkelijker een keuze tussen de twee kunt maken.

Apple Watch vs Garmin: modellen

De eerste Apple Watch kwam acht jaar geleden op de markt en met elke opvolger zijn de smartwatches van Apple beter geworden. Kortom, als je een iPhone hebt en de beste smartwatch-ervaring wilt, moet je voor een Apple watch gaan.

Hoewel er nog steeds oudere versies verkrijgbaar zijn bij andere retailers, zijn er nu drie verschillende modellen die officieel deel uitmaken van de Apple Watch-familie. Dit zijn:

Alle Apple Watches draaien op de nieuwste versie van watchOS om de beste ervaring op het horloge te bieden. Je kunt apps van derden downloaden, gebruikmaken van Apple's workout-app, verbinding maken met fitnessapparatuur, wijzerplaten delen en toegang krijgen tot de nieuwe fitnessfuncties van Apple.

De batterijduur is sinds het begin van de Apple Watch flink verbeterd. Twee jaar geleden was het nog een wonder als de Apple Watch 18 uur meeging, maar tegenwoordig is dat wel anders. Met de Apple Watch Ultra krijg je tot wel 30 uur batterijduur en ook al geeft de Apple Watch SE aan dat je 18 uur krijgt, in de praktijk is dat vaak meer. Dit hangt wel af van welke functies je regelmatig gebruikt, zoals GPS, tracking of het always-on display.

Ondanks dat de batterijduur flink verbeterd is, is het nog niet mogelijk om een week of langer met je smartwatch te doen. Daar heb je de gespecialiseerde horloges voor nodig.

Er zijn drie Apple Watches te koop op de website van Apple. (Image credit: Kanut Photo / Shutterstock)

Garmin maakt al vele jaren wearables (lang voordat Apple zijn opwachting maakte). De oorspronkelijke focus was om mensen te helpen om beter te navigeren in hun omgeving, en het merk is uiteindelijk uitgegroeid tot de de facto smartwatch op het gebied van sporten zoals hardlopen, fietsen en zwemmen.

Het bedrijf is vooral bekend om zijn speciale sporthorloges (zoals de Forerunner- en Fenix-serie) en slanke fitnesstrackers, waaronder de Garmin Fenix 7. Maar met de komst van de Garmin Venu 2 (en de Venu 2 Plus) beschikt Garmin ook over een meer conventionele smartwatch.

In tegenstelling tot Apple werkt Garmin goed samen met Android en iOS en biedt daarmee ondersteuning voor het verzenden van data naar een uitgebreide lijst van (externe) apps en toegang tot de eigen Connect IQ-winkel om extra apps, widgets, wijzerplaten en meer aan de horloges toe te voegen.

Of je nu kiest voor een van de basis fitnesstrackers of voor een horloge met meer functies, Garmin probeert de ervaring zo consistent mogelijk te houden voor al zijn toestellen.

De Venu 2 is een volledige smartwatch. (Image credit: Future)

De Venu 2 en Venu 2 Plus zijn de horloges in het assortiment van Garmin die je moet zien als het antwoord van het bedrijf op de Apple Watch. In onze reviews is gebleken dat ze een bijna perfecte balans bieden tussen alledaagse smartwatches en fitnessfuncties, allemaal op een levendig AMOLED-scherm met hoge resolutie. Net als de Apple Watch is de Venu 2 verkrijgbaar in twee formaten, maar beide zijn groot genoeg om een enorme hoeveelheid gegevens weer te geven, waaronder kaarten en grafieken die aangeven welke spiergroepen je onlangs hebt getraind.

De Venu 2 biedt functies zoals de mogelijkheid om te betalen met je horloge en ingebouwde muziekspelers waarmee je offline afspeellijsten van diensten als Spotify op lokaal kunt opslaan.

De Garmin smartwatches houden je stappen bij en monitoren je slaap, bevatten ingebouwde gps om buitenactiviteiten te volgen en kunnen ook je tijd en bewegingen in een zwembad bijhouden. Alle wearables van Garmin hebben ook een hartslagmeter en de Venu-serie ondersteunt zelfs externe borstbandhartslagmeters voor nog nauwkeurigere data.

Horloges in de Venu-lijn hebben toegang tot de Connect IQ Store van Garmin, die misschien niet zo boordevol apps zit als de App Store van Apple, maar je wel de vrijheid geeft om apps van derden te installeren.

(Image credit: Future)

Garmin's vlaggenschip Fenix-serie bestaat uit multi-sport horloges gebouwd voor outdooractiviteiten en zijn ideaal voor liefhebbers van wandelen of hiken. Je kunt topografische kaarten bekijken, evenals een heleboel data over het buitenleven, of die nu gebaseerd zijn op je bewegingen of de omgeving om je heen. Dat is verpakt in een robuust ontwerp dat is gebouwd om ervoor te zorgen dat het de zwaarste elementen kan weerstaan.

