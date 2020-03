Beste videoconferentie software van 2020: betaalde en gratis oplossingen voor bedrijven

Met de huidige verspreiding van het coronavirus (ook wel bekend als COVID-19), proberen veel bedrijven al regelingen te treffen om thuiswerken mogelijk te maken. Hiermee willen ze de verspreiding van het coronavirus helpen te verminderen en tegelijkertijd de invloed dat het heeft op de productiviteit te beperken. Hier tonen we de beste videoconferentie software.

Verbeteringen in technologie betekenen dat betrouwbare videoconferenties toegankelijk en betaalbaar zijn geworden, en het kan makkelijk toegepast worden op de huidige werkplek.

Dit is belangrijk geworden om vele redenen: werknemers kunnen zo flexibel thuis werken, bedrijven hebben vaak meerdere kantoren, klanten en partners bevinden zich vaak in het buitenland...

Videoconferenties betekenen dat geen van deze zaken dezelfde problemen oplevert als voorheen, en nu kunnen vergaderingen gewoon online plaatsvinden zonder dat je je zorgen hoeft te maken over technische problemen, toegankelijkheid of kosten.

Daarnaast zijn er steeds meer zorgen over de ecologische voetafdruk van (vliegtuig)reizen en is het volkomen logisch dat bedrijven op zoek gaan naar oplossingen om online face-to-face te communiceren. Dat is beter dan toegeven aan de vervuilende kosten voor het bedrijf en het milieu wanneer je iedereen dwingt om naar dezelfde locatie te komen.

Het normale aanbod voor consumenten, zoals Facetime en Skype, heeft ervoor gezorgd dat videocommunicatie een genormaliseerd onderdeel is geworden van het gespreksproces, en de verwachting is dat bedrijven deze technologie steeds meer zullen omarmen. Dit om de simpele reden dat het zoveel voordelen met zich meebrengt, hoewel sommige grotere bedrijven nog achterblijven op dit gebied.

Hier zijn dus de beste oplossingen voor videoconferenties op de markt.

Beste betaalde videoconferentie programma's in één oogopslag

(Image credit: GoToMeeting)

Videoconferenties op zakformaat

Handig voor je smartphone

Goede apps

VoIP-upgrade

GoToMeeting is een onafhankelijke online conferentieservice, die wordt aangeboden door LogMeIn. Zoals verwacht, biedt hij audio- en videoconferenties, evenals de optie om je scherm te delen.

Een van de functies waarmee GoToMeetings zich onderscheidt, is dat het makkelijk op je telefoon te gebruiken is, je kunt een vergadering opstellen en starten vanaf je smartphone. Sommige grotere softwaremakers ondervinden hier vaak nog problemen. Er zijn ook instellingen om de gespreks- en beeldkwaliteit te verhogen en om nieuwe deelnemers snel en makkelijk uit te nodigen.

Mobiele apps worden apart aangeboden voor Android en iOS en ze hebben beide erg positieve reviews, wat ze wederom anders maakt vergeleken met andere providers die moeite hebben om de balans te vinden tussen kwaliteit en bruikbaarheid op smartphones.

Bijna alle standaard functies zijn beschikbaar in het Professional abonnement, dat €12,5 per maand kost of €10,75 per maand als je voor een jaar betaalt. Zelfs de limiet van 150 deelnemers is hoog en de meeste bedrijven hebben hier dan ook genoeg aan.

Een Business plan is beschikbaar voor €17 per maand of € 14,33 per maand als je voor een jaar betaalt. Dit plan biedt de mogelijkheid om tot aan 250 medewerkers te laten deelnemen en bevat een paar admin functies plus tekentools. Een Enterprise plan is beschikbaar en biedt de mogelijkheid om met 3000 deelnemers te vergaderen.

