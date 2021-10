Call of Duty: Vanguard neemt niet zoveel ruimte in beslag als voorgaande CoD-games

Call of Duty: Vanguard neemt naar verluidt niet zoveel ruimte in beslag als voorgaande delen van de shooterfranchise. Dit onthult Activision. Het gaat om opslagruimte van harde schijven (en SSD's) op zowel console als PC.

Activision kondigt dit nieuws aan op Twitter via het officiële Call of Duty-account. De uitgever noemt het "goed nieuws voor harde schijven". De tweet benoemt niet hoe groot het gamebestand wordt, maar legt uit dat door een "nieuwe on-demand texture streaming-technologie" de "installatiegrootte bij lancering aanzienlijk lager is dan bij eerdere Call of Duty-releases".

Naar verluidt zou er een ruimtebesparing zijn van dertig tot vijftig procent op de next-gen console en PC.

Good news for hard drives everywhere: #Vanguard’s install size at launch will be significantly below previous #CallOfDuty releases. New on-demand texture streaming tech expected to save up to 30%-50%+ on next-gen console and PC hard drive disk space 💥 pic.twitter.com/oYZoyIDTuOOctober 26, 2021 See more

De uiteindelijke installatiegrootte van Call of Duty: Vanguard is niet bekend, maar het lijkt erop dat het niet zo groot is als Call of Duty-fans vreesden. We weten echter nog steeds niet wat de schade precies zal zijn als de game lanceert op 5 november 2021.

Call of Duty-titels staan bekend om de kolossale installatiegroottes en grote hoeveelheid extra ruimte die noodzakelijk is om updates te installeren. Zo ook bij de battle royale-modus Warzone. De aankondiging van Activision is dus een verademing, al moet nog blijken hoedanig.

Eerder werden de bestandsgroottes van Call of Duty: Modern Warfare en Warzone al verlaagd door een update die gebruikmaakt van "verbeteringen van het algehele contentmanagementsysteem". Je kunt voortaan enkel de contentpakketten installeren die je daadwerkelijk wil gebruiken, en dat scheelt een hoop opslagruimte.

Analyse: meer ruimte voor andere games

Call of Duty-games staan er al lange tijd om bekend veel hardeschijfruimte op te eisen. Call of Duty: Black Ops Cold War verscheen vorig jaar en nam zo'n 133GB in beslag op de PS5 en zelfs 136GB op de Xbox Series X.

Eerder dit jaar werden eigenaren van een PS4 met 500GB aan opslag gewaarschuwd door Activision dat ze "ruimte moesten vrijmaken" en "ongebruikte gamecontent moesten verwijderen" om Call of Duty: Black Ops Cold War, Call of Duty: Modern Warfare en Warzone te installeren/updaten. Het is niet duidelijk of deze waarschuwing ook geldt voor PS4-spelers die met Vanguard aan de slag willen.

Het is in elk geval goed nieuws voor Call of Duty-fans op zowel PlayStation, Xbox en PC. Het lijkt erop dat de game niet al te veeleisend is voor je harde schijf of SSD als de game op 5 november 2021 verschijnt.

Het toevoegen van extra opslaggeheugen is mogelijk voor de PS5 en de Xbox Series X, maar de aanschaf van compatibele SSD's is erg prijzig. Opslagruimte is nog altijd een waardevol gegeven, maar het lijkt erop dat Call of Duty dit keer iets meer ruimte overlaat voor andere games.