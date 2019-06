De beste laptops voor studenten: de beste opties voor het hoger onderwijs

Studeren kan snel duur worden: cursussen, inschrijvingsgeld, accommodatie en ook een laptop kunnen al snel duizenden euro's kosten. Maar het lichtpuntje hier is dat er veel geweldige laptops voor studenten zijn die je honderden euro's kunnen uitsparen. De beste laptops voor studenten zijn in feite budgetvriendelijke toestellen die stijl en kracht hebben, maar geen gigantische hap uit je portemonnee nemen.

Wanneer je al je geld uitgeeft aan cursussen, Aiki Noodles en alcohol, is het moeilijk om te sparen voor een nieuwe laptop. Daarom zetten de eerste kandidaten voor een studentenlaptop prijs-kwaliteit boven de nieuwste processoren en GPU's. Je zal jezelf niet moeten beperken tot Windows 10, aangezien de beste Chromebooks nek aan nek kunnen gaan met de beste laptops, waardoor je al je werk kan afmaken zonder een fortuin uit te geven.

Je studententijd kan een heel stresserende periode zijn - we spreken uit ervaring - maar net daarom moet je zeker een goede laptop hebben. Je moet geen extra stress toevoegen aan je lesdagen door een stervende laptop met je mee te dragen. Daarom hebben wij de beste laptops voor studenten uitgekozen die jij kan betalen: niemand zou zich moeten beperken tot een dinosaurus om wat werk te kunnen verzetten. Het is daarentegen ook niet de bedoeling dat je een orgaan moet verkopen.

1. Huawei Matebook 13

De beste laptop voor de meeste studenten

CPU: 8e generatie Intel Core i5 - i7 | Grafische kaart: Intel UHD Graphics 620, Nvidia GeForce MX150 (optioneel) | RAM: 8GB | Scherm: 13,3 inch 2K (2.560 x 1.440; touch) | Opslag: 256GB - 512GB SSD

Relatief betaalbaar

Krachtig

Maximaal 8GB RAM

Hier bij TechRadar houden we van een laptop met een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding zonder compromissen, en de Huawei MateBook 13 komt enorm dichtbij. Dun, licht, snel en betaalbaar, deze prachtige Ultrabook van 13 inch heeft het allemaal en zorgt ervoor dat jij al je werk snel kan afmaken zonder een bankroof te moeten plannen. De batterijduur stelt teleur, maar dat probleem kan je oplossen door de oplader met je mee te nemen.

2. Dell XPS 13

Het vlaggenschip van Dell behaalt een grote onderscheiding

CPU: 8e generatie Intel Core i3 – i7 | Grafische kaart: Intel UHD Graphics 620 | Scherm: 13,3 inch FHD (1.920 x 1.080; geen touch) – UHD (3.840 x 2.160; touchscreen) | Opslag: 128GB – 2TB SSD

Webcam op de juiste plaats

Krachtig

Slechts een kleine upgrade

De vlaggenschiplaptop van Dell heeft altijd bovenaan de lijst met 'beste laptops' gestaan, zowel voor studenten, professionals, als dagdagelijkse gebruikers. Maar de Dell XPS 13 2019 brengt het instapmodel terug, waardoor hij net dat beetje goedkoper wordt voor studenten. Bovendien heeft Dell ons grootste probleem met de XPS-reeks opgelost: de webcam. Die staat voortaan boven de display, waar hij hoort, en niet langer onderaan zodat je medestudenten niet in je neus kijken bij een videogesprek.

3. Surface Laptop 2

Een volwaardige opvolger

CPU: 8e generatie Intel Core i5-i7 | Grafische kaart: Intel UHD Graphics 620 | RAM: 8GB – 16GB | Scherm: 13,5 inch, 2.256 x 1.504 PixelSense touch display | Opslag: 128GB – 1TB SSD

Sterk verbeterde prestaties

Geen Windows 10 S meer

Geen Thunderbolt 3

De eerste Surface Laptop was al een geweldig exemplaar voor studenten, maar hinkte achterop door zijn ondermaatse prestaties en beperkte aansluitingen. Bovendien was hij uitgerust met Windows 10 S. De Surface Laptop 2 maakt een enorme sprong vooruit, afgezien van de aansluitingen. Voortaan is hij uitgerust met een 8e generatie Intel Core Kaby Lake Refresh processor, de volwaardige Windows 10 Home en een stijlvolle zwarte variant. We hadden graag minstens een USB-C-poort gezien, maar dat doet niets af van het feit dat je je taken in stijl kan afwerken met deze laptop.