(Image credit: Cyberlink)

Videoconferenties in je browser, ideaal voor kleinere ondernemingen

Gratis pakket

Downloaden is niet vereist

Boordevol functies

CyberLink is een Taiwanees multimediabedrijf dat opgestart is in 1996 en U Meeting is zijn software voor videoconferenties.

CyberLink U Meeting heeft vier prijspakketten.

Het 'Basis' plan is gratis, Hiermee kun je met 25 deelnemers, 30 minuten vergaderen.

'Pro 50' kost €29,99 per host per maand. Je kunt dan met 50 mensen deelnemen, 24 uur lang vergaderen en het beschikt over admin tools en PerfectCam.

'Pro 100' begint bij € 49,99 per host per maand. Dit bevat alles wat 'Pro 50' heeft te bieden en je kunt deelnemen met 100 mensen.

Het 'Enterprise Features' plan bevat het aanbod van de andere pakketten plus vergaderingsanalyse, premium klantenondersteuning en end-to-end encryptie. Gebruikers moeten wel contact opnemen met sales voor de kosten van dit plan.

'PerfectCam' is de meest willekeurige functie. Gebruikers kunnen computer gegenereerde make-up toevoegen aan hun gezicht, en zo kunnen zij "een echt professionele look creëren" zo zegt het bedrijf.

U Meeting is geheel browsergebaseerd. Dit zal een minpunt zijn voor sommige gebruikers, maar kan ook een voordeel zijn aangezien je geen extra software hoeft te downloaden om U Meeting te kunnen gebruiken. Het biedt ook geen video-opname of de mogelijkheid om in te bellen in vergaderingen met gebruik van VoIP-systemen.

(Image credit: Zoom)

Op weg naar productievere vergaderingen op afstand met deze betaalbare, eenvoudig te gebruiken videoconferentiesoftware

Gratis pakket

Gebruiksvriendelijk

Zou meer beveiligingsfuncties kunnen gebruiken

Zoom Meetings biedt een oplossing voor conferenties en chatberichten voor desktops en smartphones. Deze tool is erg snel en makkelijk om in te stellen en biedt een breed scala aan instelbare functies.

Niet alleen biedt het HD video en audio, er kunnen tot 1000 mensen tegelijk deelnemen en tot 49 video's tegelijk weergegeven worden, hoewel vergadering van zo'n formaat best gehouden worden met een heel groot scherm.

Vergaderingen kunnen lokaal opgeslagen worden of in de cloud, samen met notities die makkelijk opgezocht kunnen worden. Daarbij is er ook gedacht aan samenwerking en is er de mogelijkheid voor deelnemers om hun scherm te delen en hun eigen aantekeningen te maken mocht dat nodig zijn.

Daarbovenop biedt een teamchatfunctie de mogelijkheid om bestanden te delen, evenals een zoekgeschiedenis en een archief van tien (!) jaar. Vergaderingen kunnen ook omgezet worden naar een-op-een gesprekken.

De beveiliging is ingebouwd, daarbij wordt 256-bit TLS codering gebruikt voor zowel vergaderingen als gedeelde bestanden en je kan automatisch gesprekken inplannen vanuit Gmail en Outlook.

Beter nog, er is een gratis pakket beschikbaar waarmee je met 100 mensen kunt vergaderen tot maximaal 40 minuten. Maar als je de extra tools voor teamadministratie en management wil, dan begint het goedkoopste pakket bij €13,99 per maand. Dit kan oplopen tot €18,99 per maand per host voor de Business en Enterprise pakketten.

(Image credit: BlueJeans)

Denk out-of-the-box met deze futuristische videoconferentie tool

Gratis proefversie van 30-dagen

Dolby-stemondersteuning

Analytics

BlueJeans begon in 2009 en het hoofdkantoor bevindt zich in Californië. Het bedrijf biedt een interoperabel cloud-based videoconferentieplatform.

Er zijn drie prijspakketten. BlueJeans heeft geen gratis pakket, maar biedt wel een gratis proefversie van 30-dagen.

