FRITZ!Mesh Set 1600 nu verkrijgbaar vanaf 149 euro

AVM breidt zijn portfolio van Mesh Sets uit met een instapoplossing voor het stopcontact: de FRITZ!Mesh Set 1600. Deze set bestaat uit twee of drie van de populaire FRITZ!Repeater 1200 AX, en biedt gebruikers van elke router of glasvezelmodem krachtige Wi-Fi-dekking met alle voordelen van het FRITZ!-ecosysteem. De compacte krachtpatsers leveren Wi-Fi 6 op twee frequentiebanden (2,4 en 5 GHz) en halen snelheden tot 3000 Mbit/s. Dankzij het compacte ontwerp voor directe plaatsing in het stopcontact verspreidt de set moeiteloos maximale bandbreedte door woningen en appartementen van elke omvang.

Maximale compatibiliteit – minimale moeite

De FRITZ!Mesh Set 1600 maakt het eenvoudig om een FRITZ!-thuisnetwerk op te zetten, ongeacht het type router of glasvezelmodem (ONT). De repeater uit de set die je als eerste aansluit met behulp van de MyFRITZ!App, fungeert als centraal besturingspunt binnen het Mesh-netwerk. Via dit apparaat kunnen onder andere de netwerknaam worden aangepast, Wi-Fi-tijden worden ingesteld en een gastnetwerk worden geconfigureerd. De MyFRITZ!App biedt bovendien een overzicht van alle met het netwerk verbonden apparaten. De set is ook perfect geschikt als uitbreiding van een bestaand FRITZ!Box Mesh-netwerk.

Altijd optimaal bereik

De set is beschikbaar in twee varianten – 2-pack en 3-pack – en is daarmee flexibel inzetbaar in woningen van uiteenlopende grootte. De 2-pack is ideaal voor huizen of appartementen met maximaal 4 kamers op 1 of 2 verdiepingen. Voor grotere woningen of flats met meer dan 4 kamers biedt de 3-pack volledige dekking en naadloze Wi-Fi-prestaties in elke ruimte.

De FRITZ!Mesh Sets 1600 zijn per direct verkrijgbaar voor een adviesprijs van 149 euro ( 2-pack ) en 209 euro ( 3-pack ).