Onze expert adviseert: "Vermijd dit soort screenprotectors voor de Nintendo Switch 2"

De lancering van de Nintendo Switch 2 is een groot succes voor het bedrijf. In menig (web)winkel is de console momenteel uitverkocht en dit is niet alleen zo in Nederland en België. Je wil natuurlijk wel dat je nieuwe console zo lang mogelijk in topconditie blijft en het scherm is een van de meest cruciale onderdelen die je koste wat het kost intact wil houden.

Het scherm van de Nintendo Switch 2 is tegelijkertijd het meest fragiele onderdeel. Het is namelijk gemaakt van een type plastic, terwijl onze smartphones tegenwoordig stevige glazen displays hebben. Als je vaak onderweg bent, is het geen overbodige luxe om een screenprotector op je Switch 2 te installeren. Er zijn honderden verschillende opties, maar zeker niet elke optie biedt de nodige bescherming.

Durf wat meer uit te geven

Gewoon voor de goedkoopste screenprotector gaan, is misschien wel het slechtste dat je kan doen. Bij mijn zoektocht naar een screenprotector let ik altijd op de volgende factoren: het gebruikte materiaal, de accessoires voor de installatie en de hoeveelheid screenprotectors in de doos.

Kies hoe dan ook voor een screenprotector van "tempered glass" of "gehard glas". Je vindt soms screenprotectors voor spotprijzen die niets meer zijn dan een extra laagje plastic en dat beschermt helemaal niets. Daarnaast zijn er verschillende afwerkingen van het glas. Soms heeft het een matte afwerking, die reflecties tegengaat, maar tegelijkertijd de kleurenweergave verpest. Sommige screenprotectors reflecteren dan weer te fel het licht, waardoor je helemaal niets meer ziet als je in de zon zit. Lees daarom altijd de reviews bij elke screenprotector.

Een tweede onderdeel zijn de meegeleverde accessoires in de verpakking. Je wil bij voorkeur de volgende drie dingen: een schoonmaakdoekje (liefst hetzelfde materiaal als een brillendoekje), een sticker om de laatste stofjes weg te halen en een frame zodat de screenprotector op de juiste plaats zit. Vooral dat frame is belangrijk omdat je anders het risico loopt dat de screenprotector schuin ligt en niet goed aansluit op het scherm.

Ten slotte houd ik hier vast aan de bekende uitspraak "less is more". Je denkt misschien dat het beter is om voor een pack met vier screenprotectors te gaan, maar niets is minder waar. Over het algemeen geldt het volgende: hoe meer screenprotectors in een pack, hoe slechter de kwaliteit. Persoonlijk kies ik liefst voor één enkele screenprotector en ga ik voor een minimumbedrag van 15 euro.