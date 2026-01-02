Dit moeten robotstofzuigers beter doen in 2026: een "maak gewoon schoon" knop en geen stofzak meer

Robotstofzuigers zijn in relatief korte tijd geëvolueerd van zelfrijdende mini botsauto's die soms een stofje opzuigen naar apparaten die slim door je woning navigeren, al het vuil opzuigen, de vloer dweilen en daarna zelfs zichzelf automatisch reinigen. De tijden dat je met een waakzaam oog moest toezien in de hoop dat de robotstofzuiger niet verwikkeld raakte in een stroomkabel liggen (grotendeels) achter ons.

De prijzen van robotstofzuigers zijn eveneens gestegen en als je 1.000 euro uitgeeft, verwacht je ook wel een zorgeloze ervaring. Ik heb door de jaren heen tientallen robotstofzuigers getest in mijn appartement en ook na 2025 heb ik nog enkele verbeterpunten.

1. Een eenvoudigere app

Hoe meer functies robotstofzuigers hebben, hoe uitgebreider de bijbehorende app op je smartphone. Begrijp me niet verkeerd: ik wil niet terug naar de periode waarin je een alleen een afstandsbediening had. De apps mogen wel eenvoudiger, want zelfs voor een doorwinterde tech-journalist als mezelf wordt het soms te complex. Als ik een nieuwe handige functie zie op de website en vervolgens in de app door vijf verschillende instellingenmenu's moet scrollen voor ik die vind, dan gaat er iets mis.

Sommige robotstofzuigers zijn al op de goede weg. Zo had de Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete een knop om de "Clean Genius" te activeren, waarna de robotstofzuiger mijn hele appartement schoonmaakte en zelf besliste wat de juiste instellingen daarvoor waren. Dit soort "maak gewoon schoon" knop mag wat mij betreft in elke app zitten.

(Image credit: Eufy / Future)

Het grootste probleem zijn de apps van fabrikanten die meer maken dan alleen robotstofzuigers, en dan vooral de fabrikanten die pas later aan robotstofzuigers zijn begonnen. Zo heb ik vorig jaar de IMOU RV3 getest. Hoewel die prima werkt, is het duidelijk dat de app niet ontworpen is met het oog op robotstofzuigers. Het homescherm is eerder ontwikkeld om een live feed van beveiligingscamera's te tonen, maar daar heb je niets aan als je alleen een robotstofzuiger van het merk hebt.

Wat ik nog vervelender vind, zijn apps die je graag lastigvallen met meldingen en pop-ups over aanbiedingen en dergelijke. Zo kreeg ik in de app van Dreame een melding dat ze hoge kortingen gaven op robotstofzuigers. Als ik net 1.000 euro heb uitgegeven aan een robotstofzuiger en na een week al een pop-up krijg die me wil aansporen om nog meer geld uit te geven, dan vind ik dat eerder irritant dan nuttig.

2. Betere obstakeldetectie

(Image credit: Future)

De obstakeldetectie van robotstofzuigers is sterk verbeterd de voorbije jaren, maar de resultaten in de praktijk zijn uiteenlopend en vaak niet consistent. Dure robotstofzuigers hebben tegenwoordig allerlei sensoren om in verschillende omstandigheden zelfs de kleinste voorwerpen, zoals oplaadkabels, te detecteren en omzeilen.

Uiteindelijk wil ik gewoon weten wat ik wel en niet moet opruimen en als ik een robotstofzuiger van rond de 1.000 euro test, dan wil ik niet eerst elk kabeltje en elke schoenveter van de grond halen. Zo gebruik ik de Samsung Jet Bot AI Combo Steam, die zelfs met de hulp van AI obstakels kan labelen. Meestal maakt hij probleemloos schoon, maar hij zat ook een keer vast in de kabels van de router en recent heeft hij de kerstboom een stevige duw gegeven, waardoor hij een paar centimeter verschoof. Er zijn ook al meerdere robotstofzuigers geweest die hetzelfde deden met mijn droogrek. De conclusie is dat obstakeldetectie nog steeds niet 100% betrouwbaar is.

3. Hoeken die écht schoongemaakt worden

Als er één functie is, die in de praktijk meestal niet doet wat hij belooft, dan is het wel het schoonmaken van hoeken. De randen van de kamers worden tegenwoordig wel goed schoongemaakt, maar de hoeken blijven een enorme uitdaging. Zelfs nu fabrikanten uitschuifbare borstels aan beide kanten aanbrengen, slaagt bijna geen enkele robotstofzuiger erin om een hoekje écht schoon te maken.

Dit heeft vooral te maken met de vorm van robotstofzuiger. De overgrote meerderheid is namelijk rond en de gemiddelde kamer heeft hoeken van (ongeveer) 90 graden met als gevolg dat het puntje van de hoek zelden gereinigd wordt. Er is nog een kleine kans dat een uitschuifbare borstel in de hele hoek komt, maar een dweil, die altijd achteraan de robotstofzuiger zit, komt daar nooit.

Als een robotstofzuiger in 2026 weer eens uitpakt met iets als "AI Assisted Corner Cleaning" dan wil ik dat het ook echt gebeurt.

4. Weg met de stofzak

(Image credit: Ecovacs)

Robotstofzuigers met een schoonmaakstation zijn de standaard geworden en je vindt ze al vanaf 250 euro. Dit is dan een eenvoudig schoonmaakstation waarin alleen een stofzak zit, maar dat kan al een grote hulp zijn zodat je niet na elke schoonmaakbeurt het stofreservoir moet legen. Het probleem is hier die verdomde stofzak, want ooit zit die vol en dan moet je een nieuwe kopen.

Er zijn talloze steelstofzuigers zonder stofzak. Dyson gebruikt al jaren geen stofzak meer en hoewel de Dyson Vis Nav 360 zeker geen perfecte robotstofzuiger was, had die ook geen stofzak. Tot mijn grote verbazing had de goedkope Ecovacs Deebot N20 (hierboven te zien op de foto) eveneens geen stofzak, maar gewoon een cilindervormig reservoir dat ik makkelijk kon legen in de vuilnisbak.

Het is allesbehalve een onmogelijke opgave om de stofzak integraal te verwijderen en met een stofreservoir te werken, maar toch gebruikt bijna elke robotstofzuiger met schoonmaakstation een stofzak. We hebben zelf geen grammetje AI nodig om dit probleem op te lossen, dus ik hoop dat elke fabrikant hier werk van maakt in 2026.