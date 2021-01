Apple CEO Tim Cook hint naar 'nieuwe dingen' in 2021

Fans van Apple kunnen 'nieuwe dingen' verwachten in 2021 volgens Apple CEO Tim Cook, die aankomende aankondigingen teasede tijdens de winstbesprekingen van het eerste kwartaal van 2021.

"We hebben nieuwe dingen waar niet over gaan praten, waarvan we denken dat ze zullen bijdragen aan het bedrijf", gaf Cook als antwoord op een vraag in het Q&A-segment van de bespreking. "We zien veel kansen." Op zijn gebruikelijke manier vermeed hij specifieke details, en dat laat veel ruimte voor speculatie.

Natuurlijk ging Cook niet in op wat Apple allemaal in het verschiet heeft voor 2021. Daarvoor zullen we moeten wachten tot het volgende evenement van Apple. We kunnen echter wel afleiden wat dit commentaar suggereert en wat het voor Apple wil zeggen.

Er zijn drie dingen die voor Apple in de categorie 'nieuwe dingen' vallen, los van de iPhone 13 (of iPhone 12S als het die naam krijgt) en nieuwe iPad 2021-reeksen.

Meer MacBooks met de processoren van Apple

Apple zag in de laatste cijfers een groei van de Mac-verkoop, en die trend moet zich voortzetten als het zijn computers meer begint uit te rusten met de zelfontworpen processoren zoals de M1-chip.

Apple zou naar verluidt de MacBook Pro 14 inch en MacBook Pro 16 inch aan het uitrusten zijn met hun eigen M-processoren. Beide worden verwacht om de Touch Bar - die voor verdeeldheid zorgde - te verwijderen en opnieuw een SD-kaartsleuf te introduceren, samen met een nieuwe versie van het MagSafe-oplaadsysteem. Een MacBook Air 2021 zou ook in ontwikkeling zijn.

Vorig jaar maakte de MacBook Air M1 zijn opwachting, en na uitvoerig testen nam het meteen de eerste plaats in onze lijst met beste laptops.

In de loop van de komende twee jaar zal de volledige MacBook-reeks worden uitgerust met Apple's eigen processoren, en Cook gelooft dat het bedrijf met deze zet een groter aandeel in de markt van de persoonlijke computers zal opeisen.

Wordt 2021 eindelijk het jaar van de Apple AirTags? Deze bluetooth tracker zou zeker bij het rijtje van 'nieuwe dingen' van Cook passen.

Apple's grootste hardware-rivaal, Samsung, heeft net bij de lancering van de Galaxy S21 Ultra zijn eigen bluetooth tracker vrijgegeven, genaamd Samsung Galaxy SmartThings. Het is een handige manier om te weten waar je spullen zich bevinden, indien die voorzien zijn van deze tracker. Denk bijvoorbeeld aan sleutels of een rugzak.

Recente leaks suggereren dat de Apple AirTags ook voorzien zullen zijn van UWB-technologie. Hiermee kan je de locatie van jouw spullen vaststellen dankzij directionele en ruimtelijk inzicht, en AR gebruiken om je naar de juiste plaats te brengen.

Er is mogelijk nog een teken dat deze technologie van Apple eraan zit te komen: Samsung is van plan om een geüpdatete UWB-versie van de tracker uit te brengen. Hiermee wil het Apple voorzijn, al hebben we ook de Tile, de eerste bluetooth tracker in zijn soort, die hetzelfde doet.

Nog een ding: de Apple AR-bril

Er bestaat slechts een kleine kans, maar er is nog een veelbelovend product van Apple dat in de lijst met 'nieuwe dingen' terecht kan komen: Apple Glasses. Tim Cook heeft zich op elke winstbespreking die we hebben gevolgd steeds positief uitgelaten over AR-technologie.

We hebben al verschillende berichten gezien, al dan niet geloofwaardig, dat Apple Glasses in 2021 of 2022 zullen verschijnen. De meer betrouwbare berichten suggereren dat Apple een draagbaar AR-display afwerkt. Dat zou de iPhone gebruiken voor het zware computationele werk.

De laatste berichten stellen volgens Bloomberg dat de Apple AR-brillen kunnen worden voorafgegaan door een Apple VR-headset. Ondanks dat Apple blijft zeggen dat AR de toekomst wordt van deze technologie zou de VR-bril de weg moeten vrijmaken voor de AR-ambities van Apple. Dit zou een sterke rivaal moeten worden voor de Oculus Quest 2, met M1-chip prestaties.

Zoals we reeds zeiden, er is slechts een kleine kans, en het ziet ernaar uit dat dit een aankondiging wordt voor 2022 (net zoals het bericht van Mark Gurman stelt). Het enige dat we nu kunnen bevestigen is dat Apple CEO Tim Cook zuinig is met details, tot zijn presentaties de officiële aankondiging tonen.