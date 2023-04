Nvidia GeForce RTX 4070 Ti review: alles wat de RTX 4080 had moeten zijn

De Nvidia GeForce RTX 4070 Ti lijkt verdacht veel op de 'unlaunched' Nvidia RTX 4080, vooral omdat zijn prestaties tot de beste behoren die je op dit moment kunt vinden. Door zijn prijs is het de goedkoopste next-gen grafische kaart die beschikbaar is, en functies zoals DLSS 3 bieden nog meer baanbrekende gaming prestaties. Het is echter niet perfect, en het is niet zo toekomstbestendig voor de vraagprijs, maar als je hebt gewacht om te upgraden naar je volgende Nvidia grafische kaart, zou dit zeker de kaart moeten zijn waar de overgrote meerderheid van de kopers voor zou moeten gaan.

Nvidia GeForce RTX 4070 Ti: Review in een notendop

De Nvidia GeForce RTX 4070 Ti kwam op het toneel en moest een echte overwinning behalen als Nvidia enige hoop had om een herboren AMD te verslaan, en dit is precies de juiste grafische kaart om dat te doen.

De RTX 4070 Ti is niet de beste grafische kaart die Nvidia ooit heeft uitgebracht, en de lancering ervan is enigszins overschaduwd door de grote blunders die Nvidia heeft gemaakt sinds Jensen Huang in september voor het eerst de Nvidia Lovelace launch line-up aankondigde.

Daarnaast is de RTX 4070 Ti inhoudelijk identiek aan de "unlaunched" RTX 4080 12GB die aanvankelijk werd aangekondigd tot verwarring van velen, en het is niet verrassend dat er geen Founders Edition is voor deze kaart.

De RTX 4080 die we wel kregen is te duur om echt aan te bevelen, dus het is teleurstellend dat de RTX 4070 Ti niet de kaart was om de 4080 naar de volgende generatie te tillen. Het is zonder twijfel de beste Nvidia grafische kaart die je nu kunt kopen van deze nieuwe generatie GPU's, en het vertegenwoordigt een grote sprong voorwaarts voor alledaagse, mainstream pc-gaming. Het is niet zonder gebreken, maar al met al is het de Nvidia GPU die iedereen die op zoek is naar een Nvidia-upgrade zou moeten kopen, behalve als je de mogelijkheid hebt om een paar duizend euro's uit te geven voor een grafische kaart.



Met een startprijs rond de 899 euro is de RTX 4070 Ti goedkoper dan de goedkoopste RDNA 3 GPU, de AMD Radeon RX 7900 XT en meer dan de helft goedkoper dan de Nvidia GeForce RTX 4090. En terwijl beide kaarten beter presteren dan de RTX 4070 Ti qua ruwe prestaties, zijn er een aantal toegevoegde waarden voor de RTX 4070 Ti die er samen voor zorgen dat hij de moeite van het overwegen waard is, ongeacht zijn beperkingen.

Nvidia GeForce RTX 4070 Ti review: Prijs en beschikbaarheid

RTX 4070 Ti adviesprijs is de laagste van alle nieuwste next-gen grafische kaarten

Beschikbaarheid is over het algemeen vrij goed

De Nvidia RTX 4070 Ti, nu verkrijgbaar in Nederland en België, heeft de laagste startprijs van alle next-gen kaarten die de afgelopen maanden op de markt zijn gekomen, en het is goed om te zien dat Nvidia veel van de kritiek over de prijsinflatie na de Lovelace-aankondiging ter harte heeft genomen.

De RTX 4070 Ti is met een adviesprijs van 909 euro goedkoper dan de RX 7900 XT, en hoewel er geen Nvidia Founders Edition-kaart is die gegarandeerd tegen de adviesprijs wordt verkocht, zijn zelfs sommige kaarten van derden zeer dicht bij of zelfs gelijk aan Nvidia's adviesprijs te vinden.

Dat gezegd hebbende, dit is ook veel duurder dan de Nvidia GeForce RTX 3070 Ti, die een adviesprijs van 649 euro had. Dat maakt de RTX 4070 Ti bijna 300 euro duurder dan de kaart die hij technisch gezien vervangt.

En natuurlijk kunnen de prijzen voor andere kaarten van derden uiteindelijk aanzienlijk hoger uitvallen, vooral voor OC-versies die een paar honderd MHz meer uit de kloksnelheden van de GPU persen of speciale kaarten met premium design of waterkoeling.

Toch kunnen we er niet omheen dat dit de goedkoopste next-gen grafische kaart is die we voorlopig zullen hebben, dus de RTX 4070 Ti gaat hier automatisch belangrijke punten scoren.

