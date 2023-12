Geen 2000 euro op je bankrekening staan voor een gaming laptop? Geen probleem, want de betaalbare MSI Cyborg 15 weet te presteren zoals concurrenten die soms twee keer meer kosten. De gaming prestaties zijn enorm consistent, het ontwerp met transparante onderkant is uniek en er zijn voldoende aansluitingen voor accessoires. Waar gaat het mis? Bij het display. Het refresh rate van 144Hz is goed, maar de beeldkwaliteit en kleurenweergave zijn ondermaats.

Er zal geen enkele gamer die nee zegt tegen een krachtige gaming laptop met Nvidia RTX 4080, display met 240Hz refresh rate en een strak ontwerp met mechanisch keyboard. Helaas heeft niet elke gamer een budget tussen de 2000 en 3000 euro. Gelukkig zijn er tal van betaalbare opties beschikbaar en in 2023 is de MSI Cyborg 15 geïntroduceerd als instapmodel. Met verkoopprijzen die beginnen rond 900 euro en oplopen tot een schappelijke 1.199 euro is hij een van de goedkopere gaming laptops. Ik heb er enkele weken verschillende games op gespeeld en mijn oordeel lees je hier.

MSI Cyborg 15 review: prijs en beschikbaarheid

Sinds medio 2023 verkrijgbaar in de Benelux

Adviesprijzen tussen 1.199 euro en 1.499 euro

Huidige verkoopprijzen beginnen al rond 850 euro

De lage prijs van de MSI Cyborg 15 is een van zijn grootste pluspunten. Adviesprijzen beginnen bij 1.199 en de duurste versies kosten nog steeds maar 1.499 euro. Daarnaast vind je MSI-laptop snel met korting en inmiddels kan je al een MSI Cyborg 15 vinden voor 899 euro.

De vraag is wat je krijgt voor dat geld. Er zijn enkele vaste waarden in elke configuratie van deze laptop: 16 GB RAM, een FHD-display van 15,6 inch met 144Hz refresh rate en een 12e generatie Intel Core-processor. Verder kan je kiezen uit een Intel Core i5 of i7, Nvidia GeForce RTX 4050 of 4060, 512GB of 1TB opslag en een IPS- of TN-paneel.

De goedkoopste configuratie (869 euro op het moment van schrijven) is uitgerust met een Intel Core i5-12450H, Nvidia GeForce RTX 4050, 512GB opslag en een TN-paneel met 144Hz refresh rate. Dit zijn in feite al degelijke specificaties voor esports, aangezien die games vaak relatief weinig opslagruimte nodig hebben en je op medium settings probleemloos 144Hz kan halen. De duurste configuratie (1.199 euro) heeft een Intel Core i7-12650H, Nvidia GeForce RTX 4060, 1TB opslag en een IPS-paneel met 144Hz refresh rate. Hiermee kan je al middelzware games spelen, zoals Baldur's Gate 3 en Destiny 2, zolang je geen Ultra-beeldinstellingen gebruikt.

Al bij al is de MSI Cyborg 15 een erg interessante keuze voor wie competitief wil gamen met een hoog refresh rate. Hij is zeker niet de lichtste laptop en je kan het scherm ook niet upgraden naar een hogere resolutie, maar qua prestaties zijn er weinig concurrenten die hetzelfde doen voor dit geld.

Prijs-kwaliteit: 5/5

MSI Cyborg 15 review: specs

Swipe to scroll horizontally MSI Cyborg 15 configuraties MSI Cyborg 15 (basis) MSI Cyborg 15 (onze unit) Prijs: 869 euro 1.199 euro CPU: Intel Core i5-12450H Intel Core i7-12650H GPU: Nvidia GeForce RTX 4050 Nvidia GeForce RTX 4060 RAM: 16 GB DDR5 16 GB DDR5 Display: 15,6 inch TN-display (1.920 x 1.080) met 144Hz refresh rate 15,6 inch IPS-display (1.920 x 1.080) met 144Hz refresh rate Opslag: 512 GB SSD 512 GB SSD Aansluitingen: 1x USB-C (USB 3.1), HDMI, 2x USB-A (USB 3.1), 1x audiojack, 1x ethernet 1x USB-C (USB 3.1), HDMI, 2x USB-A (USB 3.1), 1x audiojack, 1x ethernet Connectiviteit: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 Webcam: 720p 720p Gewicht: 1,98 kg 1,98 kg Afmetingen: 356,1 x 247,7 x 19,9 mm 356,1 x 247,7 x 19,9 mm

MSI Prestige 15 review: design

(Image credit: Future)

Transparante onderkant

Blauwe achtergrondverlichting op toetsenbord

Niet extreem zwaar (1,98 kg)

Sommige gaming laptops hebben een neutraal ontwerp, terwijl andere van de daken schreeuwen dat ze een gaming laptop zijn. De MSI Cyborg 15 zit overduidelijk in deze tweede categorie. De onderkant is namelijk transparant en het luchtrooster spelt de woorden "MSI TRUE GAMING". Nu is er ongetwijfeld niemand die uren naar de onderkant van hun laptop staart, maar we kunnen tenminste zeggen dat het een uniek ontwerp is. Het geheel weegt verder een kleine 2 kg en met afmetingen van 35,9 x 25 x 2,2 cm is dit eigenlijk nog een relatief compacte gaming laptop.

