'iPhone 15 komt met eigen Apple 5G-chip'

Veel van de berichten die nu verschijnen rond de nieuwe iPhones richten zich op de iPhone 13 die waarschijnlijk in of rond september wordt onthuld. De smartphone komt naar verluidt met een beter scherm en een camera-upgrade. Daar blijft het echter niet bij: we kunnen nu ook al kijken naar de geruchten van iPhone 15.

Ming-Chi Kuo, analist van de mobiele markt en een van de meest betrouwbare leakers van informatie van Apple, liet MacRumors weten dat de zelfgemaakte 5G-modems voor de iPhone in 2023 zullen verschijnen. Dat is dus precies op tijd voor de iPhone 15.

Apple zal dus niet langer afhankelijk zijn van dit component dat nu door Qualcomm wordt vervaardigd. De iPhone 12-reeks was de eerste van Apple met 5G-capaciteiten, dus de nieuwe modem in 2023 zal de eerste upgrade worden op vlak van 5G-prestaties.

Op dit moment is het moeilijk te voorspellen wat deze omschakeling inhoudt voor gebruikers en welke 5G-prestaties ze mogen verwachten. Het maken van de eigen 5G-modems zou Apple in staat moeten stellen om de overdrachtssnelheden van data te verbeteren, vertragingen te verminderen en de batterijduur te verlengen. Deze component kan immers speciaal worden geoptimaliseerd om beter samen te werken met de rest van de interne hardware.

Apple en chips

Dit nieuws zal mensen uit de industrie weinig verrassen, maar de voorspelde timing is wel interessant. Sinds de overname van de modem chip-afdeling van Intel door Apple in 2019 was het meer dan duidelijk dat Apple zich zelf met de ontwikkeling van 5G-tech ging bezighouden.

Eerdere voorspellingen suggereerden dat Apple in 2022 een smartphone met een eigen 5G-modem zou lanceren, maar dat lijkt wel heel optimistisch. Kuo stelt dat deze chips 'ten vroegste' in 2023 verschijnen, dus het zou zelfs nog later kunnen zijn.

Apple plaatst nu al meer dan een decennium zijn eigen processoren in de iPhone. Een tijdje geleden ging het ook met zijn eigen chips voor computers en laptops van start. Hiermee wordt het steeds minder afhankelijk van andere fabrikanten en kan het elk deel van de hardware en software zodanig met elkaar integreren en optimaliseren voor optimale prestaties en efficiëntie.

Voorlopig zal Qualcomm nog even de 5G-modems voor de iPhone blijven voorzien. Alle verwachte modellen van de iPhone 13 komen natuurlijk met 5G aan boord. Het ziet er ook naar uit dat we ons aan enkele veranderingen aan het uiterlijk mogen verwachten.