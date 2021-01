Nieuwe iPad Pro 2021 met mini LED-scherm kan er snel komen

We horen nu al een tijdje dat Apple het scherm op een toekomstige iPad wil upgraden, door het gebruiken van een mini LED-scherm in plaats van LCD. Het ziet ernaar uit dat dit er sneller kan zijn dan we denken.

DigiTimes verwacht dat Apple 'mogelijk' een 12,9 inch iPad Pro met een mini LED-scherm lanceert in het eerste kwartaal van 2021 (dus tegen het einde van maart).

We moeten dit echter wel met een korreltje zout nemen, aangezien de site zelf niet heel zeker lijkt. Het komt tot deze conclusie dankzij claims van de voorzitter van Epistar, Fan Chin-yung. Volgens hem "zullen zendingen van mini LED-chips beginnen bij te dragen aan geconsolideerde winsten in het eerste kwartaal van 2021".

Hij komt er misschien later aan

Epistar produceert LED's, dus het zou deze opmerking niet maken als er geen klanten in de rij stonden, al is er geen bevestiging dat Apple daarbij hoort. Volgens DigiTimes stelde Fan Chin-yung ook dat de grote verschepingen van mini LED-chips niet zouden plaatsvinden voor het tweede of derde kwartaal, en dat de winsten ook niet daarvoor zouden pieken.

Als we ons daar dus op baseren, dan lijkt het alsof een mini LED iPad Pro iets later in 2021 uit zal rollen, ervan uitgaande dat hij dit jaar zelfs uitkomt.

Het is en blijft niet de eerste keer dat we hebben gehoord dat er een mini LED iPad Pro in 2021 zit aan te komen. Het is ook een aanpassing die we graag zien, aangezien mini LED het contrast en de kleurenreproductie kan verbeteren, en bovendien nog eens energie-efficiënter is dan een LCD-scherm.

De iPad Pro 2020 lanceerde vorig jaar in maart, dus het is niet uitgesloten dat er een tablet van Apple in dezelfde periode zijn opwachting maakt, al dan niet met de nieuwe scherm-tech. Als die tablet er wel aan zit te komen, dan verwachten we hoe dan ook meer lekken en geruchten in de komende weken en maanden. Blijf dus zeker een kijkje nemen op TechRadar voor alle updates.

Via Apple Insider