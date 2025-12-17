Winter Winacties: win de FRITZ!Mesh Set 4200

We zijn in de kerststemming, daarom willen we al onze lezers de kans geven om leuke gadgets te winnen. Vandaag ligt er een pakketje van iiyama onder de kerstboom. Je maakt namelijk kans op de FRITZ!Mesh Set 4200 (3-pack) ter waarde van 449 euro.

In aanloop naar kerst geven we elke werkdag een mooie technologieprijs weg aan één gelukkige winnaar. Houd onze socials, nieuwsbrieven of homepage de komende dagen dus zeker goed in de gaten!

Win de FRITZ!Mesh Set 4200

Last van trage of wegvallende wifi in huis? Met de FRITZ!Mesh Set 4200 van FRITZ! (3-pack) moet dat eens en voor altijd verleden tijd zijn. De set bestaat uit drie krachtige wifiversterkers die samenwerken in een slim meshnetwerk en eenvoudig gekoppeld kunnen worden aan vrijwel elke modem, ongeacht je provider.

Zoals we van meshsystemen gewend zijn, verdelen de FRITZ!Mesh-versterkers je apparaten intelligent over de verschillende FRITZ!-units, zodat geen enkele wifiversterker overbelast raakt en je apparaat, of dat nu een telefoon, laptop of televisie is, altijd met het optimale wifipunt in huis verbonden is. Zo kan je ook naadloos streamen als je door het huis wandelt, maar ook streaming of gaming op zolder kan perfect met zulke meshversterkers.

Wat het beheer betreft verloopt dat via de FRITZ!-app. Zo kan je bijvoorbeeld automatisch de wifi uitschakelen vanaf een bepaald tijdstip en zijn er functies voor ouderlijk toezicht beschikbaar, zoals tijdslimieten per apparaat. FRITZ! zet naar eigen zeggen vol in op gebruiksgemak, wat wil zeggen dat je echt geen technische kennis nodig hebt om deze repeaters te installeren of in gebruik te nemen.

