ASUS ZenBook Pro Duo UX581

We bevinden ons in een tijd waarin er weinig innovatie te melden valt op het vlak van laptops. Het standaard design is al jaren hetzelfde en de toevoeging van RGB-verlichting is misschien het meest revolutionaire dat we de laatste jaren te zien hebben gekregen. ASUS doet gelukkig niet mee aan deze stilstand en durft experimenteren met zaken zoals een tweede scherm. Zo zagen we al een display opduiken in het touchpad van de ZenBook Pro en nu zien we dus ook een volwaardig tweede scherm in deze ASUS ZenBook Pro Duo. In dit geval krijgt deze additie de naam Screenpad Plus mee en net zoals bij het hoofdscherm gaat het hier om een touchscreen.

(Image credit: ASUS)

Design

Screenpad Plus zorgt voor een laptop die er volledig anders uitziet dan verwacht en dat bedoelen we zowel op een positieve als negatieve manier. Het is immers zo dat de ZenBook Pro Duo gevoelig dikker is dan je zou verwachten van een ASUS-laptop in 2020. De meest recente laptops van de producent zijn immers heerlijk licht én dun. Met zijn afmetingen van 2,4 x 35,9 x 24,6 centimeter en gewicht van 2,5 kilogram, is de ZenBook Pro Duo allesbehalve dat. Asus weet hoe het een dunne laptop moet maken, dat zagen we al met de ASUS Zenbook 14 line-up. Dit kan dus alleen maar betekenen dat het tweede scherm een hoop extra plaats vraagt en het is aan de ZenBook Pro Duo om te bewijzen dat het ook effectief een waardevolle toevoeging is.

Het scherm zorgt alvast voor een futuristische look op het moment dat je de laptop voor de eerste keer opendoet. Dat is meteen ook het moment dat je dat bulky uiterlijk vergeet. Het ScreenPad Plus ziet er indrukwekkend uit en je kan meteen een hoop toepassingen bedenken waarin het van pas zou kunnen komen. Wij vonden alvast dat het er een pak nuttiger uitzag dan de touchbar van de MacBook Pro. Met een 14-inch schermdiagonaal en 3840 x 1100 resolutie heb je dan ook meteen wat.

Dit resulteert natuurlijk wel in een toetsenbord dat zich helemaal onderaan bevindt, daar waar je normaal een touchpad zou verwachten. We waren dit echter snel gewoon en eigenlijk verkiezen we deze plaatsing ook. Het touchpad aan de rechterkant vraagt waarschijnlijk de grootste aanpassing, maar het voelt heel natuurlijk aan in gebruik. Uiteindelijk zal je met een professionele laptop zoals dit ook steeds een muis gaan gebruiken. Deze kan je dan aansluiten op één van de twee USB-poorten of de enkele USB-C-poort. Voor een productiviteitsmachine van deze dikte hadden we toch liever wat meer poorten gezien, want ook een ethernetpoort en SD-kaartslot ontbreken. Hierdoor ben je aangewezen op de ingebouwde wifi en dan duurt het net iets langer om videobestanden te uploaden naar de cloud.

(Image credit: ASUS)

Zijn twee schermen beter dan één?

De twee schermen moeten zorgen voor het unieke verkoopselement van de ASUS ZenBook Pro Duo. Het bovenste is een 15,6-inch 4K OLED-scherm en dat zorgt natuurlijk voor een buitengewoon beeld. De kleuren zijn heel levendig en het contrast is geweldig. Reden genoeg op zichzelf om deze laptop aan te schaffen als je van foto- en videobewerking houdt. De schermranden van slechts 5 millimeter zijn bovendien ook niet mis en zorgen voor een modern kantje. Het geweldige bovenste scherm zorgt er wel voor dat het tweede scherm er een beetje saai uitziet. Je kan de helderheid wel verhogen, maar het haalt niet dezelfde prestaties.

ScreenPad Plus wordt in Windows gezien als een volledig apart scherm en werkt dus net zoals een externe monitor dat zou doen. Met de nodige extra functionaliteit, wel te verstaan. Met de muis kan je gewoon vensters naar dit tweede scherm slepen. Voor bepaalde applicaties werkt dit op het vlak van layout uiteraard niet, maar je kan wel op een makkelijke manier je e-mailclient daar plaatsen of Messenger in de gaten houden. Ook voor Spotify gebruikten we dit tweede display graag. Dankzij de meegeleverde stylus kan je ook gebruik maken van het touchscreen om apps te verplaatsen (of je gebruikt je vingers). Wanneer je een venster versleept, krijg je bovendien een overlay te zien met daarin enkele keuzeopties. Zo kan je een app bijvoorbeeld snel naar het andere scherm sturen.

Verder kan je apps koppelen via het snelmenu op het onderste scherm of de instellingen van het scherm onmiddellijk wijzigen. We moeten echter besluiten dat dit tweede scherm een leuk hebbeding is, maar niet echt revolutionair. De hoek is nogal vreemd, waardoor niet alles evengoed leesbaar is en je kan ook niet altijd heel je laptop verplaatsen om glare op de ScreenPad Plus te vermijden. Wij ondervonden ook dat je met je muis al eens snel per ongeluk op het onderste scherm terechtkomt, wat je dan uit een game of ander programma haalt.

(Image credit: ASUS)

Prijs en batterijduur

Je koopt een laptop zoals de ZenBook Pro Duo niet voor zijn lange batterijduur. Met dat in gedachte, is de batterijduur van de ZenBook Pro Duo prima. We konden gerust meerdere (3-4) uren zonder lader doorbrengen, maar een volledige dag is onmogelijk. Goed voor enkele uren te werken in een koffiezaak om daarna weer naar huis terug te keren. Let wel dat je bij zwaardere taken veel sneller door de accu zal zitten. Tijdens het editen van video’s bijvoorbeeld (waar het extra scherm wel een duidelijke meerwaarde is trouwens), zal je eerder richting de twee uur gaan en hetzelfde geldt voor gamen.

Met zijn prijs van 2.999 euro voor het i7-model dat wij getest hebben, leg je voor dit 4K-productiviteitsmonster een enorm bedrag neer. Voor de i9-variant is dat met 3.599 euro nog een stuk meer. De laptop is dus duidelijk niet gemaakt voor occasionele gebruikers en richt zich honderd procent op professionals die een mobiel powerhouse willen. Bekijk je het op die manier, dan valt de prijs best mee, al moet je workflow natuurlijk wel een meerwaarde hebben aan dat tweede scherm.

(Image credit: ASUS)

Eindoordeel

Wie de allerbeste prestaties wil voor het editen van video, zware grafische taken en zelfs gaming, zal met de ZenBook Pro Duo geen miskoop doen. Je moet er wel bijnemen dat de laptop door de aanwezigheid van het tweede scherm extra bulky is geworden en daarmee wat aan draagbaarheid inboet. Het 4K-display is echter waanzinnig goed en dat is een van de redenen om hem zeker wel aan te schaffen.