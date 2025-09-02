Philips onthult 5K-monitor van meer dan 1.000 euro

Voor de creators van vandaag is elke pixel een bewuste keuze en elke kleur een statement. Voor ontwerpers, filmmakers, animators en visuele storytellers brengt de Philips Brilliance 27E3U7903 creatieve visies tot leven. De monitor beschikt over een UltraClear 5K UHD-resolutie (5120 × 2880), nauwkeurig gekalibreerde kleuren en naadloze connectiviteit, verpakt in een elegant, studio-waardig ontwerp.

Met Calman Ready-kalibratie, DisplayHDR 600 en dubbele Thunderbolt™ 4-poorten levert deze monitor ongeëvenaarde kleurnauwkeurigheid en optimale workflow-efficiëntie. Of het nu gaat om color grading, editen, ontwerpen of het creëren van 3D-werelden: de Philips Brilliance 27E3U7903 combineert haarscherpe 5K-resolutie met een pixeldichtheid van 218 PPI, 1,07 miljard kleuren en een premium anti-reflecterend glasoppervlak dat schittering vermindert zonder in te leveren op helderheid.

Verbluffende 5K-scherpte en nauwkeurige kleurweergave

De Philips Brilliance 27E3U7903 biedt adembenemende UltraClear 5K UHD-resolutie (5120 × 2880) met een ultra-hoge pixeldichtheid van 218 PPI, waardoor elk detail kristalhelder wordt weergegeven. Dit maakt de monitor met name geschikt voor video-editors, grafisch ontwerpers, animators en fotografen. Het IPS-paneel met 99,5% AdobeRGB, 99% DCI-P3/Display P3 en 99% sRGB zorgt voor levensechte kleuren, terwijl de DisplayHDR 600-certificering diepe contrasten en levendige accenten aan iedere scène toevoegt.

De vooraf gecertificeerde Calman Ready-kalibratie levert betrouwbare kleurnauwkeurigheid met geautomatiseerde kalibratie-workflows. Dit verkort de installatietijd en garandeert de hoogste kleurstandaarden, onmisbaar voor professionele contentproductie.

Ongekende connectiviteit en workflow-efficiëntie

Met dubbele Thunderbolt 4-poorten biedt de Philips Brilliance 27E3U7903 snelle data-overdracht, stroomvoorziening (tot 96W) en de mogelijkheid om meerdere apparaten aan elkaar te koppelen via slechts één kabel. Zo zijn laptops, externe schijven en randapparatuur moeiteloos met elkaar te verbinden. De geïntegreerde Smart KVM-functie maakt multitasken nog efficiënter door gebruikers in staat te stellen direct te schakelen tussen twee aangesloten apparaten. Ideaal voor hybride workflows met zowel Mac- als PC-systemen.

Ontworpen voor comfort, gebouwd voor focus

Het hoogwaardige glas met anti-reflectie en 7H hardheid vermindert schittering zonder details te verliezen, waardoor beelden altijd scherp blijven, ongeacht de lichtomstandigheden. LowBlue Mode en Flicker-Free-technologie beperken oogvermoeidheid tijdens lange creatieve sessies, terwijl de SmartErgoBase-standaard volledige hoogte-, kantel-, draai- en pivot-aanpassingen biedt voor optimale ergonomie.

De geïntegreerde 5MP AI auto-framing webcam met Windows Hello-ondersteuning zorgt voor scherpe en veilige online vergaderingen waarbij men altijd binnen het juiste frame wordt weergegeven. Philips MultiView stelt gebruikers in staat om twee apparaten tegelijkertijd naast elkaar op het scherm weer te geven, wat multitasken, vergelijken en live reviews sneller en efficiënter maakt.

De Philips Brilliance 27E3U7903 is nu verkrijgbaar tegen een adviesprijs van 1159,00 euro.