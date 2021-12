Asus ZenBook 13 (2021) review

De Asus ZenBook 13 is een krachtige, lichtgewicht laptop. Het apparaat is beschikbaar met de nieuwste AMD Ryzen-processoren en een weergaloos HD OLED-scherm. Echter vallen de Radeon-graphics een beetje tegen, in vergelijking met wat Intel te bieden heeft. Ook hadden we graag wat meer poorten gezien.

De Asus ZenBook 13 is een krachtige, lichtgewicht laptop. Het apparaat is beschikbaar met de nieuwste AMD Ryzen-processoren en een weergaloos HD OLED-scherm. Echter vallen de Radeon-graphics een beetje tegen, in vergelijking met wat Intel te bieden heeft. Ook hadden we graag wat meer poorten gezien.

Review in twee minuten

De Asus ZenBook 13 is weer terug in 2021. De laptop komt bewapend met de nieuwste AMD Ryzen 5000-processoren en een OLED-scherm met fenomenale kleurweergave. Ondanks dat de CPU-prestaties uitstekend zijn, vallen de grafische mogelijkheden een beetje tegen. De Radeon-graphics delven het onderspit tegen de Iris Xe-graphics van Intel. Daarnaast missen we een koptelefooningang en Thunderbolt 4-ondersteuning.

Dat wil niet zeggen dat dit geen goede ultrabook is, in tegendeel. Het design is een lust voor het oog en het lichtgewicht chassis maakt het een handzame metgezel. Dit is een van de best ontworpen ultrabooks, samen met de Dell XPS 13 en de Apple MacBook Air (M1, 2020). De Asus ZenBook is zelfs een stuk lichter dan de concurrentie.

Als het om prestaties gaat, is de AMD Ryzen 5000-reeks aan processoren een van de beste om mee te multitasken. Op deze laptop werk je gemakkelijk terwijl je een groot aantal tabbladen open hebt staan. Dit wordt nog soepeler gemaakt door de 16GB aan RAM. Als het om visuele prestaties gaat, doet de geïntegreerde grafische chip van AMD wat hij moet doen. De Iris Xe-grafische chip van Intel komt echter net wat beter uit de bus.

De echte kracht van de Asus ZenBook 13 zit hem in zijn batterijduur. Dankzij de 67WHr-batterij houdt de laptop het veel langer vol dan de competitie, zoals de XPS 13.

Toch zijn er een aantal minpunten die we niet kunnen vergeten. De laptop heeft geen ondersteuning voor Thunderbolt 4 en geen koptelefooningang, waardoor je een headset moet aansluiten via Bluetooth, of op een van de weinige USB-poorten. Het toetsenbord en de trackpad zijn wat aan de kleine kant, maar dit is geen grote hindering.

Voor sommigen zijn deze minpunten echte dealbreakers. Maar als grafische prestaties niet je prioriteit zijn, dan is de Asus ZenBook 13 absoluut het overwegen waard.

Prijs en beschikbaarheid

Spec Sheet

Processor: AMD Ryzen 7 5800U

Grafische kaart: AMD Radeon geïntegreerde GPU

RAM: 16GB

Scherm: 13,3 inch, OLED, 1080p, 400 nits helderheid

Opslag: 1TB PCIe-SSD

Poorten: 1x USB-A, 2x USB-C, 1xHDMI, MicroSD-kaartslot

Connectiviteit: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0

Camera: 720p webcam

Gewicht: 1.14kg

Afmetingen: 30,4 x 20,3 x 13,9cm

Batterij: 67WHr

De Asus ZenBook 13 (2021) is beschikbaar vanaf 899 euro. Ook is er een model van 14 inch te krijgen.

Er zijn een aantal Intel-versies van deze laptop op de markt. Die hebben we echter niet getest, dus we kunnen weinig zeggen over de prestaties in vergelijking met de AMD Ryzen-variant.

Ontwerp

Het ontwerp van de Asus ZenBook 13 is een van de meest opvallende aspecten. De laptop is slechts 13,9 mm dun en weegt slechts 1,14 kg. Dit is een serieuze optie voor wie op zoek is naar een lichtgewicht ultrabook.

Het aluminium chassis heeft een zeer strak afgewerkt design, waarbij het Asus-logo aan de voorkant eruit springt. Het is zeker geen kunstobject, maar je hoeft je niet te schamen als je deze laptop in het openbaar gebruikt.

Het toetsenbord zit verspreid over de gehele breedte van de laptop. Het hindert ons gebruik niet, maar deze ietwat krappe lay-out is niet voor iedereen weggelegd. In vergelijking met de XPS 13 is de trackpad een beetje traag en oncomfortabel, maar doet verder wat we verwachten.

Hoe verder je het scherm naar achteren duwt, hoe hoger het toetsenbord zit. Dit maakt de laptop makkelijk om op te typen.

