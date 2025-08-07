FRITZ!Box-fabrikant AVM verandert naam naar FRITZ!

Het Duitse AVM gaat voortaan verder onder de merknaam FRITZ!. Met deze naamsverandering speelt het bedrijf in op de merkbekendheid van de FRITZ!-producten. Enkel de bedrijfsnaam wijzigt: AVM GmbH wordt FRITZ! GmbH. Voor gebruikers verandert er verder niets.

Met een merkbekendheid van ongeveer 80 procent in Duitsland is FRITZ! uitgegroeid tot een van de sterkste namen in de sector van thuisnetwerken, internet en smart home. De merknaam AVM was daarentegen veel minder bekend. Door nu ook als bedrijf de naam FRITZ! te dragen, kiest de onderneming voor meer duidelijkheid, consistentie en directe herkenning.

Gerrit Brugman, Country Manager België & Luxemburg bij FRITZ!, voegt toe: “Onze producten heten FRITZ! dus was het logisch om ook ons bedrijf die naam te geven. Zo ontstaat er een heldere link tussen de onderneming en producten, waar klanten, zakenpartners en leveranciers rechtstreeks de vruchten van plukken. Het is een natuurlijke stap die aansluit bij hoe mensen ons al kennen en herkennen, en die onze identiteit nog duidelijker maakt. Met deze naamswijziging versterken we onze positie in België en Luxemburg als toonaangevende speler in connectiviteit en smart home‑technologie.”