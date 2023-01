Apple verhoogt prijzen voor batterijvervangingen van oude iPhones en iPads

Vanaf 1 maart gaat Apple extra geld in rekening brengen voor het vervangen van de batterijen op oudere producten. Voor een oudere iPhone betaal je vanaf dan 24 euro meer dan momenteel. Als je dus nog een oude iPhone hebt die wel een nieuwe batterij kan gebruiken, dan kan je er maar beter snel bij zijn.

Deze verandering in het beleid werd in de eerste instantie ontdekt door een gebruiker op de Apple-subreddit (opens in new tab). Deze gebruiker zag dat het vervangen van een iPhone 13-batterij of de batterijen van oudere modellen (zonder garantie) ineens 99 euro zou gaan kosten. Andere gebruikers gingen hierdoor ook Apple's andere reparatieservices bekijken en zagen dus dat reparaties voor andere apparaten ook een prijsverhoging krijgen op dezelfde dag.

Een nieuwe batterij voor een MacBook Air gaat straks 185 euro kosten. Dat is een prijsverhoging van 36 euro. Voor de andere MacBook en Macbook Pro-laptops wordt de prijs voor vervanging verhoogd met 60 euro. Dat betekent dat je voor de Pro-laptops dus 289 euro gaat betalen.

Voor iPad-reparaties (opens in new tab), van de volgende modellen moet je ook een extra 40 euro betalen: de iPad Pro 12,9 (vijfde generatie en ouder), de Pro 11 (derde generatie en ouder), de Pro 10,5 , de Pro 9,7 , de iPad mini (zesde generatie en ouder) en de iPad Air (vijfde generatie en ouder). Daardoor stijgt de totale prijs van 109 naar 149 euro.

De prijzen blijven wel hetzelfde als je voor je iPhone gebruikmaakt van AppleCare+. Als je gebruikmaakt van die service en de batterij van je telefoon nog maar 80 procent van de originele capaciteit heeft, dan wordt de batterij zelfs gratis vervangen volgens Apple.

Wereldwijde prijsverhogingen

Deze wijziging in Apple's beleid wordt wereldwijd doorgevoerd, maar de prijzen zullen per regio verschillen (opens in new tab). Vandaar dat de prijzen voor de iPhone-batterijen in Europa dus met 24 euro stijgen, terwijl ze in Amerika bijvoorbeeld met 20 dollar stijgen. Ook de prijzen voor iPads (opens in new tab) en MacBooks (opens in new tab) stijgen wereldwijd met ongeveer aan de hand van dezelfde verhoudingen.

Het is onduidelijk waarom Apple nu ineens zonder waarschuwing de prijzen omhoog doet. Je merkt ook dat veel mensen er niet blij mee zijn als je de reacties van die Reddit-post van hierboven bekijkt. Sommige gebruikers voelen zich afgezet en anderen vinden het gewoon belachelijk.

Het zou kunnen dat deze prijsverhoging pas het begin is van een nieuwe trend van het bedrijf als het gaat om reparaties. We hebben contact opgenomen met Apple om te vragen wat de reden is voor deze verandering en of we ook iets vergelijkbaars gaan zien voor het Zelfservice-reparatieprogramma dat in april 2022 in sommige landen gelanceerd werd. In België is dit bijvoorbeeld al beschikbaar, maar in Nederland nog niet. Apple heeft sindsdien niet veel veranderd aan dat programma, behalve dat er wel een nieuw apparaat is toegevoegd: de iPhone SE (2022). Als we een reactie krijgen van Apple, zullen we hier een update plaatsen.

Als je misschien gezien dit nieuws toch liever een nieuwe iPhone koopt, bekijk dan vooral onze lijst van de beste iPhones.