Samsung Galaxy Watch 6: wat we zeker willen zien (en wat niet)

De Samsung’s Galaxy Watch 5 is sinds zijn lancering al een van onze favoriete Android-smartwatches. Hij weet goed te concurreren met de Apple Watch vanwege zijn uitstekende aanbod aan apps en groeiende lijst handige features (die bij elke generatie steeds langer wordt).

Hij staat dan ook niet voor niets bovenaan op onze lijst van de beste smartwatches voor Android-gebruikers als het gaat om prijs-kwaliteit en functionaliteit. In onze review van de Samsung Galaxy Watch 5 gaven we echter wel aan dat het voelde alsof het bedrijf een beetje zijn hoogtepunt had bereikt, aangezien het niet echt als een gigantische upgrade aanvoelde ten opzichte van de vorige generatie. Toch wist dit stevige digitale, slimme horloge nog een score van vier sterren te behalen.

De horloges van de Koreaanse fabrikant worden toch steeds beter en beter, dus we zijn dan ook zeker benieuwd om te zien wat de Samsung Galaxy Watch 6 allemaal te bieden heeft. We hebben inmiddels al een redelijk goed idee dankzij meerdere leaks, maar toch hebben we ook nog ons eigen wenslijstje dat we tijdens de lancering in de buurt zullen houden.

Dit is wat we verwachten te zien van Samsung's smartwatch van 2023 wanneer deze (waarschijnlijk) wordt gelanceerd tijdens het Samsung Galaxy Unpacked -evenement dat morgen plaatsvindt. We hebben hier echter ook één ding toegevoegd dat de Galaxy Watch 6 beter kan vermijden.

1. Officieel erkende hartslagmetingen

(Image credit: Basil Kronfli / TechRadar)

Nieuws vanuit Samsung zelf suggereert dat de hartslagmetingen op de Galaxy Watch 6 officieel erkend zullen worden (in ieder geval door de overheid in de VS) en daar is het inmiddels ook wel tijd voor. Samsung’s ECG (elektrocardiogram) is geen nieuwe technologie, maar zijn functie waarbij je notificaties krijgt als je hartritme onregelmatig is, werd in de VS pas in mei van dit jaar officieel door de FDA goedgekeurd en dus officieel erkend.

Samsung had het in een persbericht over deze verbetering voor “de aankomende Galaxy Watch-apparaten van later dit jaar, als deel van het nieuwe horloge met One UI 5 en een latere uitbreiding naar voorgaande edities." We verwachten dus ook dat deze vernieuwde en officieel erkende versie van de feature zal worden uitgerold op oudere modellen (vanaf de Galaxy Watch 4) op het moment dat One UI 5, Samsung’s versie van Wear OS 4, beschikbaar wordt gemaakt op die oudere modellen. Het lijkt er echter wel op dat deze vernieuwde feature officieel zijn debuut zal maken op de Samsung Galaxy Watch 6.

De technologie maakt gebruik van de 'BioActive Sensor' die constant actief is op de achtergrond tijdens alledaags gebruik. Deze sensor scant voor onregelmatige hartritmes die kunnen worden veroorzaakt door onderliggende gezondheidsproblemen zoals bradycardie. Dit zal Samsungs bestaande technologieën voor bloeddrukmetingen, 'body composition' en hartslagmetingen extra nuttig maken en de Watch 6 kan dan misschien ook wel het meest geavanceerde gezondheidshorloge op de markt worden genoemd als het gaat om hartslagmetingen.

2. Een grotere batterij in de Galaxy Watch 6 Classic

(Image credit: Basil Kronfli / TechRadar)

Een van onze grootste problemen met de vijfde editie van de Galaxy Watch was zijn batterij die maar één dag meeging. Dat maakte het lastig om dat horloge aan te bevelen voor bijvoorbeeld slaaptracking, omdat je hem eigenlijk elke dag weer opnieuw moet opladen en het handigste is natuurlijk om dat dan 's nachts te doen.

