Roborock onthult de Qrevo Edge 2 met uitschuifbare zijborstel

Robotstofzuigers zijn bezig aan een flinke opmars. Vooral onder millennials groeit het slimme apparaat razendsnel uit tot de nieuwe norm in het huishouden. In een tijd waarin gemak, efficiëntie en technologie centraal staan, kiezen steeds meer consumenten voor slimme oplossingen die het dagelijks leven makkelijker maken en naadloos integreren in hun dagelijkse routines. Met de introductie van de Qrevo Edge 2 speelt Roborock in op deze nieuwe realiteit.

Waar het slimme apparaat ooit vooral werd gezien als luxe gadget, groeit het inmiddels uit tot een vanzelfsprekend onderdeel van het moderne huishouden. Vooral onder millennials en jonge stedelijke huishoudens neemt de vraag naar slimme schoonmaakoplossingen snel toe: consumenten zoeken naar technologie die tijd bespaart, dagelijkse routines vereenvoudigt en moeiteloos meebeweegt met een druk leven.

Deze ontwikkeling weerspiegelt een bredere verschuiving in hoe huishoudelijke taken worden benaderd: niet langer als tijdrovende klus, maar als iets dat slim kan worden geautomatiseerd. In lijn met deze ontwikkeling introduceert Roborock de Qrevo Edge 2, een nieuwe generatie robotstofzuigers die inspeelt op de groeiende vraag naar slim, efficiënt en betrouwbaar schoonmaken.

Latest Videos From Watch full video here:

Ontworpen voor het echte huishouden

De Roborock Qrevo Edge 2 is ontwikkeld voor huishoudens waar schoonmaken een terugkerende, dagelijkse behoefte is. Voor young urban carrièremakers met volle agenda’s, gezinnen met kinderen, huishoudens met huisdieren of mensen die hun woonruimte graag comfortabel, schoon en georganiseerd houden zonder daar voortdurend zelf mee bezig te zijn biedt de Qrevo Edge 2 een slimme oplossing.

Met een krachtige zuigkracht tot 25.000 Pa en een dual anti-tangle-systeem is de robotstofzuiger ontworpen om stof, vuil en haren efficiënt op te nemen. De DuoDivide-hoofdborstel en FlexiArm-zijborstel helpen voorkomen dat haren vast komen te zitten, wat de Qrevo Edge 2(X) bijzonder geschikt maakt voor huishoudens met huisdieren of mensen met lang haar.

Reinigt verder dan de randen

Een belangrijk aandachtspunt bij robotstofzuigers blijft het schoonmaken langs randen, hoeken en moeilijk bereikbare plekken. De Qrevo Edge 2(X) speelt hierop in met de FlexiArm Edge Mopping en een uitschuifbare zijborstel, waardoor ook plinten, randen en hoeken beter worden meegenomen tijdens het schoonmaken. Dankzij het ultradunne ontwerp van 7,98 cm en de intrekbare LDS-navigatie kan de robot bovendien makkelijker onder lage meubels komen, zoals banken, bedden en kasten.

De Qrevo Edge 2 (X) maakt gebruik van Reactive AI obstacle recognition, waarmee de robot obstakels in huis herkent en ontwijkt. Ook past het apparaat zijn reinigingsstrategie aan op verschillende situaties, zoals tapijt, huisdieren, meubels of tijdelijk geblokkeerde ruimtes. De hoofdborstel en mop kunnen worden opgetild wanneer dat nodig is, zodat de robot zich flexibel aanpast aan verschillende vloertypes en schoonmaaksituaties.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

Het verbeterde dweilsysteem werkt met neerwaartse druk en pakt daardoor ook hardnekkiger vuil effectief aan. Via de Roborock-app kunnen gebruikers de reiniging eenvoudig beheren, terwijl slimme functies zoals SmartPlan 3.0 en spraakbediening het gebruik nog intuïtiever maken.

Multifunctioneel dock voor minder onderhoud

Ook het onderhoud is verder geautomatiseerd. Het nieuwe multifunctionele dock wast de mop met warm water, droogt deze met warme lucht en vult waar nodig water bij. Daarmee wordt niet alleen de vloer gereinigd, maar blijft ook het apparaat zelf beter onderhouden. Dat maakt de Qrevo Edge 2 (X) een praktische keuze voor iedereen die zoekt naar een betrouwbare schoonmaakoplossing voor dagelijks gebruik.

De Roborock Qrevo Edge 2 en Qrevo Edge 2 Set zijn momenteel verkrijgbaar via Amazon en Bol. De Qrevo Edge 2 X wordt naar verwachting medio juni gelanceerd bij Coolblue.

De prijzen zijn ten slotte als volgt: