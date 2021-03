'Asus ROG Phone 5 krijgt meer RAM dan meeste gaming laptops'

De Asus ROG Phone 5 wordt de eerste grote gaming smartphone van het jaar. Het toestel verschijnt volgende week. Nieuwe informatie stelt dat het een van de krachtigste toestellen van het moment wordt.

De Asus ROG Phone 5 wordt op 10 maart onthuld. Recentelijk kwam het toestel voorbij op een lijst van Geekbench, waar er wordt bevestigd dat het toestel over een Qualcomm Snapdragon 888-chipset zal beschikken. Daarnaast draait het direct uit de doos op Android 11.

In de benchmark behaalde het een single-core score van 1.113 en een multi-core score van 3.468. Interessant genoeg heeft het model maar liefst 18GB RAM-geheugen. Dat is een stuk meer RAM dan de meeste andere Android-vlaggenschepen. Die hebben doorgaans tussen de 6GB en 12GB RAM.

We verwachten dat het toestel over 512GB of zelfs 1TB interne opslag beschikt. Asus probeert klaarblijkelijk een indrukwekkende spec sheet neer te zetten. Natuurlijk zullen er ook andere varianten van de ROG Phone 5 verschijnen, die waarschijnlijk wat meer "standaard" specs krijgen en een lagere prijs. We verwachten in elk geval UFS 3.1-opslag en LPDDR5-geheugen aan boord.

(Image credit: Geekbench (via MySmartPrice))

Er wordt verder niet veel informatie getoond. We weten echter dat de Asus ROG Phone 5 over enkele van de beste speakers ooit beschikt, aangezien DxOMark dit heeft bevestigd. Er komt ook een tweede scherm op de achterkant, in plaats van het gebruikelijke RGB-logo.

Onder de andere gelekte functies vallen een 144Hz Super AMOLED-display, drie camera's op de achterkant, een grote 6.000 mAh batterij met ondersteuning voor snelladen, twee USB-C-poorten en handige gaming functies.

Naast de Asus ROG Phone 5 verwachten we in maart 2021 ook meer te horen over de OnePlus 9 en Oppo Find X3.

Via MySmartPrice