Prijs: 4 / 5

Nvidia GeForce RTX 4070 Ti review: Functies en chip

Derde generatie RT-cores

DLSS 3 met volledige frame generatie

Lager TDP

De RTX 4070 Ti is gebouwd op de nieuwe Lovelace GPU-architectuur van Nvidia, met een aanzienlijk kleiner TSMC-proces dan de laatste generatie van de Ampere-architectuur van Nvidia. Met 4 nm, in tegenstelling tot het 8 nm-proces van Ampere van Samsung, krijgen we met deze generatie aanzienlijk hogere kloksnelheden en is die ook efficiënter.

De RTX 4070 Ti heeft iets meer dan twee keer zoveel transistors als de RTX 3070 Ti, terwijl hij ze verpakt in een GPU-die ongeveer 75% van de grootte van het silicium van de RTX 3070 Ti is, en dat zie je terug in de iets lagere TDP van de RTX 4070 Ti (285W tegen 290W voor de RTX 3070 Ti).

De RTX 4070 Ti die we hebben bekeken, de Asus TUF GeForce RTX 4070 Ti Gaming OC 12GB, heeft ook een hogere boost clock, maar zowel de referentieklokken als de daadwerkelijke klokken op onze Asus-kaart zijn bijna een volle 1.000 MHz sneller dan die van de RTX 3070 Ti, dus deze kaart is behoorlijk snel.

Swipe to scroll horizontally Nvidia GeForce RTX 4070 Ti specs Component Nvidia GeForce RTX 4070 Ti (Standaard) Asus Tuf RTX 4070 Ti OC Prijs 909 euro 979 euro GPU AD104 AD104 TGP 285W 285W CUDA Cores 7.680 7.680 RT Cores 60 60 Tensor Cores 240 240 Base Clock 2.310MHz 2.310MHz Boost Clock 2.610MHz 2.730MHz VRAM 12GB GDDR6X 12GB GDDR6X Memory Clock 1.313MHz 1.313MHz Bus-grootte 192-bit 192-bit Bandbreedte 504,2 GB/s 504,2 GB/s

Zoals ik al eerder zei, is dit in wezen de niet-uitgebrachte RTX 4080 12GB, en hij heeft dus dezelfde specs als die niet-uitgebrachte kaart, inclusief 7.680 CUDA-cores, 60 ray tracing-cores en 240 Tensor-cores voor het uitvoeren van al die lastige machine learning-berekeningen die nodig zijn om de nieuwe DLSS 3 met volledige frame-generatie aan te drijven, wat vandaag de dag net zo'n grote deal is als DLSS 2.0 was toen het werd gelanceerd met Nvidia Ampere en snelle 4K-gaming een realiteit maakte voor gamers over de hele wereld.

Aan de geheugenkant is er 12GB GDDR6X VRAM, hetzelfde als in de nog niet gelanceerde RTX 4080, net als de memory clock (1.313MHz) en de 192-bit memory bus (voor een totale geheugenbandbreedte van 504,2GB/s). Als je je zorgen maakt dat 12GB misschien een beetje te weinig is voor een 4K grafische kaart, hoef je je daar met deze kaart geen zorgen over te maken. Er is meer dan genoeg om een high-refresh 4K beeldscherm aan te drijven, iets wat de RTX 3070 Ti alleen kon doen op de meest beperkende instellingen.

Dat geheugen is echter te weinig om 8K-content echt snel aan te sturen, en zelfs als je meer dan 60 fps op 8K zou kunnen halen in een bepaald spel, is de RTX 4070 Ti vergrendeld op 60Hz voor 8K-video dankzij het ontbreken van een DisplayPort 2.1-uitgang, dus je zult nooit sneller dan 60 fps op 8K kunnen gamen.

De RX 7900 XT, daarentegen, heeft zowel het geheugen als de uitvoercapaciteit om zo hoog als 165Hz te gaan bij 8K, hoewel het alleen echt in staat zou zijn om meer dan 60 fps op een 8K scherm te beheren met esports titels en dergelijke.

Toch is het voor de RX 7900 XT mogelijk, en voor de RTX 4070 Ti niet, en dat is jammer. 8K gaming is nog niet echt aanwezig buiten een paar titels zoals Spider-man: Miles Morales, maar met hogere refresh rate 8K-schermen die in het komende jaar of twee op de markt komen, voelt de RTX 4070 Ti minder toekomstbestendig aan dan een kaart van deze prijs zou moeten zijn.