Ook qua aansluitingen is alle het nodige aanwezig. Je krijgt een HDMI-poort, twee USB-A-poorten, een USB-C-poort en zelfs een ethernetpoort. Een derde USB-A-poort of tweede USB-C-poort was fijn geweest, maar dat is hier niet het grootste probleem. Het feit dat vrijwel alle aansluitingen rechts zitten, met uitzondering van de 3,5mm-poort en een van de USB-A-poorten, is wel irritant voor rechtshandige gamers die het toetsenbord van hun laptop gebruiken. Ik zit zelf ook in die groep en tijdens elke gamesessie botste ik wel minstens één keer met mijn muis tegen de HDMI-kabel. Met een beetje geluk was dat tijdens een zinloos gevechtje in Genshin Impact en niet op het doorslaggevende moment van een teamfight in Overwatch 2.

(Image credit: Future)

Wat gelukkig wel over nagedacht is, is de ventilatie. Aan de linkerkant zit achteraan één roostertje en links aan de achterkant zit het tweede roostertje. Je muishand botst dan wel voortdurend tegen kabels, ze zal tenminste niet beginnen zweten door een overdosis hete lucht. Hoewel dit zeker geen uitgebreide ventilatie is, heb ik in feite geen last gehad van oververhitting. De Cooler Booster-technologie van MSI doet dus goed zijn werk en weet de hitte efficiënt af te voeren.

Tot slot is het toetsenbord ook ontworpen met enkele transparante accenten. De WASD-toetsen en aan/uitknop zijn volledig transparant, terwijl de pijltjestoetsen elk een icoon dat op hun extra functie wijst. Het pijltje naar boven kan bijvoorbeeld de ventilatie op het maximum zetten en het pijltje naar onderen kan een crosshair op het scherm weergeven. De MSI Cyborg 15 heeft eveneens een klein numpad en hoewel veel gamers dat niet nodig hebben, vond ik het persoonlijk wel praktisch voor cijfercodes. De rest van het toetsenbord voelde ook nog steeds ruim genoeg en er was voldoende key travel.

Design score: 4/5

MSI Prestige 15 review: display

(Image credit: Future)

15,6 inch met FHD-resolutie

144Hz refresh rate

De beeldkwaliteit is ronduit slecht

MSI heeft duidelijk keuzes gemaakt bij het display van de Cyborg 15. Het pluspunt is dat hij een refresh rate van 144Hz heeft en in combinatie met de FHD-resolutie is dat prima voor deze CPU en GPU. Helaas is dat het enige pluspunt en als je daadwerkelijk wil dat je games er goed uitzien, dan raden we een tweede monitor aan.

Eerst wat context: ik game zelf op het display van mijn laptop. Er staat een tweede monitor op mijn bureau, maar dit is een eenvoudige FHD-monitor van 200 euro met 60Hz refresh rate uit de oertijd (2018) die ik gebruik om YouTube te kijken of guides op te zoeken tijdens het gamen. Als zelfs deze monitor een betere kleurenweergave heeft dan het display in de MSI Cyborg 15, is dat geen goed nieuws.

Als ik een specifiek probleem moet benoemen, is dat alles dat te maken heeft met de kleuren blauw, rood en voornamelijk paars. Donkerpaars kent de MSI Cyborg 15 niet en die tinten zien er afgewassen uit. Alsof iemand het paars wilde uitgummen en halverwege is gestopt. Ook blauw en rood zagen er wat afgewassen uit. Alle andere kleuren misten wat pit en levendigheid. Verder had MSI geluk dat ik de laptop in de winter heb getest, want met een maximale helderheid van 300 nits kom je niet heel ver op een zonnige zomerdag.

Ben jij iemand die competitief games als Call of Duty, League of Legends of Overwatch 2 speelt, dan is kleurenweergave misschien niet heel belangrijk. De omschrijving voor het display van de MSI Cyborg 15 is daarom "functioneel". Content creators die foto's en video's bewerken, raad ik eveneens aan om te investeren in een degelijke tweede monitor.

Display score: 2,5/5

MSI Cyborg 15 review: prestaties

(Image credit: Future)

Sterke, consistente prestaties in games

512GB opslag is mogelijk te weinig

Oververhit niet snel

Mijn MSI Cyborg 15 had een 12e generatie Intel Core i7-1260H processor, Nvidia RTX 4060 (met 8 GB VRAM) en 512GB opslag. Elke configuratie is vervolgens uitgerust met 16 GB RAM, maar dit kan je wel zelf uitbreiden tot maximaal 64 GB indien nodig. Het eerste waarover je goed moet nadenken, is hoeveel opslag je nodig hebt. Een game als Baldur's Gate 3 neemt namelijk al 120 GB in beslag en dus zat 25 procent van mijn beschikbare opslag meteen vol. Genshin Impact is inmiddels ook meer dan 75 GB groot en aan dit tempo heb je ongeveer vier games geïnstalleerd voor de opslag vol zit.

