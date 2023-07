Voor wie zijn Nvidia's RTX 5000 GPU's eigenlijk bedoeld?

Nvidia gaat sowieso nog een volgende generatie van desktop-GPU's creëren en deze aankomende generatie heeft momenteel de codenaam ‘Ada Lovelace-Next’. De huidige generatie van RTX 4000-GPU's heeft hele duidelijke hoogte- en laagtepunten gehad tot nu toe en deze nieuwe grafische kaarten worden pas vanaf 2025 verwacht, maar ik maak me toch wel een beetje zorgen om deze hele situatie.

Voordat ik daar verder op inga, zal ik eerst even een aantal belangrijke veronderstellingen aankaarten. Het ‘Next’-gedeelte van de codenaam suggereert dat deze nieuwe grafische kaarten misschien maar gewoon een kleine update zouden kunnen zijn voor de RTX 4000-serie. Sommige mensen gokken dan ook dat het in principe zal gaan om RTX 4000 Super-GPU's. Aangezien de release naar verluidt pas in 2025 zal zijn, lijkt het me erg vreemd als het niet echt om een nieuwe generatie zal gaan, namelijk de RTX 5000-serie.

Nvidia heeft inmiddels met zijn huidige generatie van grafische kaarten al enorm indrukwekkende prestaties neergezet vergeleken met voorgaande generaties en de RTX 4090 is momenteel dan ook de krachtigste grafische kaart die je als consument kan kopen. Daarnaast biedt de recentelijk gelanceerde RTX 4060 juist een redelijk goede prijs-kwaliteitverhouding voor pc-gamers de op zoek zijn naar een budgetvriendelijkere optie. Ik vraag me nu dan ook wel af: wat is de volgende stap voor Nvidia?

Hebben we al een upgrade nodig?

Ik ben een van die mensen die veel te veel geld heeft uitgegeven aan het beste wat Nvidia deze generatie te bieden heeft, ook al heeft niemand eerlijk gezegd echt een RTX 4090 nodig. Zelf als je in 4K wil gamen, zoals bij mij ook het geval is, is de RTX 4070 Ti eigenlijk ook al meer dan genoeg. We zullen de komende jaren ook echt nog niet te maken krijgen met 8K-gaming (op een grote schaal), zeker niet als je ziet aan de hand van de Steam Hardware Survey dat de meeste pc-gamers nog grafische kaarten gebruiken die vooral gefocust zijn op 1080p-gaming.

Intel's Arc A770-GPU is (na een aantal zeer nodige driver-updates) een uitstekende keuze voor 1080p-gaming. (Image credit: Intel)

Binnen het huidige economische klimaat zijn de beste goedkope grafische kaarten dan ook veel aantrekkelijker voor de meeste gamers. Ik weet dus niet of de mogelijk nog duurdere RTX 5000-serie goed zal worden ontvangen op de huidige markt, waar toch al minder wordt uitgegeven aan de nieuwste grafische kaarten. Ik zie ook nog niet echt de noodzaak voor nog krachtigere grafische kaarten en dat zeg ik echt niet alleen maar omdat ik niet wil dat mijn RTX 4090 zo snel al weer verouderd is, ook al speelt dat natuurlijk wel een beetje mee. Ik zeg dit vooral omdat er juist ook nog heel veel gamers zijn die nog met vrij oude hardware spelen.

Ik zie dan eigenlijk ook maar twee scenario's voor me als ik denk aan wat de RTX 5000-serie zal betekenen. Of we krijgen een minimale upgrade waar we waarschijnlijk alsnog veel te veel voor moeten betalen óf we krijgen weer een vrij grote upgrade die we eigenlijk helemaal nog niet nodig hebben (of een mix van beide opties, afhankelijk van de specifieke grafische kaart die je kiest).