Functies en chip: 4 / 5

Nvidia GeForce RTX 4070 Ti review: Design

Geen Founders Edition

Ontwerpen zullen variëren, maar geen enkele zal klein zijn

USB Type-C output

De Nvidia RTX 4070 Ti die we beoordeeld hebben is eigenlijk een third-party kaart, want er is geen Nvidia RTX 4070 Ti Founders Edition, maar er zijn zeker een aantal dingen die we kunnen vastleggen over het ontwerp van de RTX 4070 Ti. Namelijk dat dit een enorme kaart zal zijn, ongeacht bij wie je hem koopt.

Naast de RTX 4080 neemt de RTX 4070 Ti net zo veel ruimte in beslag en zal het net zo'n uitdaging zijn om hem in zelfs de grootste torenkasten te plaatsen. Het is een triple-slot kaart, dus een normaal ATX moederbord zal weinig ruimte overlaten voor iets dat ernaast past.

Dan is er nog de kwestie van de 16-pins connector. Gezien de lagere stroomvereisten voor de RTX 4070 Ti, vereist de kaart slechts drie 8-pins connectors om in de meegeleverde adapter te worden gestoken (in tegenstelling tot vier 8-pins voor de RTX 4090), maar de adapter zal nog steeds onhandig zijn, dus tenzij je een nieuwe ATX 3.0 PSU hebt die wordt geleverd met een 16-pins connector kabel, zullen je kabelmanagement skills echt op de proef worden gesteld.

Er is geen DisplayPort 2.1 uitgang, maar er is ook geen USB Type-C uitgang. Dit is iets wat op deze kaart heel logisch zou zijn, omdat het zeer sterke creatieve prestaties heeft, dus veel creatievelingen met een budget zouden geneigd zijn om deze kaart te bekijken. Maar aangezien de beste USB-C monitoren ook erg populair zijn onder de creatieve professionele menigte, zullen ze een adapter moeten gebruiken en niemand wil die gebruiken als het aan hen ligt.

Er is ook een meegeleverde steunbeugel voor de Asus-kaart die we ontvingen om te testen, en we nemen aan dat veel andere fabrikanten ze ook zullen opnemen.

Wat betreft Asus' TUF Gaming ontwerp, de open metalen behuizing legt meer van het koellichaam bloot, terwijl een drievoudige ventilatormodule ervoor zorgt dat er lucht doorheen blijft stromen. Je hebt ook wat RGB langs de bovenkant van de kaart, als je daar van houdt.

Design: 3,5 / 5

Nvidia GeForce RTX 4070 Ti review: Prestaties

4K gaming op een 1440p GPU

Geweldige "budget" grafische kaart voor creatieve professionals

Competente ray tracing bij 4K, vooral met DLSS

Nu we het over de prestaties van de RTX 4070 Ti hebben: de RTX 4070 Ti is beter in de meeste creatieve workloads en ray tracing. AMD heeft een voorsprong in rasterisatie, vooral bij gaming, hoewel het vermeldenswaardig is dat de RX 7900 XT bij ray tracing niet zo ver achterblijft bij de RTX 4070 Ti in vergelijking met een generatie geleden.

Nvidia's voorsprong in ray tracing prestaties is te zien in onze 3DMark Speedway en Port Royal tests, die allebei ray tracing-intensieve benchmarks zijn. De RTX 4070 Ti wint hier nipt met een paar honderd punten voorsprong op de RX 7900 XT.

Zodra we echter overgaan naar Timespy en Firestrike, allebei op 1440p en 4K, trekt AMD qua rasterisatie echt aan het langste eind ten opzichte van Nvidia's RTX 4070 Ti, waarbij de RX 7900 XT de RTX 4070 Ti soms met een paar duizend punten voorbij schiet.

In Adobe Premiere presteert de RTX 4070 Ti ongeveer 17,5% beter dan de RX 7900 XT. Een troost voor de RX 7900 XT is dat hij de RTX 4070 Ti overtreft in Photoshop. Toch weet de RTX 4070 Ti slechts met ongeveer 1,5% te verliezen, dus veel is het niet.

De belangrijkste conclusie van deze creatieve benchmarkresultaten is echter dat de RTX 4070 Ti zeer bedreven is in creatief werk dat normaal gesproken is voorbehouden aan grafische kaarten die twee keer zo duur zijn.

Wat betreft gamingprestaties zien we opnieuw dat de RTX 4070 Ti de RX 7900 XT overtreft als het gaat om ray tracing, terwijl hij vaak naar de tweede plaats zakt als ray tracing geen rol speelt. Uiteindelijk is het verschil hier echter niet te groot om alleen op deze basis voor de één boven de ander te gaan.