De Fenix wordt geleverd in drie maten, wat betekent dat er opties zijn voor mensen met slankere polsen of net voor mensen die graag een groter horloge om hun pols hebben.

Daarnaast kan je notificaties lezen op je horloge, heb je de mogelijkheid om betalingen te doen, muziek te beluisteren en heb je toegang tot Garmin's Connect IQ Store.

Apple Watch vs Garmin: fitness features

De Apple Watch staat het meest bekend voor 'closing your Rings', of zoals wij het op ongelukkige wijze in Nederland kennen: 'Maak je ringen vol'. De drie ringen zijn Bewegen, Trainen, Staan en het idee is dat je deze ringen vol moet maken aan het einde van de dag voor je gezondheid.



Het kan echter veel meer dan dat met betrekking tot het bijhouden van activiteiten en je gezondheid. Als je vooral geïnteresseerd bent in het soort activiteiten die bijvoorbeeld een Garmin of Fitbit bijhoudt, dan zal je blij zijn dat een Apple Watch je stappen kan tellen, de afgelegde afstand kan meten en het makkelijk maakt om je dagelijkse vooruitgang bij te houden. De Apple Watches hebben een hoogtemeter, en behalve de Apple Watch SE hebben ze ook een temperatuursensor.

Op vorige Apple Watches was het niet altijd mogelijk om je slaap te tracken, maar elke Apple Watch heeft nu zijn eigen native slaaptracking-app. Het nadeel is wel dat de batterijen van Apple Watches niet zo heel lang meegaan en dat je ze niet 's nachts kan opladen als je de slaaptracking wil gebruiken.

Apple Watch (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Als je meer wilt dan alleen activity tracking, heb je alle hulpmiddelen tot je beschikking om ook je oefeningen te registreren. Alle modellen hebben een ingebouwde gps die betrouwbare data aangeeft. Of je nu de Workout-app van Apple zelf gebruikt of een externe app (via de App Store), je hebt voldoende mogelijkheden om hardloopsessies, fietstochten en meer bij te houden.

Als je een waterrat bent, dan ben je vast gelukkig om te leren dat alle Apple Watches waterdicht zijn tot 50 meter diep. Dit betekent dat hij prima in het zwembad of in open water kan worden gebruikt. Ga alleen niet diepzeeduiken met deze horloges, want daar is de Apple Watch Ultra voor. De Ultra heeft namelijk een nieuwe duiksensor die data bijhoudt zoals hoe diep je gaat, hoe lang je duikt en wat de temperatuur van het water is. Er komt nog een nieuwe app genaamd Oceanic+ die informatie geeft over gasmix, decompressie en meer. Dit is echter geen vervanger voor gespecificeerde duikapparatuur (maar dat verwacht ook niemand).

Als je liever iets hoger in het water zit, bieden de nieuwste Apple Watches allemaal dezelfde 50 meter waterdichtheid met speciale zwem- en openwaterstanden, waardoor ze ook een betrouwbare metgezel zijn om mee het water in te gaan.

De Workout-app biedt nu ook meer ondersteuning voor het volgen van activiteiten buiten hardlopen, fietsen en zwemmen. Als je graag danst om fit te blijven, biedt watchOS de mogelijkheid om bewegingen en data beter bij te houden als je aan het bewegen bent.

Apple Fitness Plus (Image credit: Apple)

Garmin-horloges staan bol van de functies van sport tracking tot de Body Battery Monitor. De hoeveelheid functies die je krijgt hangt natuurlijk wel af van het apparaat en serie, maar veel van de belangrijkste functies zijn beschikbaar op alle series van Garmin.

Of je nu een Vivosmart of een Fenix hebt, je krijgt sowieso 24/7 activiteitentracking, constante hartslagmetingen en slaaptracking. Je krijgt ook toegang tot een aantal trackingfuncties van Garmin, zoals 'Move IQ' en een adaptieve stappenteller, om je op een subtiele manier aan te sporen om meer te bewegen. Je kan verder ook je stress meten, ademhalingsoefeningen doen, vrouwelijke gezondheidsfactoren bijhouden en gebruikmaken van Garmins 'Body Battery monitor'. Hiermee kan je aan de hand van je slaappatronen en hartslag kijken hoeveel energie je die dag hebt.



Maar sporttracking is waar Garmin echt in uitblinkt. Het merk ondersteunt talloze sporten waaronder hardlopen, fietsen, zwemmen (in een zwembad of in open water) en meer. De statistieken die Garmin bijhoudt zijn dan ook erg handig.



Sommige modellen zoals de Garmin Fenix of Forerunner 955 hebben ook toegang tot specifieke outdoor sportprofielen zoals tijdens het skiën, klimmen en zelfs tijdens het paddleboarden. Je kan je outdooractiviteiten ook in kaart brengen of de gps gebruiken voor navigatie.