Het 'Me' pakket kost €12,09 per maand per gebruiker, als je voor een jaar betaalt. Gebruikers kunnen vergaderen met 50 deelnemers, verbinding maken vanaf elke computer, elk iOS- of Android-apparaat én alle vergaderingen bevatten inbelnummers.

Het 'My Team' pakket kost € 16,93 per maand per host (als je voor een jaar betaalt) en bevat alles wat het kleinere pakket biedt plus 10 uur opnames van vergaderingen, een command center dashboard en tot 75 mensen die kunnen deelnemen aan de vergadering.

Het 'My Company' pakket bevat alle functies van de andere pakketten, samen ondersteuning voor H.323//SIP systemen (Cisco, Polycom...), kalenderondersteuning en tot 150 deelnemers. Voor de kosten moeten gebruikers contact opnemen met BlueJeans.

Gebruikers hoeven zich niet aan te melden voor een jaarlijks abonnement bij BlueJeans. Het basisplan ondersteunt gratis telefoonaudio in 40 landen. BlueJeans ondersteunt ook Dolby-stemgeluid. Dit kan geschikt zijn voor gebruikers die zich meer druk maken over de videokwaliteit dan het aantal functies die het platform aanbiedt.

BlueJeans lijkt minder functies te hebben dan andere concurrenten. Dit kan je gelukkig over het hoofd zien door de kwaliteit van hun systeem samen met het feit dat gebruikers de gratis proefversie van 30-dagen kunnen selecteren om eerst te zien of het wel aan hun wensen voldoet.

(Image credit: Lifesize)

Breng je vergaderingen op afstand tot leven met deze handige tool

Hardware-apparaten inbegrepen

Gratis pakket

Ondersteunt 4k-video

Lifesize is in 2003 begonnen. De belangrijkste branches van het bedrijf bevinden zich in Austin, Texas en München. Lifesize biedt videoconferenties aan in hoge resolutie en een cloud-based platform om online samen te werken

Lifesize heeft verschillende prijspakketten die op maat van jouw onderneming opgesteld worden. Op de website staan geen concrete prijzen, maar wel een overzicht van de verschillende hardware-apparaten. Je heb daarnaast de mogelijkheid om een demo te reserveren voordat je overgaat tot een definitieve aankoop.

Er was eerst geen gratis plan, maar dat is veranderd met Lifesize Go, een online versie die compleet gratis is en die gebruikers een onbeperkt aantal videogesprekken biedt (en de optie om je pc-scherm te delen) met 8 deelnemers, zonder beperkingen op vergaderingstijd en downloads.

(Image credit: Google Hangouts Meet)

Voor toegankelijke vergaderingen in de cloud

G Suite integratie

Toegankelijk en simpel

Concurrerende prijsstelling

Google Hangouts Meet is onderdeel van het G Suite office productiviteitsplatform, en richt zich op het bieden van eersteklas vergaderservice.

Speciaal ontwikkeld voor zakelijke wensen, kan er een groot aantal gebruikers tegelijkertijd in vergaderen en het gebruikt ook slimme participatie en een snelle interface zodat je niet lang moet wachten.

De verbeterde versie van de standaard Google Hangouts richt zich op het makkelijk maken van het werken met externe klanten. Ze doen dit door het bieden van een web-ervaring, wat betekent dat er geen software gedownload hoeft te worden. Ten tweede biedt het ook een toegewijd inbelnummer, wat niet alleen betekent dat medewerkers die onderweg zijn kunnen deelnemen, maar dit zorgt er ook voor dat de lijnkwaliteit behouden blijft en er geen uitval is.

Naast apps voor mobiele gebruikers in de Apple App Store en Google Play Store voor Android, werkt Google Hangouts Meet ook in bestaande vergaderingshardware. Het enige wat vereist is, is dat het SIP en H.323 standaarden voor Skype en Business gebruikers heeft.