4. Microsoft Surface Go

Een Surface voor iedereen

CPU: Intel Pentium Gold 4415Y | Grafische kaart: Intel HD Graphics 615 | RAM: 4GB – 8GB | Scherm: 10 inch, 1.800 x 1.200 (217 ppi; 3:2 aspect ratio) PixelSense touch display | Opslag: 64GB eMMC – 128GB SSD

Betaalbaar

Fantastische bouwkwaliteit

Pentium CPU

Wanneer je op zoek bent naar een laptop voor je studies, moet je gaan voor een goede balans tussen prijs en prestaties - en een kwartje voor wat extra stijl kan nooit kwaad. De Microsoft Surface Go is niet alleen een van de beste Windows-tablets, maar misschien ook een van de meest ideale laptops voor studenten, vooral op het vlak van prijs-kwaliteit. Laat je niet misleiden door de zwakkere onderdelen, want Microsoft heeft deze tablet gemaakt om al je taken en projecten probleemloos aan te kunnen.

5. Dell XPS 15

Nog meer waar we van houden

CPU: 8e generatie Intel Core i5 – i9 | Grafische kaart: Intel UHD Graphics 630 – Nvidia GeForce GTX 1050 Ti | RAM: 8GB – 32GB | Scherm: 15,6 inch FHD (1.920 x 1.080) Anti-reflecterend IPS – 4K UHD (3.840 x 2.160) InfinityEdge Anti-reflecterend Touch IPS | Opslag: 1TB Solid State Hybrid Drive – 2TB PCIe SSD

Ruim voldoende kracht

Betaalbaar

Meer van hetzelfde

De Dell XPS 15 heeft het consistent gehaald in onze lijst met beste laptops voor studenten voor enkele jaren op rij. Dell heeft ervoor gekozen om bijna niets aan te passen aan de laptop door dit consistente succes. Sinds 2017 is er niet veel veranderd aan het model, maar dat is niet noodzakelijk slecht. Wat je krijgt, is een Ultrabook die niet alleen betrouwbaar is, maar ook genoeg kracht heeft om eender welke workload te verpulveren. Het beste moet nog komen: de Dell XPS 15 kost geen stukken van mensen. Het instapmodel moet voldoende zijn voor de meeste gebruikers, maar je kan dit verder configureren tot een Intel Core i9-processor en 32GB RAM, waardoor de Dell XPS 15 een enorm sterk workstation wordt. De webcam staat hier echter nog onderaan het scherm.

6. Acer Swift 5

Net wat je nodig hebt

CPU: 8e generatie Intel Core i5 – i7 | Grafische kaart: Intel UHD Graphics 620 | RAM: 8GB – 16GB | Scherm: 15,6 inch FHD (1.920 x 1.080) | Opslag: 256GB – 512GB SSD

Lichtgewicht

Prachtige display

Voelt goedkoop aan

Wanneer je zoekt naar een laptop voor je studies, moet je geen 'fashion statement' van Apple kopen dat uit een designerblad lijkt te komen. Je hebt een laptop nodig waarmee jij je werk gedaan krijgt. En de Acer Swift 5 is daarvoor precies goed. Deze betaalbare Ultrabook is uitgerust met de nieuwste 8e generatie Intel-processoren en voldoende RAM en SSD-opslag om elke opdracht tot een goed einde te brengen. Hij is niet de mooiste laptop ter wereld, maar voor die prijs kan je dat door de vingers zien.

7. Microsoft Surface Pro 6

Tablet? Laptop? Ja.

