Dit zijn de drie must-have functies voor een nieuwe tv

Een nieuwe tv kopen is een dure investering, en daarom willen de meesten van ons dat hun tv een flink aantal jaren meegaat voordat je die moet vervangen of upgraden.

We investeren er ook tijd en geld in om onze woonkamers eromheen te bouwen, daarom is het zo belangrijk om te weten wat allemaal belangrijk is bij een nieuwe tv. Maar met allerlei factoren zoals paneeltype, schermgrootte en meer, kan het kiezen van de beste TV voor jouw behoeften een uitdaging zijn.

Dit zijn de drie must-haves die een nieuwe televisie volgens ons moet hebben.

1. Een tv die bij de kamer past

Bij het kopen van een nieuwe tv is het paneeltype een van de belangrijkste keuzes die je moet maken, aangezien OLED, QLED, Mini-LED allemaal interessante keuzes zijn.

Vaak wordt aangenomen dat OLED-tv's de beste tv's zijn, omdat de beeldkwaliteit die ze bieden over het algemeen als superieur wordt beschouwd ten opzichte van alle andere paneeltypen. Dit garandeert echter niet noodzakelijkerwijs dat ze automatisch het beste in jouw woonkamer passen.

Als jouw tv in een kamer staat die overdag helder is en zelfs 's nachts goed verlicht is, dan is een tv met een QLED- of Mini-LED-paneel misschien wel de beste keuze.

Dit komt door de superieure helderheid die deze paneeltypes te bieden hebben. Door de implementatie van LED-achtergrondverlichting zijn QLED- en Mini-LED-panelen doorgaans in staat tot zeer hoge helderheidsniveaus zonder het risico van burn-in. En dankzij die hogere helderheid is er ook minder kans op schittering.

Maar er hangt een prijskaartje aan deze helderheid, want het grotere aantal backlights voor deze panelen betekent ook dat ze meer stroom verbruiken. Dit kan een verschil maken in je maandelijkse energierekening, vooral in vergelijking met de minder energievretende OLED TV's.

Bij OLED wordt per definitie afgezien van traditionele LED-achtergrondverlichting ten gunste van zelfverlichtende pixels. Hoewel de technologie ongetwijfeld indrukwekkend is, worden de helderheidsniveaus gewoonlijk lager gehouden om inbranden te voorkomen. Gelukkig zijn fabrikanten begonnen OLED-schermen te ontwikkelen met dit helderheidsprobleem in gedachten.

Zo heeft de LG C2 van 2022 dankzij een nieuwe 'brightness booster'-technologie een hogere helderheid bereikt dan de LG C1 van vorig jaar - van 750 nits naar 800 nits piekhelderheid. En alle tekenen wijzen op nog meer verbeteringen met LG's 2023 line-up. Dat komt als welkom nieuws voor degenen onder ons die tv's willen kopen voor helderdere woonkamers.

2. Gaming

De nieuwste generatie PlayStation- en Xbox-consoles zijn krachtige apparaten die het best presteren met een tv die ze kan bijhouden. Gelukkig zijn veel nieuwere tv's ontworpen met functies voor deze consoles in gedachten, zoals ondersteuning voor variabele vernieuwingsfrequenties (VRR) en een automatische lage latency-modus (ALLM).

Maar om het maximale uit je PS5 of Xbox Series X te halen, is geen enkele functie belangrijker dan HDMI 2.1.

HDMI is de verbinding die verantwoordelijk is voor het verzenden van informatie van je console naar je tv, waarbij HDMI 2.1 de nieuwste HDMI-standaard is. Dit maakt hogere resoluties met hogere framerates mogelijk, dankzij de hogere maximale bandbreedte (48Gbps) in vergelijking met de oudere HDMI 2.0 (18Gbps) standaard.

Om 4K met 60-120 frames per seconde (FPS) te ondersteunen, werkt de PS5 met een standaard output van 32Gbps, terwijl de Xbox Series X werkt met een HDMI-bandbreedte van 40Gbps. Dit betekent dat zowel de PS5 als de Xbox Series X zijn ontworpen met HDMI 2.1 in gedachten.

Sommige tv-fabrikanten adverteren met ondersteuning voor HDMI 2.1-functies zoals VRR, maar bieden toch alleen HDMI 2.0-poorten. Voor de best mogelijke console-ervaring is het dus belangrijk om ervoor te zorgen dat je nieuwe tv goede HDMI 2.1-poorten heeft.

3. Prijs

Nu onze budgetten steeds krapper worden, is de ideale tv voor velen van ons een tv die alle functies en specificaties heeft en toch betaalbaar is. Dit lijkt in eerste instantie misschien een grote opgave, maar het is niet onmogelijk.

Recente tv's zoals de TCL 8-serie bieden indrukwekkende specificaties tegen prijzen die beter betaalbaar zijn voor mensen met een kleiner budget. Zelfs de krachtigste OLED-tv's hebben de afgelopen zes maanden op verschillende markten serieuze kortingen gekregen om hun prijzen aantrekkelijker te maken, waaronder de LG C2 en Samsung S95B.

Of je nu de tijd neemt om te weten wat je nodig hebt of wacht op verkoopevenementen zoals Black Friday om de beste optie te vinden tegen een prijs die je je kunt veroorloven, geduld is essentieel om de juiste tv voor jou te vinden.