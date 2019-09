Acer's peperdure Predator Thronos Air gamestoel is het meest bizarre apparaat van IFA 2019 tot nu toe

Je herinnert je wellicht de monstrueuze gamingstoel van Acer die vorig jaar zijn opwachting maakte tijdens IFA. Dit jaar doet Acer hetzelfde kunstje nog eens dunnetjes over met de gloednieuwe Predator Thronos die, geheel tegen de verwachting in, ruim een derde goedkoper is.

De term goedkoper is echter een relatieve term, zo blijkt wanneer we onze ogen richten op het prijskaartje van de Acer Predator Thronos Air. Het originele model dat in 2018 uit de doeken werd gedaan kostte destijds 18.000 euro. De nieuwe Air-variant heeft een vanafprijs van 9.999 euro.

Uiteraard zit er hier en daar verschil tussen de originele Predator Thronos en de gloednieuwe Predator Thronos Air. Zo is de gemotoriseerde monitorarm verruild voor een handmatig aanpasbare arm, net als andere voorheen gemotoriseerde onderdelen. Door alles handmatig verstelbaar te maken, worden de kosten gedrukt.

De Acer Predator Thronos Air blijft naar onze mening een fantastische stalen kooi die jou in staat stelt om drie display tegelijkertijd te gebruiken - die je helemaal zelf moet kopen, dus tel dat er maar bovenop bij de verkoopprijs - samen met een handmatig verstelbaar toetsenbord, muispad en voetsteun.

Game voor een massage

Er is iets nieuws geïntroduceerd bij deze Acer gametroon, namelijk: een massagefunctie. In de video hierboven zie je dat het drukken op een speciaal knopje op de gamingstoel twee mysterieus gloeiende blauwe lichtbollen activeert, die vervolgens jouw schouders masseren. Althans, zo lijkt het.

Deze speciale massagefunctie zorgt er volgens Acer voor dat je ontspant na een of meerdere intensieve gamesessies. Of wanneer je net met je bankmanager ingelicht hebt over de aanschaf van de Thronos Air.

Wij zien in ieder geval geen reden waarom de massagefunctie niet geïmplementeerd kan worden voor in-game gebruik om overtuigende fysieke sensaties te voelen, bijvoorbeeld wanneer je door een shooter in je rug wordt geschoten. Gelukkig is Razer daar al mee bezig. Deze technologie heet HyperSense.

Als de instapversie van de Predator Thronos Air niet luxe genoeg is voor jou, dan zijn er genoeg uitbreidopties. Denk aan een stoelstabilisator die voorkomt dat je stoel ongewenst beweegt tijdens gebruik, een koptelefoonhouder, camera, en een bekerhouder.

De verkoop van de Acer Predator Thronos Air start naar verluidt in het vierde kwartaal van dit jaar, in Europa en de Verenigde Staten.

Check de beste gamingstoelen van 2019

Via The Verge