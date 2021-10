'Apple Watch 7 na vandaag slecht verkrijgbaar'

De Apple Watch 7 gaat op 15 oktober in de verkoop. Pre-orders zijn mogelijk vanaf 8 oktober. Als je de nieuwe smartwatch van Apple wil bemachtigen is het wijs om deze vandaag al te bestellen.

Naar verluidt is de voorraad van de Apple Watch 7 namelijk schaars. Analist Leo Gebbie van CCS Insight vertelt ons het volgende: "De iPhone 13 is ontzettend populair gebleken sinds de lancering en we zien dat het toestel op veel plaatsen niet meer op voorraad is, waaronder op Apple's eigen website. Dit betekent dat klanten die geen pre-order geplaatst hebben naast het net vissen. Ik verwacht dat dit voor de Watch nog erger zal zijn".

De iPhone 13 was in veel landen in een mum van tijd uitverkocht. In sommige gebieden zelfs binnen drie dagen nadat de pre-orders live gingen.

Gebbie vervolgt: "Apple kondigde geen lanceringsdatum aan toen het de Apple Watch 7 uit de doeken deed. De tijd tussen de release van de iPhone en de Apple Watch kan duiden op extra tijd die het bedrijf nodig heeft om aan de vraag te kunnen voldoen".

"Daarom denk ik dat fans van de Apple Watch voor de zekerheid beter een pre-order kunnen plaatsen, vooral als de vraag groter wordt naarmate de feestdagen dichterbij komen."

Productieproblemen?

De afgelopen twee jaar heeft het bedrijf last gehad van productieproblemen, waaronder bij de iPhone 12-reeks. Deze werd op twee aparte momenten uitgerold om er zeker van te zijn dat Apple genoeg toestellen kon produceren.

Voordat de Apple Watch 7 uit de doeken werd gedaan, meldde Bloomberg dat het bedrijf last had van wat "productieproblemen". Dit had naar verluidt te maken met het nieuwe formaat van het display, maar niet met de toeleveringsketen van Apple. Het is mogelijk dat het bedrijf meer voorraad heeft dan Gebbie en anderen voorspellen, maar er is geen garantie dat dit het geval is.

Het is mogelijk dat productieproblemen de oorzaak zijn van de uitgestelde release van de Apple Watch 7 tot 15 oktober. De tijd zal het leren, maar als je een nieuwe Apple Watch 7 wil bemachtigen, kun je er het beste als de kippen bij zijn op 8 oktober. De smartwatch is vanaf 14:00 uur te bestellen.