Dreame onthult op IFA 2025 de trapklimmende Cyber X, de Cyber10 Ultra met robotarm en nieuwe dweilrobots

Dreame heeft vandaag op IFA 2025 een flink aantal nieuwe producten laten zien met een duidelijke focus op volledig autonome schoonmaak. Blikvanger is de Cyber X, een robotstofzuiger die met een bionisch QuadTrack-mechanisme trappen op en af kan zonder menselijk ingrijpen. Het systeem fungeert als een compacte lift waarmee de robot zich aan- en afkoppelt tussen verdiepingen. Dreame koppelt dat aan 3DAdapt-zicht met laser en AI-camera’s om treden in realtime te meten en de snelheid en remkracht daarop af te stemmen. Volgens het merk worden treden tot 25 centimeter aan 0,2 m/s genomen, met extra grip via rubberen loopbanden. De robot en het trapmechanisme beschikken elk over een 6.400 mAh-batterij, zodat meerdere verdiepingen in één run haalbaar moeten zijn.

Trapklimmen en robotarm

Naast die trapstunt toont Dreame de Cyber10 Ultra, een robot met een eigen ‘hand’. De Hyper-Flex-arm reikt tot 33 centimeter buiten de behuizing en kan lichte spullen (tot 500 gram) verplaatsen om tussen stoelpoten, langs plinten en in hoeken schoon te maken. TriSight-zicht (een combinatie van binoculaire camera’s, infrarood en laterale lasers) moet daarbij kabels en andere rommel netjes ontwijken. Het doel: minder gedoe voor de gebruiker en betere dekking op plekken waar klassieke robots niet komen. In de categorie steelstofzuigers pakt Dreame uit met V20 Pro en V30: een randvolgende arm die strak langs muren werkt en een zogenaamde TangleCut Dual-Scraper die haren in kleine stukjes snijdt zodat ze niet rond de borstel klitten.

Meer dweilrobots

(Image credit: Dreame)

Onder de noemer Aqua introduceert Dreame een serie dweilrobots die continu met vers water werken. De Aqua10 Ultra Roller Complete houdt de rol tijdens het poetsen schoon en voert vuil water apart af; een zelfreinigingscyclus op 100°C moet de hygiëne borgen. De Aqua10 Ultra Track Complete dweilt doorlopend met 45°C warm water en doseert automatisch reinigingsmiddel. Voor wie per kamer een andere aanpak wil, is er de Matrix10 Ultra met een dock dat drie verschillende dweilen en bijpassende oplossingen klaarzet; de robot wisselt zelfstandig tussen bijvoorbeeld een borstel voor vet en een spons voor natte ruimtes. Tenslotte zijn er ook nog A3 AWD-robotmaaiers met 3D-LiDAR.

Prijs en beschikbaarheid

De Aqua10 Ultra Roller Complete en de Aqua10 Ultra Track Complete zijn in de Benelux verkrijgbaar vanaf 22 september 2025 voor 1.499 euro's. De Track Complete verschijnt in het wit en zwart. De Matrix10 Ultra ligt vanaf 24 september 2025 in de winkel voor 1.599 euro's.. De V30 en V20 Pro volgen op 25 september 2025 voor respectievelijk 599 euro en 429 euro. De Cyber10 Ultra en de A3 AWD-robotmaaiers worden begin 2026 verwacht