Hartslagmetingen staan centraal bij veel van Garmins functies, zodat je meer inzicht krijgt over hoe je trainingen verlopen, hoe snel je weer herstelt en wat je inspanningsniveau is tijdens het sporten. Bij de meeste Garmin-apparaten kan je ook nog kiezen om een externe hartslagmeter te gebruiken die om je borst gaat. Dat is ook fijn als je twijfelt over de betrouwbaarheid van de sensors op de horloges.

Apple Watch vs Garmin: prijs

(Image credit: TechRadar)

In Nederland en België betaal je 499 euro voor de Apple Watch 8. Het kan zo duur worden als je zelf wilt als je voor een van de vele exorbitante kastjes kiest. Denk hierbij aan een kast van goudkleurig roestvrijstaal voor 899 euro.



De Apple Watch SE is een stuk goedkoper dan de Apple Watch 8. In Nederland en België betaal je namelijk 299 euro voor de Watch SE, en voor het duurste kastje betaal je slechts 50 euro meer.



De Apple Watch Ultra is een stuk duurder en voor de simpelste versie zonder kastjes betaal je 999 euro in Nederland en België.

Garmin Venu Sq (Image credit: Garmin)

Garmin-horloges variëren in prijs, afhankelijk van de materiaalkeuze (saffierglas en titanium kosten meer), en of je een horloge wil hebben die op zonne-energie werkt.



De Garmin Venu 2 is beschikbaar voor 399 euro voor zowel de 40 mm als de 45 mm variant bij release. Tegenwoordig kan je die voor een vijftig euro minder halen. Voor de Venu 2 Plus betaal je juist vijftig euro meer.

Als je een goedkopere versie wilt hebben, dan is de Garmin Forerunner 55 misschien iets voor jou. Voor 200 euro heb je al een eigen Garmin, en vaak kan je die iets goedkoper vinden.



De Garmin Forerunner 955 is een van de beste Garmins op de markt en ook meteen een van de duurste. Als je alles wil hebben, dan betaal je toch zo'n 600 tot 650 euro.

Apple Watch vs Garmin: batterijduur

Apple zegt dat de batterij van de Apple Watch 8 en de Apple Watch SE ongeveer 18 uur mee gaat, maar uit onze testen kwamen we wel eens tot de 30 uur. De Apple Watch Ultra gaat ook ongeveer 30 uur (of iets langer) mee, maar dat kan niet tippen aan de batterijduur van Garmin.

Bijna alle Garmins houden het meer dan twee dagen door (sommige zelfs veel langer). De Venu gaat bijvoorbeeld tot vijf dagen mee, hoewel dat daalt tot twee dagen als je het scherm in de always-on-modus gebruikt.

De standaard 47mm Fenix 7 heeft ondertussen de capaciteit om ongeveer 18 dagen mee te gaan in de normale smartwatchmodus en heeft energiebesparende opties om hem tot 90 dagen aan de gang te houden als je voor de grotere Fenix 7X gaat. Met het opladen op zonne-energie en energiebesparende opties ingeschakeld, kan hij in theorie een heel jaar meegaan zonder op te hoeven laden.

Apple Watch vs Garmin: conclusie

De keuze tussen de twee komt neer op wat je wilt van een smartwatch. Als je een iPhone-gebruiker bent en je wilt een goede mix van smartwatch-, sport- en fitnesstrackingfuncties en een mooi display is voor jou een prioriteit, dan is de Apple Watch waarschijnlijk de juiste keuze voor jou. Uiteindelijk geeft het je de beste software-ervaring en functies in combinatie met de iPhone.

De activity en sport tracking mogelijkheden zijn met sprongen vooruit gegaan in de laatste paar iteraties. 'Closing your Rings' kan verslavend worden en de tracking van buitenactiviteiten en oefeningen zoals zwemmen is erg sterk.

Apple's ECG sensor (Image credit: DenPhotos / Shutterstock)

Wie voor een Garmin-horloge zou moeten gaan, is iemand die iets meer waarde hecht aan uitgebreidere functies voor sporttracking en een aanzienlijk langere batterijduur dan wat de Apple Watch momenteel te bieden heeft.

Er zijn zo veel Garmin-horloges in het assortiment, maar of je nu kiest voor een Forerunner, Venu of een Fenix, je kunt er zeker van zijn dat ze een robuuste ervaring zullen bieden, waarbij de data over het algemeen nauwkeurig is. De batterijduur is ook iets waar Apple niet aan kan tippen, zelfs niet met de batterij van de Apple Watch Ultra.

De smartwatchfuncties van het hele assortiment zijn nog steeds ruim voldoende, met een completere ervaring voor Android-telefoongebruikers.

(Image credit: Garmin)

De software van Garmin kan hier en daar wat onhandig zijn en is overweldigend als je nog nooit een Garmin hebt gebruikt. Toch is het een van de beste opties als je op zoek bent naar een sportieve smartwatch.

Kortom, dit zijn twee geweldige merken die ijzersterke horloges maken die boordevol functies zitten. Er zijn genoeg redenen om voor de Apple Watch te kiezen, maar er is ook het argument dat een Garmin voor veel mensen een betere keuze is.