CPU: 8e generatie Intel Core i5 – i7 | Grafische kaart: Intel UHD Graphics 620 | RAM: 8GB – 16GB | Scherm: 12,3 inch, 2.736 x 1.824 PixelSense display | Opslag: 128GB – 1TB SSD

Quad-core processoren

Lange batterijduur

Nog steeds geen USB-C

De Microsoft Surface-reeks heeft een reputatie voor zichzelf gemaakt als beste Windows-toestellen die er zijn met kwalitatieve touchscreens, indrukwekkende prestaties en een lange batterijduur. De Surface Pro 6 zet deze traditie voort, zelfs al brengt hij niks nieuws met zich mee. Wat je krijgt, is een snelle Windows-tablet die probleemloos in een laptop kan veranderen met de Surface Type Cover. Je kan je werk afmaken en dan moeiteloos de overgang naar een pauzemoment maken.

8. Dell Inspiron Chromebook 11 2-in-1

Tijd voor besparingen

CPU: Intel Celeron N3060 | Grafische kaart: Intel HD Graphics 400 | RAM: 4GB | Scherm: 11,6 inch, HD (1.366 x 768) touchscreen | Opslag: 32GB - 64GB eMMC

Goede bouwkwaliteit

Lange batterijduur

Niet heel krachtig

Als je een student bent die nood heeft aan een laptop om enkel en alleen je opzoekwerk te doen en je papers mee te typen, dan is de Dell Inspiron Chromebook 11 2-in-1 precies wat je zoekt. De meeste taken die niet gespecialiseerd zijn (sorry, ingenieurs) kunnen gedaan worden met een Chromebook, waardoor je honderden euro's uitspaart. De Dell Chromebook 11 2-in-1 zal geen zwaar werk kunnen verrichten, maar met zijn prijs onder de 300 euro, verwacht je dat ook niet. Dit is de beste laptops voor studenten die wat krap bij kas zitten.

9. Apple MacBook Air (2018)

De populairste MacBook herboren

CPU: 8e generatie dual-core Intel Core i5 | Grafische kaart: Intel UHD Graphics 617 | RAM: 8GB - 16GB | Scherm: 13,3 inch (2.560 x 1.600) Retina display | Opslag: 128GB - 1,5TB SSD

Dunner en lichter

De meest betaalbare Mac

Dual-core processor

Apple liet ons jaren in de kou staan terwijl we wachtten op een nieuwe MacBook Air. De oude versie bleef achterop met een 5e generatie Intel Core processor en een gedateerd display met lage resolutie. Die dagen zijn gelukkig voorbij. Apple heeft de MacBook Air in de moderne wereld gekatapulteerd met een 8e generatie processor zonder ventilatoren, een dunner en lichter design en (misschien wel het belangrijkste) een Retina display. Je zal niet langer moderne functies achterwege moeten laten als je een "betaalbare Mac" wil. Dit alles zorgt ervoor dat de MacBook Air een ideale laptop is voor studenten.

10. Apple MacBook Pro 15-inch (2018)

Dun, krachtig, elegant

CPU: 8e generatie Intel Core i7 – i9 | Grafische kaart: AMD Radeon Pro 555X – Radeon Pro Vega 20, Intel UHD Graphics 630 | RAM: 16GB – 32GB | Scherm: 15,4 inch, 2.880 x 1.800 Retina display | Opslag: 256GB – 4TB SSD

Prachtig ontwerp

Razendsnelle prestaties

Duur

Als je macOS-verslaafd bent (we snappen het) en geld genoeg hebt, dan is de MacBook Pro 2018 iets voor jou. Hij is de krachtigste MacBook die het zonlicht ooit heeft mogen zien. Met zijn geweldige hexa-core processoren en tot maar liefst 32GB RAM, is deze Amerikaanse krachtpatser klaar om alles te trotseren wat je op hem af stuurt. Hij bevat ook een nieuw 3e generatie Butterfly-toetsenbord dat niet alleen minder afleidend is voor studenten rond je, maar ook minder snel kapot zal gaan als er een stofje aan komt vliegen.