Omdat dit bij het G Suite-platform hoort is een ander belangrijk voordeel dat het makkelijk info van andere toepassingen kan gebruiken. Denk aan Google Agenda, zodat je niet alleen vergaderingen in kan plannen, maar informatie over hoe je mee kan doen aan de videomeeting.

Een ander groot pluspunt is dat Hangouts zelf niet de grote maandelijkse kosten met zich meebrengt, die je bij andere diensten wel ziet.

Uiteindelijk is Hangout Meets een serieus zakelijk vergaderingsplatform, dat geen grote kosten vraagt voor hardware, wat het toegankelijk maakt voor bedrijven van elke grootte.

Beste gratis videoconferentie software in één oogopslag

(Image credit: Zoom Meeting)

Gratis videoconferenties, boordevol functies en met veilige encryptie

Tot 100 deelnemers

256-bit TLS encryptie

Tijdslimiet van 40 minuten voor vergaderingen

Zoom Meeting is beschikbaar voor Mac, Windows, Linux, iOS en Android, en is erg veelzijdig. Er zijn gratis en betaalde pakketten om uit te kiezen, maar zelfs in de gratis versie kun je een-op-een vergaderingen houden, of groepsgesprekken tot aan 100 mensen, maar voor vergaderingen met drie of meer deelnemers, is er een tijdslimiet van 40 minuten.

Er zijn een paar mooie functies zoals het delen van je bureaublad en applicaties, whiteboarding en aantekeningen, en functies waar je voor moet betalen zoals het opnemen van vergaderingen in MP4 of M4A.

256-bit codering verzekert je ervan dat je vergaderingen kunt pauzeren, en de bestanden die je daarin deelt veilig zijn. Er zijn plug-ins beschikbaar voor Microsoft Outlook en Chrome, die gebruikt kunnen worden voor het inplannen van vergaderingen en de beheerder heeft veel controle over de chatgesprekken en ruimtes. Zoom Meeting kan ook gebruikt worden als een eenvoudige chattool, maar als je behoeftes groter zijn, zoals ondersteuning voor meer deelnemers, dan zijn er allerlei goed geprijsde pakketten beschikbaar.

(Image credit: Microsoft)

Microsofts videoconferentie tool heeft een vrijgevig gratis pakket

Cross-platform ondersteuning

Kan gebruikt worden in browsers

Live ondertiteling

Limiet van 50 deelnemers

Skype is een hele bekende als het aankomt op videovergaderingen, en dat trekt dus ook veel mensen aan. Hoewel er van Microsofts videochattool vaak wordt gedacht dat het niets meer is dan een manier om contact te houden met vrienden en familie, ondersteunt het cross-platform ook videogesprekken voor groepen tot aan 50 mensen.

Skype kan ook gebruikt worden in een browser, wat perfect is voor chatten met mensen zonder dat je de app hoeft te installeren. Je kunt simpelweg de mensen uitnodigen via hun e-mailadres.

Zoals je had gehoopt, is er een optie om schermen te delen en om het makkelijker te maken om te focussen op degene die je spreekt is er de mogelijkheid om automatisch achtergronden te vervagen. Andere handige functies zijn live ondertiteling van gesprekken en de mogelijkheid om chats op te nemen.

Als je met meer mensen wilt vergaderen online, dan kun je Skype for Business gebruiken. Voor een laag maandbedrag per gebruiker, krijg je chatondersteuning en kun je met 250 deelnemers vergaderen, ook beschikt het over Microsoft Office-integratie en betere beveiligingsopties.

(Image credit: FreeConference)

Uitstekende gratis videoconferenties voor kleine internationale vergaderingen

Desktopsoftware is niet nodig

Internationaal inbellen beschikbaar

Maximaal vijf deelnemers

FreeConference houdt alles simpel voor gebruikers, omdat er geen geïnstalleerde software voor vereist is. Er zijn mobiele apps beschikbaar, maar het is ook mogelijk om deel te nemen aan een videovergadering van zo ongeveer elk apparaat dat een webbrowser heeft. Je kunt deelnemen aan tekst- of videochats, en functies als schermdelen en het delen van bestanden gebruiken, maar FreeConference heeft wel beperkingen.

