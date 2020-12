Apple Watch 7 krijgt mogelijk Touch ID en ingebouwde camera

Hoe indrukwekkend de Apple Watch 6 ook is, er is altijd ruimte voor nog wat nieuwe functies. Apple zou deze verbeteringen kunnen implementeren in de Apple Watch 7. Het lijkt erop dat Apple werkt aan een Touch ID-vingerafdrukscanner en een ingebouwde camera onder het scherm. Dit zou de wearable nog toekomstbestendiger maken.

Beide functies zijn opgedoken in Apple-patenten die recentelijk door de USPTO (Amerikaans patentenbureau) zijn toegekend. We weten daarom dat Apple deze functies in ieder geval overweegt.

Het Touch ID-patent geeft details over een vingerafdrukscanner die is ingebouwd in de aan/uit-knop van een Apple Watch. Het patent benoemt dat dit gebruikt kan worden voor identificatie van de gebruiker, het ontgrendelen van het apparaat en het autoriseren van transacties.

(Image credit: USPTO / Patently Apple)

Het andere patent klinkt wat ambitieuzer. Het gaat over een scherm met meerdere lagen, waarvan één laag bestaat uit een camera, die niet zichtbaar is als deze niet wordt gebruikt.

Het is belangrijk om te vermelden dat dit patent ook smartphones benoemt. Het is mogelijk dat we deze technologie ook terug zullen zien in de iPhone 13 of nieuwer. Deze implementatie zou er ook voor kunnen zorgen dat de notch van de iPhone-toestellen verdwijnt. Het merendeel van het patent focust zich echter op een smartwatchscherm.

Geen van deze functies lijken totaal onrealistisch, maar Touch ID klinkt wat makkelijker om voor elkaar te krijgen en lijkt ons ook een stuk handiger voor een Apple Watch. Een ingebouwde camera in het scherm zou beter geschikt zijn voor een smartphone. Maar we zouden niet verbaast zijn als een van de volgende Apple Watches ons gaat verrassen.

Via PocketNow en Patently Apple