"Er is een schoonmaakrobot voor alles": ik zag de nieuwe robotstofzuigers, ramenwassers en zwembadrobot van Ecovacs in actie

Ecovacs is geen onbekende naam meer in de wereld van robotstofzuigers. Sterker nog, we hebben de voorbije jaren al heel wat producten van het merk getest. Zelf heb ik de Deebot X2 Omni jarenlang in gebruik gehad, waardoor ik inmiddels vrij goed weet wat Ecovacs goed doet, maar ook waar robotstofzuigers in het algemeen nog steeds tegenaan lopen. Toch was het opvallend dat het merk nu pas zijn eerste echte Nederlandse event organiseerde.

Dat event vond plaats in Hal4 in Rotterdam, een prachtig pand aan de haven. Op een zonnige dag, met zicht op het water en een flinke internationale delegatie van Ecovacs in de zaal, presenteerde het merk zijn nieuwste robotassortiment. Daarbij ging het niet alleen om robotstofzuigers, maar ook om ramenreinigers, robotmaaiers en zelfs een robot voor je zwembad.

Bij binnenkomst werd al snel duidelijk dat Ecovacs het groots wilde aanpakken. Er waren meerdere mensen van het internationale team aanwezig, waaronder Senior PR & Marketing Specialist Central Europe Alexandra Alguel. Zij is een van de eerste medewerkers van Ecovacs sinds het merk in 2012 de stap naar de Europese markt zette. Ecovacs is hier al lang actief, maar lijkt de Benelux nu nadrukkelijker te willen benaderen als een belangrijke markt.

Het programma bestond uit presentaties per productcategorie, gevolgd door hands-on demonstraties. Dat werkte goed, want robotstofzuigers en ramenreinigers moet je eigenlijk gewoon in actie zien. Specificaties zoals 22.000 Pa zuigkracht, 30.000 Pa waterdruk of een rollende dweil van 27 centimeter zeggen op papier wel iets, maar pas tijdens een demo zie je het echte nut ervan.

Natuurlijk kwam er ook de nodige marketingpraat voorbij. Ecovacs positioneert zichzelf tegenwoordig rond de slogan “Created for Ease”, met een verhaal over tijd vrijmaken, minder zorgen en een huis dat warmer en natuurlijker aanvoelt. Dat klinkt allemaal erg mooi, maar uiteindelijk draait het bij deze apparaten om één simpele vraag: maken ze je huis echt schoner met minder gedoe?

Ramen wassen, gras maaien en zwembaden poetsen

Het belangrijkste product van de dag was zonder twijfel de Deebot X12 OmniCyclone. Dit is het nieuwste premium model van Ecovacs, waar ik binnenkort mee aan de slag ga voor een volledige review. De grootste vernieuwing is FocusJet-technologie, waarmee de robot hardnekkige of opgedroogde vlekken eerst losweekt voordat de dweilroller eroverheen gaat.

Tijdens de uitleg werd vooral de keuken als voorbeeld genoemd. Denk aan opgedroogde koffie, sojasaus of andere plakkerige resten die een gewone robotstofzuiger vaak eerder uitsmeert dan verwijdert. De X12 kan zulke vlekken herkennen met een infraroodsensor en ze vervolgens besproeien met krachtige waterstralen. Daarna neemt de OZMO ROLLER 3.0 het over: een 27 centimeter brede rollende dweil die sneller draait en meer vloeroppervlak per beweging meeneemt.

Ook het OMNI Station kreeg de nodige aandacht. Dat leegt het stofreservoir, wast de rolmop en voert vuil water af. Bij de X12 OmniCyclone werkt dat bovendien zakloos, waardoor je geen stofzakken hoeft te kopen. Dat is geen wereldschokkende innovatie, maar wel een praktische verbetering, zeker bij robotstofzuigers waar de verbruiksartikelen zich snel opstapelen.

Naast de X12 stond ook de Deebot T90 Pro Omni opgesteld, die onze hoofdredacteur al heeft getest. Die zit iets lager in het assortiment, maar deelt wel een aantal belangrijke kenmerken, zoals de langere OZMO ROLLER 3.0 en een OMNI Station dat de dweil automatisch wast. De T90 Pro Omni mist de FocusJet-technologie van de X12, maar liet in onze test al zien dat Ecovacs duidelijk werk maakt van betere dweilprestaties.