Zo kunnen er maar vijf mensen deelnemen aan de meeting, dus als je met meer mensen wilt vergaderen is dit niet de juiste dienst voor jou.

Er is een aantal internationale inbelnummers beschikbaar voor vergadergesprekken, en je hebt de optie om de gesprekken op te nemen. Het instellen, beheren en inplannen van vergaderingen is erg eenvoudig met FreeConference, ook vanuit Outlook. Er zijn daarnaast nog enkele handige functies aanwezig, zoals terugkerende vergaderingen instellen. Jammer genoeg zijn functies als geavanceerde beveiliging, video-opname en -transcripties alleen beschikbaar in de betaalde pakketten, maar de gratis versie is nog steeds erg krachtig.

(Image credit: Google)

Ideaal voor kleinere vergaderingen, op elke desktop of elk mobiel apparaat

Voor desktop en mobiel

Kan gebruikt worden in de webbrowser

Videochat beperkt tot 10 deelnemers

Google's reeks aan berichtendiensten stelt nooit teleur, en zelfs Hangouts is opgedeeld in Meet en Chat varianten. Aangezien Google Hangouts Meet alleen beschikbaar is voor G Suite klanten, is het niet gratis, in tegenstelling tot de basis Google Hangouts dienst, hoewel het noemenswaardig is dat Google plannen gebruikers sturen naar Hangouts Chat. Verwarrend?

Hangouts is een hele simpele tool die gesprekken ondersteunt tot 150 mensen, maar videogesprekken kunnen slechts met 10 deelnemers. Dit draait om snelheid en gemak. Hangouts kan in je browser gebruikt worden, en er zijn apps beschikbaar voor Chrome OS, iOS en Android.

Nu de uitbraak van het coronavirus heeft geleid tot meer mensen die vanuit huis moeten of willen werken, heeft Google het makkelijker gemaakt voor mensen in de hele wereld om op afstand te werken. He bedrijf biedt een uitgebreide Hangouts Meet mogelijkheden naar G Suite en G Suite voor Educatie gebruikers, gratis. Tot 1 juli 2020 zijn Enterprise-niveau functies zoals vergaderingen met 250 deelnemers, opslag van opnames in Google Drive en meer, gratis beschikbaar.

(Image credit: Cisco)

Premium videoconferentiefuncties zonder een prijskaartje

Bevat 1GB aan cloudopslag

Tot aan 100 deelnemers

Delen van schermen

Met een naam als Cisco achter hen, zijn de verwachtingen voor WebEx meetings logischerwijs hoog. Hoewel er verschillende pakketten zijn voor Webex Meetings, werkt de gratis versie prima voor de meeste situaties. Dit stelt je in staat om HD videovergaderingen te houden met 100 deelnemers, en je haalt je voordeel uit opties als het delen van schermen en privé chatrooms.

Als je je inschrijft, krijg je een persoonlijke URL toegewezen die je kunt gebruiken om al je vergaderingen te beheren, je videovergaderingen in te plannen en toegang te krijgen tot alle opnames die je hebt gemaakt.

Als het aankomt op het houden van een videovergadering, heb je de keuze uit het gebruiken van de Webex Meetings app of op de website te blijven. Hoewel sommigen vinden dat de desktop app wat fijner werkt. Er zijn ook mobiele apps beschikbaar.

Het gratis pakket beschikt over 1GB aan cloudopslag, vergaderingen die geen tijdslimiet hebben en de mogelijkheid om MP4 opnames te maken. Beveiliging wordt verzorgd door TLS 1.2 en AES 256-bit encryptie, en ondersteund door Cisco's netwerk.