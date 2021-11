Achterkant Samsung Galaxy S21 FE te zien in foto’s

The Samsung Galaxy S20 FE

Er is al veel informatie over de Samsung Galaxy S21 FE uitgelekt. Maar van het ontwerp hebben we eigenlijk alleen renders gezien. Nu zijn er foto’s verschenen waarop de achterkant van het toestel te zien is.

Leaker Roland Quandt deelde de foto’s op Twitter. Het lijken beelden te zijn van de achterkant en een gedeelte van de binnenkant van de Galaxy S21 FE.

De binnenkant toont niets interessants, maar de buitenkant wel. Het camerablok van de smartphone heeft drie lenzen en is bijna identiek aan die van de Samsung Galaxy S21-reeks. Ook laten de foto’s zien dat de telefoon beschikbaar zal zijn in het zwart, wit, paars en olijfgroen. Dezelfde kleuren als de Samsung Galaxy Buds 2, merkt Android Police op.

S21 FE rear cover with a lot less watermark. pic.twitter.com/vj2xv66HweNovember 1, 2021 See more

Volgens Quandt zijn er zelfs al winkels die achterplaten van de S21 FE verkopen. Hij linkt naar een van deze webshops op Twitter.

Als de leak klopt, is het een grote. Het komt zelden voor dat componenten van een smartphone al te koop zijn voor de release. Het ontwerp wat we zien in de foto’s komt overeen met die van onofficiële renders. Ook de kleuren zijn hetzelfde.

Analyse: de camera kan het verschil maken

Het meest interessante aan de Galaxy S21 FE is de camera die we in de foto's zien. Een leak claimt dat de smartphone een 12MP hoofdcamera, een 12MP groothoekcamera en een 8MP telefotocamera met 3x optische zoom krijgt.

De groothoek- en hoofdcamera zijn daarmee mogelijk hetzelfde als die van de Galaxy S21 en S21 Plus. Al hebben die smartphones een 64MP telefotocamera met 3x optische zoom.

Het zou ook kunnen dat de cameraspecificaties precies hetzelfde zijn als die van de Samsung Galaxy S20 FE, wat minder indrukwekkend is.

We zullen het over een aantal maanden zeker weten. De Samsung Galaxy S21 FE komt, volgens geruchten, op de markt in januari 2022.