'iPad Pro 2021 krijgt geen OLED maar mini-LED-scherm'

De Apple iPad Pro 2021 komt mogelijk met een mini-LED-scherm, volgens een gerucht. Het zou gaan om een tijdelijke upgrade, voordat Apple volledig zou overstappen naar de OLED-technologie voor de iPad Pro in 2022.

We hoorden voor het eerst over een overgang naar mini-LED-schermen in 2019. De schermtechnologie zou op zijn vroegst in 2021 verschijnen. Een nieuw gerucht suggereert dat Apple de hulp van Samsung en LG inschakelt om nieuwe hybride OLED-panelen te produceren voor iPads vanaf 2022. Dit meldt SamMobile.

Deze hybride OLED-panelen zijn naar verluidt dunner dan gebruikelijke OLED-schermen. Samsung zou dit UT-panelen (Ultra Thin) noemen. LG zou het bij de benaming ATO houden, wat staat voor Advanced Thin OLED. Volgens SamMobile is Samsung zich al gereed aan het maken om deze panelen voor Apple te produceren.

Van mini-LED naar OLED?

Het is niet verrassend dat Apple de omschakeling maakt naar OLED-schermen op haar iPads. Het bedrijf maakt namelijk ook al gebruik van OLED-panelen van Samsung voor de iPhone 12-reeks. Het waren de eerste iPhones die niet langer over een LCD-scherm beschikten.

Het zou wel interessant zijn als Apple mini-LED al zo snel achter zich zou laten. Apple zou naar verluidt namelijk geïnvesteerd hebben in een Taiwanese faciliteit om deze mini-LED-schermen te produceren. We hebben bovendien nog geen product gezien van Apple met deze schermtechnologie.

Het is mogelijk dat Apple de OLED-schermen alleen zal gebruiken in de hoogwaardigere iPads. Het zou mini-LED of MicroLED dan gebruiken voor de goedkopere tablets.

