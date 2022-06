Acer Aspire 5 (2022) review

(opens in new tab)

Als je Acer mag geloven, is de Aspire 5 een krachtige werklaptop waar je ook nog mee kan gamen als je zou willen. In plaats daarvan heb je met het 14 inch model een betaalbare laptop die prima presteert, en voor de prijs relatief lang meegaat.

Review in een notendop

Als je de website van Acer bekijkt, zou je kunnen denken dat de Acer Aspire 5 een dure, high-end laptop is met een 12e generatie i7-processor en een krachtige GeForce grafische kaart. We hebben echter eerder met Acer gemerkt dat het bedrijf de neiging heeft om alleen de topmodellen een prominent plekje te geven op de website. Voor de andere opties moet je een beetje rondspeuren op hun website.

De Aspire 5 komt in vele vormen, maten, modellen en specificaties. De Nederlandse website van Acer beschikt over veertien verschillende Aspire 5’s in 15,6 inch, 17,3 inch en 14 inch configuraties met zowel Intel- als AMD-processoren. Het kan altijd nog erger. De Amerikaanse website toont namelijk meer dan zestig (!) verschillende Aspire 5-modellen.

Na een beetje zoeken kan je het instapmodel van de Aspire 5 vinden die wij hier bespreken. Onze Aspire 5 met een oudere 11e generatie i5-processor is niet ‘een en al kracht’, zoals Acer belooft. Als we de laptop op zich beoordelen, kunnen we concluderen dat het een prima instapmodel is voor simpel kantoorgebruik.

Specificaties Dit is configuratie van de Acer Aspire 5 waar we bij TechRadar mee aan de slag gingen voor deze review: CPU: Intel Core i5-1135G7 @ 2.4GHz

Graphics: Geïntegreerde Iris Xe-grafische kaart

RAM: 8GB DDR4

Opslag: 512GB PCIe SSD

Scherm: 14 inch, 1920x1080 IPS

Poorten: 1x USB-C, 3x USB-A (3.2), 1x audio, 1x HDMI, 1x Gigabit Ethernet

Connectiviteit: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0

Camera: 720p

Afmetingen: 18 x 327,7 x 223,5 mm

Gewicht: 1,7 kg

(Image credit: Future)

Prijs en beschikbaarheid

Start vanaf 500 euro in Nederland en België

Komt in veel verschillende configuraties, beschikbaar op de website van Acer en andere online winkels

De Acer-website is zoals gebruikelijk erg onduidelijk, en meerdere versies van de Aspire 5 met meerdere processors starten al bij 500 euro. Voor deze prijs krijg je de 14 inch basisconfiguratie met een i3-processor, 8GB RAM en een SSD van 256 GB.

Ons reviewexemplaar beschikt over een 14 inch scherm, een quad-core i5-processor @ 2,4GHz (tot 4,2GHz met Turboboost), 8GB RAM en een SSD van 512GB. De prijs hiervoor stijgt al snel naar 699 euro, maar dit model staat vaak goedkoper aangeboden.

Daarnaast is er nog een 15,6 inch versie met dezelfde processor, 16GB RAM en een extra 1TB harde schijf voor 799 euro, en een 17,3 inch versie met 16GB RAM en een 1TB SSD voor 899 euro.

Hierna komen we in het duurdere segment, en de laptops die Acer belooft op de productpagina. Voor 999 euro heb je een 17,3 inch Aspire 5 met dezelfde i5-processor, 16GB RAM, een SSD van 512GB en een NVIDIA GeForce MX450 grafische kaart.

En ten slotte, voor 1.099 euro krijg je de langverwachte quad-core i7-processor @ 2,8Ghz, 16GB RAM, een harde schijf van 1TB, een 512GB SSD en de NVIDIA GeForce MX450 grafische kaart.

Waarde: 4/5

(Image credit: Future)

Design

Helder 1080p scherm

Wi-Fi 6 en Gigabit Ethernet

Slechts één USB-C ingang

Voor deze prijsklasse krijg je geen uniek design, maar gewoon een simpel ontwerp waar we er zoveel van kennen. De dikke randen rondom het scherm geven de laptop een verouderd gevoel, en de zilveren kleur is niet erg interessant. Volgens Acer zijn er een heleboel kleuren beschikbaar, maar behalve de zwart en zilver is ‘safarigoud’ de spannendste kleur die we konden vinden.

De Aspire 5 heeft de basics echter goed in orde. De stevige behuizing kan onderweg naar werk of school gerust tegen een stootje. En hoewel de laptop geen ultrabook is, weegt de Aspire 5 slechts 1,7 kilogram en is hij 18 millimeter dik. Het toetsenbord voelt stevig aan, en typen is ook comfortabel. Onder de trackpad zit nog een vingerafdrukscanner voor extra veiligheid. Het enige minpuntje is de L-vormige ingang voor de oplader: die steekt namelijk een beetje uit, waardoor het mogelijk is dat er iets aan blijft haken.

