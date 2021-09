Apple Store-vertragingen wijzen mogelijk op komst nieuwe iPad (2021)

Apple kondigde gisteren aan dat zijn nieuwe evenement op 14 september zal plaatsvinden. We kijken dus alvast uit naar meer informatie over de iPhone 13 en Apple Watch 7. Volgens geruchten krijgen we dan ook een nieuwe iPad (2021) te zien, en de Apple Store lijkt dat te ondersteunen.

Enkele klanten uit de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk merkten recent grote verzendingsvertragingen op bij de officiële Apple-pagina van de iPad (2020). Ook op de Nederlandse pagina merken we momenteel gelijkaardige informatie op. De standaard iPad zouden pas begin oktober geleverd kunnen worden, terwijl we de andere iPads morgen al zouden kunnen ontvangen.

Mark Gurman, schrijver bij Bloomberg, ging hier op verder. Hij tweette dat werknemers van Apple de instructies kregen om niet met klanten te speculeren over de oorzaak van de vertragingen. De geheimzinnige houding van Apple suggereert dat ze iets willen verbergen, wat dus mogelijk de lancering van de nieuwe iPad is. De vertraging kan natuurlijk ook te maken hebben met vertragingen bij het productieproces, nu dat mogelijk baan moet ruimen voor de nieuwe iPad. Het kan ook een poging zijn om geïnteresseerde klanten nog even te laten wachten tot het nieuwste model beschikbaar is.

Deze vertraging is verre van een officiële bevestiging van Apple zelf. Ze speelt echter wel goed in op onze vermoedens dat er een nieuwe iPad aangekondigd wordt. Gelukkig vindt het volgende Apple Event volgende week al plaats, dus we zullen niet lang meer moeten wachten alvorens we het met zekerheid kunnen zeggen.