Over de hele lijn valt vooral op hoe sterk Ecovacs inzet op dweilen. Robotstofzuigers zijn de voorbije jaren steeds beter geworden in zuigen, navigeren en obstakels vermijden, maar dweilen bleef vaak het onderdeel waar de grootste beloftes werden gedaan en de praktijk wat achterbleef. Met rollers in plaats van statische pads, slimmere stations en gerichte vlekbehandeling lijkt die categorie eindelijk interessanter te worden.

Een ander belangrijk onderdeel van het event was de Winbot-lijn. Ecovacs had de Winbot Mini, Winbot W2 Pro Omni en de nieuwste Winbot W3 Omni meegenomen. Vooral die laatste trok de aandacht, want dit is een robotramenwasser met een station dat de reinigingspad automatisch kan wassen.

Dat klinkt misschien overdreven luxe, maar bij ramenreinigers is een vieze schoonmaakpad nu net een van de grootste nadelen. Je zet zo’n robot op het raam, hij doet zijn werk, en daarna moet je alsnog met een natte, vieze doek in de weer. Dit heb ik gemerkt tijdens het reviewen van de Dreame C1 Station. De W3 Omni moet dat proces net wat aangenamer maken. Wanneer de pad terug in het station zit, wordt hij schoongespoeld met waterstralen en roterende borstels.

De robot gebruikt daarnaast TruEdge-technologie om dicht langs raamranden te reinigen en WIN-SLAM 5.0 om routes te plannen. In theorie kan hij daardoor grote ramen, glazen deuren, spiegels en serres aanpakken. Ik hoop ook deze binnenkort zelf te testen, want een robotstofzuiger kan je vrij makkelijk beoordelen in een normale woonkamer, maar bij een ramenwasser spelen andere dingen mee.

Omdat Ecovacs inmiddels meer doet dan alleen binnenshuis schoonmaken, stonden er ook robotmaaiers opgesteld. Het ging om de GOAT O1200 LiDAR PRO, GOAT O800 RTK en GOAT A1600 LiDAR PRO. Robotmaaiers blijven voor veel mensen een nicheproduct, maar passen wel logisch binnen het bredere robotassortiment van Ecovacs.

De GOAT-modellen verschillen vooral in navigatie, doelgroep en formaat tuin. De A-serie richt zich op middelgrote tot grotere tuinen, terwijl de O-serie compacter is en beter past bij kleinere tuinen met smalle doorgangen. Sommige modellen hebben ook een trimmer om de randen van het gazon bij te werken, zodat je achteraf minder snel zelf nog met een grastrimmer aan de slag moet.

Tot slot was er de Ultramarine P1, een robot die je zwembad kan schoonmaken. Dat klinkt indrukwekkend, maar in een zaal vol Nederlandse en Belgische pers was de interesse begrijpelijk wat beperkter. De meeste journalisten hebben nu eenmaal geen zwembad in de tuin. Zelfs Ecovacs lijkt te weten dat dit de kleinste markt binnen het assortiment is.

Toch is het product op zich niet vreemd. Als je robotstofzuigers, robotmaaiers en ramenreinigers maakt, is een zwembadrobot een logische volgende stap. Het past alleen minder goed bij de gemiddelde woning in onze regio.

Grotere focus

Het event in Rotterdam liet vooral zien dat Ecovacs zichzelf breder wil neerzetten. De Deebot X12 OmniCyclone was duidelijk de ster van de show, maar de Winbot W3 Omni en GOAT-robotmaaiers kregen bijna evenveel aandacht. Ecovacs wil niet alleen de vloer schoonmaken, maar ook ramen, gazons en zwembaden aanpakken.

Dat klinkt ambitieus, maar ook logisch. Robotstofzuigers zijn volwassen geworden en het premiumsegment zit inmiddels vol sterke concurrenten. Merken moeten dus niet alleen betere zuigkracht of slimmere navigatie bieden, maar ook aantonen dat ze echt tijd besparen zonder extra gedoe te veroorzaken.

De X12 OmniCyclone lijkt daarvoor op papier een interessante stap. FocusJet kan vooral nuttig zijn als het systeem opgedroogde vlekken betrouwbaar herkent en behandelt. Echter eerst zien, dan geloven.