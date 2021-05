'AirPods 3 en Apple Music HiFi verschijnen op 18 mei'

We hebben eerder al geruchten opgevangen dat Apple van plan is om een nieuwe hi-fi-streamingkwaliteit aan de streamingdienst Apple Music toe te voegen. Deze zou samen met de AirPods 3 worden gelanceerd op 18 mei.

Die informatie is afkomstig van YouTuber Luke Miani (via AppleTrack). De aankondigingen zullen naar verluidt met een persbericht worden gedaan, in plaats van het vertonen van een opgenomen evenement zoals we van Apple gewend zijn.

Geruchten rond zowel de AirPods 3 als Apple Music HiFi doken de voorbije weken steeds vaker op, en het is goed mogelijk dat Apple wat van de aandacht van Google IO 2021 wil afnemen aangezien dit evenement op dezelfde dag plaatsvindt.

Er zijn meer aanwijzingen dat een lancering van Apple Music HiFi eraan komt. Er zijn in zowel de iOS 14.6 bèta (via 9to5Mac) als de Apple Music-app voor Android (via 9to5Google) verwijzingen opgemerkt naar het afspelen van muziek met een hoge geluidskwaliteit.

Komen de AirPods?

Momenteel is het nog onduidelijk of dit hi-fi audioplan voor Apple Music ook meer zal kosten voor gebruikers, of dat het gewoon in de bestaande formule wordt verwerkt, zodat iedereen ermee aan de slag kan. Spotify lanceert zijn eigen HiFi-muziekaanbod later dit jaar, maar ook hier is nog niets bekend over het mogelijke prijskaartje.

Met diensten als Tidal en Deezer die ook hoogkwalitatieve audio aanbieden voor audiofielen, is het niet verwonderlijk dat Apple hetzelfde wil proberen. De release zou tevens de perfecte kans zijn om de AirPods 3 te lanceren.

De volgende generatie draadloze earbuds van Apple laat al even op zich wachten. We dachten dat ze op het Spring Loaded-evenement in maart zouden verschijnen, maar dit was tevergeefs niet het geval. We kregen wel nieuwe iPad Pro's, iMacs, AirTags en een gloednieuwe Apple TV-box in de plaats.

Als we van de huidige leaks uitgaan, komen de AirPods 3 met kortere staafjes (net zoals de AirPods Pro), een nieuwe oplaadcase en verwijderbare siliconen dopjes in de doos. Indien het bovenstaande gerucht klopt, zullen we morgen meer weten.