Als het om poorten gaat, is de Asus ZenBook 13 uitgerust met twee USB-C poorten, een USB-A poort, een HDMI 2.0-poort en een MicroSD-slot. De opvallende afwezige is een koptelefooningang. Die hadden we liever gezien dan een MicroSD-slot.

Aangezien dit niet echt een laptop is voor creatief werk, verwachten we dat een geheugenkaart-slot minder wordt gebruikt dan een mogelijke koptelefooningang.

De speakers zijn prima, maar staan omlaag gericht. Als je de laptop op een harde ondergrond gebruikt, wordt het geluid behoorlijk gedempt.

Het zijn niet de slechtste laptop-speakers die we ooit hebben gebruikt, ondanks dat ze omlaag staan gericht. Tijdens onze HD filmtest hielden de luidsprekers zich goed staande op 50 procent volume.

Prestaties

Benchmarks Zo presteerde de Asus ZenBook 13 in onze benchmarktests:

GeekBench 5: 1,415 (single-core), 6,824 (multi-core)

CineBench R23: 7,773

PCMark 10 Home: 5,963

3DMark Night Raid: 13,305, Firestrike: 3,277, Time Spy: 1,306

Blender Fishy Cat: 7 minuten en 8 seconden, Classroom: 13 minuten en 44 seconden

Batterijduur (PCMark 10-test): 13 uur en 50 minuten

Batterijduur (TechRadar filmtest): 9 uur en 9 minuten

We houden gemengde gevoelens over aan de prestaties van de Asus ZenBook 13. Aan de ene kant presteert de CPU fantastisch. Vergelijkbare processoren van de competitie, zoals de Intel Core i7-1165G7, kunnen zich niet meten aan de multicore-prestaties van de AMD Ryzen 7 5800U. Aan de andere kant lopen de single core-prestaties een beetje achter.

Dit is gebruikelijk voor AMD-chips, die vooral goed in multitasken zijn. Voor gaming en videobewerking is meer single core-kracht nodig. Aangezien de ZenBook 13 is gemaakt voor algemeen gebruik en productiviteit, waarbij multitasken belangrijker is, vormt dit geen groot probleem.

Een ander onderdeel waar de ZenBook 13 achterloopt, is de GPU. De geïntegreerde Radeon-graphics van AMD zijn ver gekomen, maar nog niet zo ver als de Iris Xe-graphics van Intel. In onze 3DMark-benchmark kwam de AMD Ryzen 7 5800U niet even goed uit de test als de i7-1165G7. Deze Intel-processor zit in een aantal laptops van de concurrentie, zoals de XPS 13 en Razer Book 13.

Aangezien de ZenBook 13 een ultrabook is, verwachtten we geen geweldige grafische prestaties. Toch zien we graag dat de geïntegreerde grafische chips van AMD de strijd aan gaan met die van Intel.

Batterijduur

Waar deze laptop het beste van zichzelf laat zien, is in de batterijduur. In vergelijking met andere ultrabooks, houdt de ZenBook 13 het ontzettend lang vol. Zelfs de MacBook Air (M1) gaat niet zo lang mee.

In onze PCMark-batterij-benchmark ging de accu van de ZenBook 13 gemiddeld bijna 14 uur mee. De kortste run was ongeveer 11 uur en 30 minuten. Op z’n langst houdt de laptop deze test zo’n 16 uur en 23 minuten vol.

Dit resultaat is geen verrassing, aangezien de ZenBook 13 is uitgerust met een grote 67WHr-batterij.

Webcam en microfoon

Als het om webcams gaat, is de 720p-camera op de ZenBook 13 vrij standaard. Aangezien webcams een belangrijk onderdeel van ons professionele leven zijn geworden in 2020, zien we liever een betere camera. De webcam heeft gelukkig wel een privacy-schakelaar. Het is geen fysieke sluiting, maar het is beter dan niets.

De microfoon was over het algemeen prima. We waren luid en duidelijk te horen tijdens online vergaderingen en interviews.

Koop hem als…

Multitasking belangrijk voor je is

De AMD Ryzen 5000-serie aan processoren zijn het beste van het beste als het om multitasken en productiviteit gaat.

Je een batterij wil die lang meegaat

De Asus ZenBook 13 heeft de beste batterijduur van alle laptops in zijn klasse.

Je een lichte laptop zoekt

Deze ultrabook weegt slechts 1,14 kg en is daarmee een stuk lichter dan de concurrentie.

Koop hem niet als…

Een 1080p-display niet goed genoeg voor je is

Het OLED-scherm van de Asus ZenBook 13 ziet er geweldig uit, maar het is slechts een 1080p-scherm met een beeldverhouding van 16:9, niet 3:2.

Je geen bluetooth-headset hebt

Aangezien deze laptop geen koptelefooningang heeft, heb je een USB- of Bluetooth-headset nodig om rustig te kunnen werken.