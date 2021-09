'AMD is klaar voor productie van op ARM-gebaseerde chips'

Na meer dan twintig jaar ervaring in het ontwerpen en bouwen van op x86 gebaseerde processoren is AMD nu klaar om ARM-chips te produceren als klanten daar om vragen.

Zoals vermeldt in een bericht van Tom's Hardware meldde de CFO van AMD Devinder Kumar recent op de Deutsche Bank Technology Conference dat het bedrijf klaar is om op ARM-gebaseerde chips te maken. De opmerkingen van Kumar bouwden voort op eerdere commentaren van AMD-baas Lisa Su. Zij haalde toen de bereidheid aan van het bedrijf om aangepaste silicon-producten te maken voor zijn klanten.

Na een vraag rond hoe AMD kijkt naar ARM-chips, ging Kumar tijdens de conferentie iets verder in op de huidige relatie die het momenteel heeft met ARM:

"We kennen computers en processoren heel goed. Zelfs ARM, zoals je aanhaalde. We hebben een heel goede relatie met ARM. En we verstaan dat onze klanten met ons willen werken met dat specifieke product om de oplossingen te voorzien. We staan klaar om verder te gaan, ook al is het geen x86, maar we geloven wel nog steeds dat x86 de dominante kracht blijft in dat gebied."

Het produceren van op ARM gebaseerde chips

Ook al gaven de recente commentaren van Kumar geen indicatie dat AMD momenteel bezig is met de productie van ARM-chips, ze onthulden wel dat klanten geïnteresseerd zouden zijn om op ARM gebaseerde chips te kopen van AMD.

Het bedrijf zou op ARM gebaseerde chips kunnen maken voor datacentra, net zoals AWS deed met de Graviton-chips. Het ziet er echter meer naar uit dat het custom ARM-chips zou produceren voor bepaalde klanten. Lisa Su hintte eerder bij een JPMorgan Global Technology-event al naar dit idee:

"Ik denk dat AMD veel ervaring heeft met de ARM-architectuur. We hebben wat ontworpen in onze geschiedenis met ARM. We beschouwen ARM op veel vlakken als een partner. Vanuit het standpunt van AMD zien we onszelf als de high-end presterende computing-oplossing die met zijn klanten samenwerkt, en zo kijken we er zeker naar. En als dit voor sommige klanten ARM inhoudt, dan willen we dit zeker overwegen."

Ook al heeft AMD een licentie bij ARM en ervaring met de ARM-architectuur, zal de productie van op ARM gebaseerde chips veel afhangen van de mogelijke overname van ARM HQ door Nvidia.