De OnePlus 10T is nu te koop met 150W opladen en een premium chip

Als je in de markt bent voor een nieuwe smartphone, dan is de OnePlus 10T misschien iets voor jou. Deze smartphone is pas net in de verkoop gegaan, en de prijzen liggen onder die van de meeste flagship smartphones van de grootste merken.

De OnePlus 10T begint bij 699 euro voor 8GB RAM en 128GB opslag, en loopt op tot 799 euro voor 16GB RAM en 256GB opslag. Het feit dat het prijskaartje voor de 10T zo laag is, is opmerkelijk gezien het feit dat de OnePlus 10T ondersteuning heeft voor 150W opladen. Je hebt slechts 19 minuten nodig om de smartphone helemaal op te laden. Dat is een stuk sneller dan de meeste telefoons. De OnePlus 10 Pro heeft bijvoorbeeld ondersteuning voor opladen tot 80W en de Samsung Galaxy S22 Ultra heeft slechts 45W.

En dat is niet de enige premium eigenschap van de OnePlus 10T. Deze nieuwe smartphone maakt gebruik van de Snapdragon 8 Plus Gen 1-chip, momenteel de krachtigste chip die in Android-telefoons wordt gebruikt, en ook beter dan de eerder genoemde telefoons.

De rest van de specs zijn ook niet verkeerd. Denk hierbij aan een 6,7 inch 1080 x 2412 AMOLED-scherm met een 120Hz refresh rate, en een 50MP primaire camera, een 8MP groothoekcamera, een 2MP macro camera, en een 4.800mAh batterij.

Niet alle specs schreeuwen premium, maar zijn nog steeds erg goed voor de prijsklasse. De OnePlus 10T zou wel eens een van de overtuigendste Androids kunnen worden in de tweede helft van 2022.

Analyse: nog niet perfect

Ook al is de OnePlus 10T erg goed, we gaven het vier sterren in onze review, het is niet de perfecte smartphone in het midden- tot premiumsegment.

De chipset is krachtig en de oplaadsnelheid en het scherm zijn fantastisch, maar de camera’s en de batterijduur vonden we wat matig. Het grote formaat is ook niet geheel ideaal voor mensen met kleine handen.



Daarnaast heeft de OnePlus ook veel last van concurrentie, waaronder de eigen toestellen van OnePlus: de iets duurdere OnePlus 10 Pro en de goedkopere OnePlus Nord 2T.

Dan hebben we het nog niet eens gehad over de nieuwe iPhone 14-serie die binnenkort uitkomt. Niet dat de OnePlus hiermee kan concurreren, maar het is wel leuk om te weten dat Apple de releasedatum van 7 september eindelijk heeft bevestigd.