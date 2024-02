Samsung zal Galaxy Ring deze week onthullen tijdens MWC 2024

De onthullingen voor nieuwe gadgets lijken steeds meer uitgerekt te worden. Dat is bijvoorbeeld ook het geval met de aankomende Samsung Galaxy Ring. Deze smart ring kreeg vorige maand namelijk al een teaser, maar nu heeft Samsung aangekondigd dat we deze week tijdens MWC 2024 ook nog eens een volledige onthulling zullen krijgen. Toch zal het vervolgens nog wel even duren voordat de Galaxy Ring ook echt te koop zal zijn.

MWC (of Mobile World Congress) is het grootste evenement van het jaar op het gebied van mobiele technologie en Samsung heeft in een persbericht vóór de aanvang van het evenement gezegd dat de Galaxy Ring "zal worden onthuld als een nieuwe vormfactor voor [het meten van je] gezondheid die je alledaagse welzijn zal simplificeren".

We zullen ook meer te weten komen over "aankomende intelligente gezondheidsfeatures" voor de Samsung Health-app, inclusief een meer gedetailleerd inzicht in de data die wordt verzameld over je slaappatronen, de tijden van je activiteiten, je hartslag en meer.

Het uiteindelijke doel van de smart ring is om je te helpen om "slimmer en gezonder te leven via een beter verbonden digitaal welzijnsplatform", zegt Samsung. Verder zullen de huidige Samsung Galaxy Watch 6- en Samsung Galaxy S24-apparaten ook te zien zijn tijdens het evenement. MWC 2024 zal plaatsvinden vanaf maandag 26 februari tot en met donderdag 29 februari.

Wat wordt er eigenlijk onthuld?

(Image credit: Samsung)

Het is nog niet helemaal duidelijk wat Samsung precies bedoelt, wanneer het zegt dat de ring "wordt onthuld", maar we gokken dat de Galaxy Ring in ieder geval zal worden tentoongesteld tijdens MWC 2024. Tot nu toe hebben we alleen nog maar een officiële teaser video te zien gekregen.

Aan de hand van hoe het persbericht verwoord is, gokken we ook dat we iets zullen horen over wat de Samsung Galaxy Ring kan doen. Denk hierbij aan wat voor soort statistieken hij kan bijhouden en hoe de data zal worden gepresenteerd in de Samsung Health-app op je smartphone.

Uit het persbericht werd verder ook nog duidelijk dat de smart ring pas "later dit jaar" beschikbaar zal zijn. Aangezien hij dus niet meteen beschikbaar zal zijn, weten we niet of we al meer te weten zullen komen over de prijs en precieze releasedatum van de Galaxy Ring.

De onthulling van dit nieuwe apparaat wordt dus echt heel erg uitgerekt, zoals we aan het begin van dit artikel al aangaven, maar dat zien we dan ook bij steeds meer producten gebeuren. Zo zat er bijvoorbeeld acht maanden tussen de aankondiging van de Apple Vision Pro en zijn releasedatum in de VS. Hier moeten we nog langer wachten op het apparaat. Bij de Google Pixel Tablet duurde die periode zelfs 13 maanden.