Alle games hebben rasterisatieprestaties nodig terwijl slechts een paar games zelfs ray tracing implementeren, dus de derde-gen ray tracing cores van de RTX 4070 Ti zijn alleen echt een factor als het gaat om premium ray tracing ervaringen zoals Cyberpunk 2077 of Hitman 3, en zelfs dan is het nog steeds op het punt waar je moet vertrouwen op DLSS 3 voor een goede framerate.

Het moet ook gezegd worden dat, technisch gezien, de RTX 4070 Ti een 1440p grafische kaart is. Het is niet de bedoeling dat hij echt zo goed presteert op 4K, zoals blijkt uit de nogal zielige vertoning van de RTX 3070 Ti in een aantal 4K game benchmarks. De RTX 3070 Ti kon nauwelijks door de Hitman 3 Dubai benchmark komen op 4K zonder ray tracing, en hij is helemaal van de kaart als je ray tracing inschakelt tot het punt dat hij crasht op het bureaublad.

Het feit dat de RTX 4070 Ti concurrerend is op 4K is een enorme overwinning voor de RTX 4070 Ti hier, vooral gezien het feit dat de RX 7900 XT een veel meer ingebouwd hardwarevoordeel heeft op 4K dankzij 66% meer VRAM en 58,66% meer geheugenbandbreedte voor het pushen van 4K textures.

AMD heeft misschien een voorsprong in onze gaming tests, maar de cijfers vertellen niet het hele verhaal. In onze formele benchmarktests gebruiken we DLSS of FSR niet om de framerates algoritmisch te verbeteren, omdat updates hun functionaliteit kunnen veranderen of verstoren. Dit gebeurt te vaak om cijfers die zijn verzameld tijdens het gebruik van upscaling echt bruikbaar te maken, zelfs na een enkele update. Daarom is het belangrijker om een uitgangswaarde te verkrijgen die in de loop der tijd niet veel kan veranderen bij het vergelijken van hardware, en de niet-ondersteunde hardware rendering die plaatsvindt in het PCIe-slot kan zelden of nooit veranderen.

Dat gezegd hebbende, niemand speelt tegenwoordig games zonder enige vorm van upscaling. Zelfs als je een GTX 1060 hebt, kun je nog steeds FSR gebruiken en dat zal je ongetwijfeld doen. Met de RTX 4070 Ti is DLSS 2.0 al fenomenaal, maar DLSS 3 met framegeneratie neemt de prestatiewinst van DLSS 2.0 en verdubbelt die zowat.



In de praktijk zul je met DLSS 3 bijna altijd meer fps in-game krijgen dan met de RX 7900 XT die FSR 2.2 draait. Dus ook al heeft de RX 7900 XT nauwelijks een voorsprong op het gebied van gameprestaties, je werkelijke ervaring met gamen op de RTX 4070 Ti zal dat waarschijnlijk helemaal niet weerspiegelen.

Uiteindelijk komt de RTX 4070 Ti heel dicht in de buurt van de RX 7900 XT in algemene prestaties, voornamelijk door de sterke prestaties van de RX 7900 XT in synthetische benchmarks. Als je echter goed naar de cijfers kijkt, is de RTX 4070 Ti hier de betere keuze, zelfs zonder DLSS 3. Voeg dat toe aan al het andere en de RTX 4070 Ti komt er gewoon mee weg in termen van prestaties tegen zowel zijn voorganger als zijn directe concurrent van AMD.

Prestaties: 4,5 / 5

Moet je de Nvidia GeForce RTX 4070 Ti kopen?

Swipe to scroll horizontally Nvidia GeForce RTX 4070 Ti Attributes Notes Rating Prijs Als de goedkoopste next-gen grafische kaart op de markt biedt de RTX 4070 Ti een goede waarde voor de meeste gamers die op zoek zijn naar een premium 4K-kaart. 4 / 5 Functies & chip Met de derde generatie RT-cores en DLSS 3 zijn Nvidia's hardware en ondersteunende software dit jaar duidelijk volwassener geworden. 4 / 5 Design Geen Founders Edition kaart, dus de ontwerpen zullen variëren afhankelijk van welke externe kaart je koopt. 3,5 / 5 Prestaties Geweldige 4K gaming prestaties en ook respectabele creatieve prestaties, hoewel gemiddeld nog steeds iets minder dan de RX 7900 XT. 4,5 / 5

Koop hem als...

Je de goedkoopste next-gen grafische kaart wil hebben

De RTX 4070 Ti is de goedkoopste next-gen GPU op de markt op dit moment.