Die onnodige upgrades zijn natuurlijk niet alleen een Nvidia-probleem. De hele industrie van technologische hardware blijft zich steeds maar focussen op zo veel mogelijk vooruitgang en dat zo snel mogelijk. Dat betekent dat bijna alles wat je koopt na minder dan twee jaar alweer verouderd is en vervangen is door iets beters. Dat kan heel fijn zijn als je het niet erg vindt om redelijk wat geld uit te geven aan regelmatige upgrades, zodat je altijd het beste van het beste hebt, maar eerlijk gezegd mogen CPU- en GPU-fabrikanten van mij wel het tempo van de gameconsoles aan gaan houden. De generaties van die apparaten gaan namelijk al gauw vijf tot zes jaar mee voordat er vervangers verschijnen.

AI wordt (nogmaals) de toekomst

Een andere belangrijke reden waarom ik nog niet echt enthousiast ben over nieuwe grafische kaarten is de aanwezigheid van de upscaling-technologie die wordt aangedreven door AI. Nvidia is deze trend gestart met zijn geweldige DLSS -technologie. DLSS gebruikt AI om een game in 1080p te renderen en vervolgens die resolutie in realtime te 'upscalen' naar de hogere resolutie van jouw keuze (die wordt ondersteund door jouw beeldscherm).

De RTX 4000-GPU's bieden inmiddels alweer DLSS 3 aan en hebben er ook nog eens Frame Generation-technologie aan toegevoegd, waarmee je je framerates nog verder omhoog kan halen dankzij AI. Met de aanwezigheid van deze technologie snap ik dus al helemaal niet meer waarom we binnenkort alweer nieuwe hardware nodig zouden moeten hebben.

Nvidia kan voor mijn gevoel misschien beter maar even wat langer wachten met zijn volgende generatie van grafische kaarten en eerst wat meer geld investeren in zijn upscaling-technologie om ervoor te zorgen dat zo veel mogelijk games volledige ondersteuning krijgen voor DLSS 3 (en dat het dus zo gemakkelijk mogelijk is voor ontwikkelaars om het te implementeren). Als Nvidia dat zou doen, dan zouden we zeker nog wel een aantal extra jaren kunnen wachten voordat we echt een upgrade nodig hebben, maar dat is natuurlijk minder interessant voor de GPU-fabrikant.

Heb je al een RTX 4000-GPU? Gefeliciteerd! Dan heb je namelijk ook DLSS 3 en dat betekent veel meer dan nieuwe hardware. (Image credit: Future / John Loeffler)

Al de beste grafische kaarten die je momenteel kan kopen bieden wel een of andere vorm van upscaling aan, of het nou gaat om DLSS of de alternatieven van AMD en Intel (respectievelijk FSR en XeSS). Deze technologie wordt overigens ook steeds beter en er is dus een grote kans dat upscaling tegen 2025 nog een veel groter verschil maakt dan het nu al doet, want waarschijnlijk zal het tegen die tijd ook door veel meer games worden ondersteund.

Eerlijk gezegd wil ik ook gewoon liever niet de druk voelen om ongeveer elke twee jaar alweer te upgraden naar een nieuwe grafische kaart, zeker niet nu ik de beste grafische kaart van deze generatie heb, want die prijs wil ik niet elke twee jaar betalen.

Sommige mensen hebben ook al voorspeld dat Nvidia waarschijnlijk niet lang meer actief zal zijn op de GPU-markt voor consumenten, omdat het bedrijf door de stijgende populariteit van AI veel meer geld kan verdienen aan AI-ontwikkelaars die grafische kaarten zoeken voor het trainen van hun machine learning-algoritmes. Als Nvidia zich in ieder geval wat meer gaat focussen op de AI-markt, dan is het bedrijf misschien minder snel geneigd om zo snel mogelijk een nieuwe generatie grafische kaarten voor consumenten uit te brengen (als ze die überhaupt nog blijven produceren).

Hoe dan ook, als je al een RTX 4070, RTX 4080 of (net als ik) een RTX 4090 hebt, probeer dan niet te snel in de verleiding te raken door de nieuwe generatie, want deze kaarten kunnen echt nog wel minstens zo'n vier à vijf jaar mee. Ik ben dan ook enorm tevreden met mijn RTX 4090 en mijn 4K-monitor, dus een upgrade is de komende jaren zeker nog niet nodig en ook niet echt verantwoord voor mijn portemonnee.