Verschillende verslagen suggereren dat de Galaxy Watch 6 een ‘Classic’-variant zal krijgen met een 47 mm display. Dat zou betekenen dat dit de grootste Galaxy Watch ooit zou worden. Toch is het maar 2 mm groter dan de grootste variant die we nu hebben. De echte grote verandering zou dan ook aan de binnenkant van het apparaat kunnen zitten.

Een grotere behuizing zou technisch gezien meer ruimte bieden voor een grotere batterij en dat is dan ook iets wat de Galaxy Watch 5 van de vorige generatie al goed had kunnen gebruiken. Dat horloge heeft namelijk geweldige opties voor slaaptracking. Zo kan het horloge een chronotype voor je selecteren, ofwel een ‘slaapdier’, en je coachen om betere slaapgewoonten te creëren. Het feit dat je de smartwatch vrijwel dagelijks moet opladen zorgt er echter voor dat dit soort features vaak niet (genoeg) worden gebruikt.

De GPS-functionaliteit op de Watch 5 en Watch 5 Pro is ook geweldig, maar zorgt er tevens voor dat de batterij veel sneller leeg is dan gewenst. Als je dus wil meedoen aan een langdurig evenement zoals een triatlon, dan moet van tevoren goed bedenken of je smartwatch lang genoeg zal meegaan om al je data te blijven tracken. Een grotere batterij en een verbeterde energie-efficiëntie zou hier verandering in kunnen brengen en zou dit misschien een aantrekkelijkere keuze kunnen maken (voor Samsung-gebruikers) dan bijvoorbeeld de beste Garmin-horloges.

3. Betere slaaptracking

(Image credit: Future / Basil Kronfli)

Met een betere batterijduur zal de Galaxy Watch 6 naar verwachting ook zijn fantastische slaaptracking nog verder verbeteren en je dus nog beter helpen om een gebalanceerd slaapritme te creëren.

Een nieuw ' Sleep Insights '-dashboard zou volgens geruchten data over snurken, bloedzuurstofniveaus en verschillende fasen van je slaap verzamelen en deze data via 'Sleep Coaching' op een duidelijke manier aan gebruikers presenteren. Alles zal dan volledig op het horloge te zien zijn in plaats van in de app (op je smartphone), zoals nu het geval is.

De Watch 6-modellen zouden ook beter moeten gaan samenwerken met je smart home. Je kan je horloge waarschijnlijk gaan gebruiken om bijvoorbeeld lichten te dimmen en achtergrondgeluiden af te spelen. Dat klinkt perfect voor als je wil gaan slapen.

Wat we niet willen zien: Overbodige workout-modi

Dit klinkt misschien niet als een heel groot probleem en het is ook zeker niet een probleem waar alleen Samsung mee te maken heeft, maar we zouden het gewoon fijn vinden als fabrikanten iets meer nadenken over welke workout-modi ze toevoegen aan hun workout-apps.

Afgezien van hardlopen, fietsen en zwemmen is het eerlijk gezegd vrij lastig om nuttige metingen te doen bij de meeste sporten en activiteiten, behalve dan de standaard hartslagmetingen, verbrandde calorieën en de duur van de workout.

Bij die drie bovengenoemde sporten kan je tenminste nog extra data verzamelen over je snelheid, kracht en bijvoorbeeld zwemslagen, maar hebben we echt zo'n lange lijst met workout-opties nodig als de meeste metingen uiteindelijk toch een kwestie van gokwerk zijn? Wij zouden het beter vinden als de lijst iets gestroomlijnder werd en we dus minder opties zouden krijgen, maar dat er tegelijkertijd wel meer aandacht zou worden besteed aan die beperktere lijst met modi voor bijvoorbeeld hardlopen, fietsen, skiën en zwemmen.

Sommige modi komen momenteel nogal vreemd over. Hoe kan een horloge bijvoorbeeld succesvol een yogales meten, of een krachttraining sessie. Hoe dan ook, iemand moet hier binnenkort maar iets beter over nadenken en als Samsung het probleem met indoor-workouts kan oplossen, dan zullen de Galaxy Watches een grote voorsprong krijgen op zelfs de beste Apple Watches op het gebied van workouts.