Het 14 inch scherm heeft een resolutie van 1920x1080, is helder en beschikt over goede kijkhoeken. We zijn ook blij om te zien dat het display een matte afwerking heeft die helpt om schittering en reflectie te verminderen. De 720p-webcam is simpel, maar de beeldkwaliteit is verrassend goed. Het beeld wordt een beetje korrelig in dim licht, maar in regulier daglicht is de camera goed genoeg voor de nodige videogesprekken.

De ingebouwde speakers zijn wat zwakjes. Voor YouTube-video’s is het geluid goed genoeg, maar als je muziek wil luisteren, raden wij je toch aan om oordopjes in te pluggen aan de rechterkant van de laptop. Dan komen we meteen terecht bij het gebrek aan porten. Je krijgt slechts toegang tot een USB-C, drie USB-A (3.2) en een koptelefoonaansluiting. Wel beschikt de Aspire 5 over Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 om draadloze koptelefoons aan te sluiten, Gigabit Ethernet voor netwerkaansluiting, en HDMI voor een tweede beeldscherm.

Design: 3,5/5

(Image credit: Future)

Prestaties

Redelijke prestaties voor kantoorgebruik

Alleen de meest simpele games

Benchmarks Zo scoorde de Acer Aspire 5 in onze benchmark tests:



3DMark: Night Raid: 12,300; Fire Strike: 3,015; Time Spy: 1,280

Cinebench R23: Multi-core - 4,800

GeekBench 5: 1,417 (single-core); 4,440 (multi-core)

PCMark 10: 4820 punten

PCMark 10 Batterijduur: 6 uren, 35 minuten

Batterijduur (TechRadar filmtest): 6 uren, 37 minuten

Acer pronkt met hun i7-processor en GeForce grafische kaart, maar ons reviewexemplaar huist een bescheiden i5-processor en geïntegreerde Iris Xe-grafische kaart. Met een single-score van 1517 en een multi-core score van 4440 presteert de laptop best prima voor zijn prijsklasse. De PCMark 10 test suite geeft de Aspire 5 een score van 1280, waardoor de laptop te boek staat als een prima ‘kantoorlaptop’. De Aspire 5 scoort daarmee wel iets onder gemiddeld onder door PCMark 10-geteste laptops, maar voor een i5-laptop in deze prijsklasse is dit een redelijk resultaat. Acer’s laptop is prima voor het surfen op de web, en simpele kantoorsoftware zoals Microsoft Office.

De geïntegreerde Iris Xe-grafische kaart zal geen prijzen winnen, en volgens 3DMark hoort de laptop in de ‘minder dan 20fps’-categorie thuis. 3DMark gebruikt daarentegen wel vrij hoge grafische instellingen om de grafische kaart testen, dus als je per se wat stress op kantoor wil verlichten, kan je een poging doen om een game te spelen.

Prestaties: 3.5/5

Batterijduur

6,5 uur voor films

6,5 uur voor kantoorsoftware

Acer overdrijft weer eens, want de voorgestelde accuduur van 10 uur komt niet in de buurt van de werkelijkheid. Onze testen kwamen uit op iets meer dan 6,5 uur tijdens het afspelen van films, en ook 6,5 uur tijdens het gebruik van PCMark.

Zelfs dan valt dit nog mee voor een laptop in deze prijsklasse. Als je onderweg bent en je zorgt ervoor dat wifi uitstaat, dan kan je misschien zelfs een volledige werkdag doorkomen.

Batterijduur: 4/5

Koop hem als...

Je een budget hebt

Acer probeert de Aspire 5 neer te zetten als een krachtige werklaptop, maar vanaf 500 euro heb je een prima laptop.

Je veel reist

Je hebt misschien geen ultrabook in huis, maar dankzij de robuuste behuizing en een gewicht van slechts 1,7 kg, is de Acer Aspire 5 ideaal om de hele dag mee te slepen.

Koop hem niet als...

Je een gamer bent

Acer heeft het op de website misschien over een GeForce grafische kaart, maar de meeste modellen gebruiken een geïntegreerde grafische kaart.

Je vaak geen oplader in de buurt hebt

Een batterijduur van 6,5 uur is zeker niet slecht voor een laptop in deze prijsklasse, maar je zult iets meer moeten uitgeven als je een laptop nodig hebt die lang meegaat voor je werk.

Overweeg een...

De Acer Swift 3 (2020) is een uitstekende ultrabook voor de meeste mensen. Met zijn aantrekkelijke prijs, licht ontwerp en degelijke batterijduur is het niets voor niets dat de Acer Swift 3 op onze lijst van de beste laptops van 2022 staat.

De Zenbook 13 is iets duurder dan de Aspire 5, maar biedt een helder, kleurrijk OLED-scherm en een indrukwekkende batterijduur van 13 uur. En dat allemaal in een lichte ultrabook die slechts 1,14 kg weegt.

De HP Chromebook 14 draait op ChromeOS in plaats van Windows, maar als je een voordelige laptop wilt om op het web te surfen, dan biedt deze laptop snelle prestaties en een aantrekkelijk 14 inch scherm voor een bodemprijsje.

