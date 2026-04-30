Dreame opent eerste Nederlandse winkel in Den Haag

Dreame opent op 9 mei zijn eerste fysieke winkel in Nederland. De winkel, gevestigd in Westfield Mall of The Netherlands in Den Haag. De opening markeert een belangrijke stap in de Europese uitbreidingsstrategie van het merk en gaat gepaard met een feestelijke opening en exclusieve deals in de winkel.

Experience center

Alle productcategorieën, waaronder robotstofzuigers, vloerreinigingsoplossingen, robotmaaiers, luchtreinigers en keukenapparaten, zijn te koop in de winkel. De ambitie van Dreame is om klanten volledig te kunnen onderdompelen in hun ecosysteem, net zoals bij Samsung en Apple.

Ter gelegenheid van de opening organiseert Dreame een feestelijke openingsdag met diverse deals, cadeaus en speciale verrassingen gedurende de dag. De winkel is ingericht als een lifestyle-omgeving waarin technologie en dagelijks gebruik samenkomen.

Bram Lodewijks
Editor-in-chief TechRadar Benelux

Bram is de hoofdredacteur van TechRadar Benelux en is al jarenlang een trouwe Android-gebruiker. Hij schrijft met plezier over alles wat met consumententechnologie te maken heeft. Na het werk vind je hem gewoonlijk voor zijn Nintendo Switch 2, al dan niet met een glas rosé erbij.