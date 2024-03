Samsung Galaxy Watch 7 kan vierkant display hebben

Als de Samsung Galaxy Watch 7 later dit jaar uitkomt, zou hij er wel eens hoekiger uit kunnen zien dan we gewend zijn. Volgens het laatste gerucht gaat Samsung terug in de tijd en kiest het opnieuw voor een vierkant display.

Deze informatie komt van SamMobile. Hun bronnen zeggen dat dit intern wordt overwogen en dat de overstap zeer waarschijnlijk zal gebeuren. Als de aanpassing er echt komt, zullen we die niet noodzakelijk zien bij de Galaxy Watch 7. Die wordt namelijk binnen enkele maanden verwacht en als er nu beslist wordt om het ronde ontwerp met pensioen te sturen, bestaat de kans dat dit pas toegepast wordt bij de Galaxy Watch 8 in 2025. Ook SamMobile meldt dat het onzeker is of de wijziging dit jaar nog zal gebeuren.

Samsung heeft in het verleden al vierkante smartwatches gemaakt, waaronder de Samsung Gear Live, maar dat was jaren geleden. Alle Samsung Galaxy Watches hebben namelijk ronde wijzerplaten.

Terug naar het verleden!

Als we kijken naar de smartwatchmarkt in 2024, zien we de Apple Watch 9 en de Apple Watch Ultra 2 (en al hun voorgangers) als voorbeelden van vierkante smartwatches. Ook de premium horloges van Fitbit, zoals de Sense 2, hebben een vierkant scherm.

Aan de andere kant zijn er nog de Google Pixel Watch 2, Samsung Galaxy Watch 6 en Xiaomi Watch 2, die wel ronde displays hebben. Een traditioneel horloge is natuurlijk ook meestal rond en deze drie horloges zien er daarom vanop een afstand niet uit als smartwatches. Het vierkante ontwerp van de Apple Watches herken je daarentegen van mijlenver.

Een van de voordelen van een ronde smartwatch is de mogelijkheid om een draaiende ring toe te voegen, zoals bij de Samsung Galaxy Watch 6 Classic. Dit lijkt populair te zijn bij gebruikers, maar misschien niet bij Samsung, aangezien je geen draaibare ring kan verwerken in een vierkant ontwerp.

Als Samsung besluit dezelfde planning te volgen als de voorbije jaren, dan zien we ergens in juli nieuwe Galaxy Watch 7-modellen. Op hetzelfde moment verwachten we ook de Galaxy Z Fold 6, Galaxy Z Flip 6 en de gloednieuwe, voorlopig mysterieuze Samsung Galaxy Ring.