De Nvidia RTX 4060 is voor mij geen onbekende, aangezien mijn eigen gaming laptop (een MSI Stealth 15) dezelfde GPU gebruikt. Dankzij functies als DLSS 3 kan je meer met deze GPU dan je in eerste instantie verwacht. Baldur's Gate 3 op hoge beeldinstellingen draait bijvoorbeeld vlot en stabiel, zelfs bij langere sessies. Hier merk je ook dat de Cooler Booster goed zijn werk doet, want ik had nooit het gevoel dat mijn vingertoppen eraf zouden branden. Overwatch 2 op Ultra-instellingen draaide net zo goed en ik had op geen enkel moment last van frame drops of clipping.

Was het fijn geweest om een configuratie met Nvidia RTX 4070 te hebben? Niet echt eigenlijk. Omdat het scherm van de MSI Cyborg een FHD-resolutie heeft, heb je niet meer nodig dan een RTX 4060 om stabiel 144fps te halen in bijna elke game. Je hebt eveneens geen mogelijkheid om het scherm te upgraden naar QHD of 4K, dus een RTX 4070 zou hier redelijk zinloos zijn... tenzij je gamet op een tweede monitor, maar waarom zou je dan niet gewoon een desktop bouwen?

Ten slotte merkte ik wel dat hier een oudere Intel Core i7-1260H processor aanwezig was, vooral bij het opstarten. Wanneer je bijvoorbeeld een recente businesslaptop opstart, is het een kwestie van seconden voor je kan beginnen werken. De MSI Cyborg 15 had daarentegen ongeveer een minuutje nodig om al mijn standaardprogramma's te openen (Slack, Teams, Discord, Battle.net, Spotify en Steam). Opnieuw: geen probleem gamers, wel een probleem voor iemand die deze laptop meeneemt naar de les en meteen notities wil beginnen nemen.

Prestaties score: 4,5/5

MSI Cyborg 15: batterij

(Image credit: Future)

Ongeveer drie uur batterij bij gemiddeld gebruik

Opladen via USB-C niet mogelijk

Zit na ongeveer 30 minuten weer voor de helft vol

Op basis van de specificaties vreesden we al dat dit geen laptop is die je een hele dag zonder oplader kan gebruiken. Dat blijkt ook zo te zijn. Ik haalde ongeveer drie uur batterij bij gemiddeld gebruik en met energiebesparing kan je dit nog optrekken tot maximaal vier uur. "Gemiddeld gebruik" is in mijn geval schrijven, de internetbrowser gebruiken voor research en soms een korte video kijken. Ga vooral niet gamen op batterijstroom, want dan is hij na een uurtje al leeg.

De MSI Cyborg 15 maakt gebruik van de algemene 120W-oplader die MSI ook voor andere (gaming) laptops gebruikt. Die oplader zorgt er gelukkig voor dat de batterij na een halfuurtje alweer voor de helft (of meer) is opgeladen. Sommige MSI-laptops kan je ook opladen via de USB-C-poort, maar dat is hier niet mogelijk. Je kan bijgevolg geen powerbank powerbank gebruiken om hem onderweg op te laden.

Batterij score: 3,5/5

Moet je de MSI Cyborg 15 kopen?

Swipe to scroll horizontally Categorie Opmerking Score Prijs Erg sterke adviesprijs en vaak met korting te vinden. 5/5 Design Uniek ontwerp met leuke afwerking. Vervelend dat bijna alle aansluitingen rechts zitten. 4/5 Display Het 144Hz refresh rate is goed, maar de helderheid en algemene kleurenweergave zijn slecht. 2,5/5 Prestaties Nvidia GeForce RTX 4060 presteert vlekkeloos bij bijna elke game in FHD. Start iets trager op door oudere CPU. 4,5/5 Batterij Ongeveer drie uur kantoor/schoolwerk op gemiddelde batterij-instellingen is oké voor een gaming laptop. 3,5/5

Koop hem als...

Je competitief gamet Voor competitieve games waarin hoge frame rates cruciaal zijn, is de MSI Cyborg 15 ideaal. Hij haalt makkelijk 144fps bij hoge instellingen en weet dat consistent te behouden.

Je geen groot budget hebt Je kan al een configuratie van de MSI Cyborg 15 vinden vanaf 869 euro. Zelfs de krachtigere versies kan je vinden aan erg schappelijke prijzen.

Je vaak onderweg bent met je laptop Met een gewicht van net geen 2 kg hoort de MSI Cyborg 15 bij de lichtere gaming laptops.

Koop hem niet als...

Je ook maar iets geeft om beeldkwaliteit De beeldkwaliteit en kleurenweergave zijn erg slecht. Wie ook foto's en video's bewerkt, moet dat doen op een tweede monitor.

Je muis vlak naast je laptop staat Omdat bijna alle aansluitingen rechts zitten, zullen sommige gebruikers met hun muis tegen de kabels botsen.