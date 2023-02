Drie nieuwe betaalbare Nokia-smartphones gelanceerd met één groot probleem

Er blijft enorm veel vraag naar goedkope smartphones en dat heeft HMD Global, producent van Nokia-smartphones goed begrepen. Het bedrijf onthult namelijk drie nieuwe goedkope telefoons onder de 200 euro. Het verrassende is dat de goedkoopste twee, de Nokia C22 en Nokia C32, Android 13 draaien, terwijl de duurdere Nokia G22 draait op het oudere Android 12.

Hieronder gaan we dieper in op de drie telefoons en waarom de Nokia G22 die oudere Android-versie heeft. Voor geïnteresseerden hebben we alvast goed nieuws, want de telefoons gaan vandaag (25 februari 2023) meteen in de verkoop. Je kan ze vinden in de Nokia-webshop of bij verschillende retailers.

(Image credit: HMD Global)

Nokia C22 en Nokia C32: specs en prijzen

De Nokia C22 en Nokia C32 kosten respectievelijk 129 euro en 149 euro, waardoor dit momenteel de goedkoopste smartphones zijn die het nieuwe Android 13 uit de doos draaien. Bij de Nokia C22 is dit weliswaar het lichtere Android 13 Go, dat ontwikkeld is voor goedkopere smartphones.

De specificaties zijn natuurlijk niet schokkend. Beide telefoons hebben een 6,5-inch LCD-scherm met HD-resolutie en 60Hz refresh rate, plastic behuizing, maar wel een display van glas. Achteraan krijg je bij de Nokia C22 een 13MP-hoofdcamera en 2MP-macrocamera, terwijl de Nokia C32 een 50MP-hoofdcamera krijgt. HMD Global voegt eraan toe dat de Nokia C32 dezelfde algoritmes ondersteunt als de duurdere X-serie.

Tot slot krijg je wel een indrukwekkende batterijduur van maximaal drie dagen op de twee smartphones. Ze zijn uitgerust met een 5.000mAh-batterij die maximaal met 10W kan opladen. Erg snel is dat niet, maar je krijgt gelukkig wel een oplader bij in de doos. Dat laatste is trouwens geen garantie, aangezien ook HMD Global bij bepaalde Nokia-smartphones geen oplader meelevert.

(Image credit: HMD Global)

Nokia G22: een verwarrende smartphone

De Nokia G22 is de duurste smartphone van het trio met een adviesprijs van 189 euro in België en 199 euro in Nederland. We zitten hier echter met een verwarrend verhaal, aangezien hij draait op Android 12. HMD Global haalt als reden aan dat deze telefoon al langer in ontwikkeling is dan de goedkopere C-serie en dat hij daarom geen Android 13 uit de doos draait.

Nu zijn budget smartphones met oude software geen onbekend gegeven, maar het probleem is dat HMD Global hier focust op de duurzaamheid van de Nokia G22. Je kan namelijk zelf de batterij en het display vervangen, zodat je de telefoon langer kan gebruiken en geen nieuwe moet kopen wanneer de batterij afslijt.

(Image credit: HMD Global)

De Nokia G22 krijgt daarnaast twee Android-updates en zal daarom stoppen bij Android 14, dat naar verwachting in september van dit jaar wordt gelanceerd. Combineer dit alles en je krijgt een smartphone die je zelf kan repareren, maar die na minder dan twee jaar al vast zal zitten op een oude softwareversie.

Tot slot krijg je de keuze tussen een versie met 64GB of 128GB opslag, een 6,5-inch LCD-scherm met HD-resolutie en 90Hz refresh rate, een 5.050mAh-batterij met 20W-snelladen en drie camera's achteraan. Dit zijn dezelfde 50MP-hoofdcamera en 2MP-macrocamera als de Nokia C32, die hier worden aangevuld met een 2MP-dieptesensor. Een ultra-wide camera voor landschapsfoto's krijg je hier niet.