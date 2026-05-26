Cristiano Ronaldo wordt wereldwijde merkambassadeur voor Dreame

Dreame kondigt vandaag een wereldwijd partnership aan met voetballegende Cristiano Ronaldo. Deze samenwerking vormt een belangrijke mijlpaal in de evolutie van het bedrijf en brengt een van de meest gedisciplineerde topsporters ter wereld samen met een merk dat streeft naar technologische perfectie en uitmuntendheid.

Dit partnership is een strategische mijlpaal in de internationale groei van Dreame en weerspiegelt de maturiteit van het merk. Na jaren van sterke groei en voortdurende innovaties in hogesnelheidsmotoren en AI-gestuurde systemen heeft Dreame zich gevestigd als referentie binnen de sector. Deze samenwerking bevestigt de ambitie om wereldleider te worden in premium huishoudtoestellen.

De samenwerking zet sterk in op de gedeelde waarden van Dreame en Ronaldo. In zijn vakgebied groeide Cristiano Ronaldo uit tot een wereldwijd icoon dankzij zijn onwrikbare discipline, doorzettingsvermogen en voortdurende drang om grenzen te verleggen. Diezelfde principes staan centraal in de filosofie van Dreame: technologisch leiderschap, een langetermijnvisie en voortdurende verbetering van de gebruikerservaring.

Latest Videos From

Dreame to Win: de toekomst van smart living heruitvinden

"Dreame to Win" symboliseert de combinatie van een winnaarsmentaliteit en geavanceerde technologie. Het concept herdefinieert smart living als een hulpmiddel waarmee gebruikers elke dag het beste uit zichzelf halen.

"Dit is veel meer dan een partnership: het is een sterke alliantie tussen een technologieleider en een wereldwijd sporticoon," zegt Sean Chen, Managing Director van Dreame Western Europe. "Cristiano’s discipline, streven naar perfectie en lange termijn-mentaliteit sluiten perfect aan bij onze missie: de sector vooruithelpen met intelligente technologie. Samen willen we gezinnen wereldwijd een hoogwaardige en toekomstgerichte woonervaring bieden."

Met dit wereldwijd partnership integreert Dreame het imago van Cristiano Ronaldo in al zijn productcategorieën. Zo toont het merk hoe intelligente technologie een slimmere, efficiëntere en meer premium levensstijl mogelijk maakt en elke dag een “Dreame to Win”-dag wordt.