Je het meeste waard voor je geld wilt

De RTX 4070 Ti heeft de beste prestaties voor de prijs van alle nieuwste grafische kaarten van Nvidia en AMD, dus je geld zal verder gaan met de 4070 Ti dan met iets anders van deze generatie.

Je next-gen functies zoals DLSS 3 wil hebben

De hardware van Nvidia staat vaak aan de top van de industrie, maar zaken als DLSS 3 en Nvidia Reflex zijn een gamechanger.

Koop hem niet als...

Je vaak op 8K wilt gamen

Met slechts 12GB VRAM en geen DisplayPort 2.1 wordt 8K gaming met moderne AAA-titels op de RTX 4070 Ti een uitdaging.

Je een krap budget hebt

Hoewel de RTX 4070 Ti op dit moment de goedkoopste grafische kaart op de markt is, zal het niet lang meer de goedkoopste zijn, want in de komende maanden komen er meer betaalbare kaarten van zowel Nvidia als AMD.

Nvidia GeForce RTX 4070 Ti review: Overweeg ook

Swipe to scroll horizontally Nvidia GeForce RTX 4070 Ti AMD Radeon RX 7900 XT Nvidia GeForce RTX 4080 Prijs: 909 euro 982 euro 1389 euro Boost Clock 2.610MHz 2.394MHz 2.505MHz VRAM 12GB GDDR6X 20GB GDDR6 16GB GDDR6X Bandbreedte 504,2 GB/s 800,0 GB/s 716,8 GB/s Streaming Multiprocessors 7.680 5.376 9.728 Ray Tracing Cores 60 84 76 Tensor Cores 240 N/A 304 Connector 1 x 16-pin 2 x 8-pin 1 x 16-pin Output 1 x HDMI 2.1 3 x DisplayPort 1.4a 1 x HDMI 2.1a, 2 x DisplayPort 2.1, 1 x USB Type-C 1 x HDMI 2.1, 3 x DisplayPort 1.4a

Als onze Nvidia GeForce RTX 4070 Ti review je andere opties doet overwegen, zijn hier nog twee grafische kaarten om te overwegen...

(opens in new tab) AMD Radeon RX 7900 XT

Terwijl zijn grotere broer meer aandacht krijgt, moet je wel even aandacht geven aan de RX 7900 XT. Het is een van de beste grafische kaarten die AMD ooit heeft geproduceerd, en het is slechts een beetje duurder dan de RTX 4070 Ti. Lees hier onze AMD Radeon RX 7900 XT review

(opens in new tab) Nvidia GeForce RTX 4080

De RTX 4080 is een zeer dure grafische kaart die het buiten het bereik van veel kopers zal brengen, maar als je al kijkt naar het uitgeven van bijna 1000 euro is de betere RTX 4080 wellicht over overwegen waard. Lees hier onze Nvidia GeForce RTX 4080 review (opens in new tab)

Zo hebben we de Nvidia GeForce RTX 4070 Ti getest

We hebben in totaal ongeveer 30 uur met de RTX 4070 Ti doorgebracht

Naast het uitvoeren van algemene benchmarks, hebben we de GPU ook voor onze alledaagse gaming en voor creatieve taken gebruikt

Wanneer we een grafische kaart testen, zorgen we ervoor dat we alle tests met hetzelfde testsysteem uitvoeren, zodat we de GPU-prestaties kunnen isoleren. Vervolgens stellen we de GPU bloot aan een reeks synthetische benchmarks, zoals 3DMark, en in-game benchmarks in de meest recente pc-games, zoals Cyberpunk 2077 en F1 2022.

We testen alles met de hoogste instellingen die mogelijk zijn (zonder upscaling) en we testen vooral bij een resolutie die de meeste mensen zullen gebruiken in combinatie met de kaart in kwestie. Bij de RTX 4070 Ti betekent dat dus testen in 1080p, 1440p en 2160p.

We zorgen er ook voor dat we de meest recente (relevante) drivers hebben geïnstalleerd en dat we de tests ook opnieuw uitvoeren bij concurrerende grafische kaarten die we al eerder hebben getest, zoals de RTX 4080, RX 7900 XT en RTX 4070, om ervoor te zorgen dat we daarvan ook de meest recente resultaten hebben (na verschillende nieuwe driver-updates) Al deze scores worden vastgelegd en vergeleken met de voorganger van deze grafische kaart, met zijn meest directe concurrent en met de GPU's die zich net één stapje hoger en lager bevinden in de line-up (als deze kaarten beschikbaar zijn).

We berekenen dan de gemiddelden van deze resultaten om een uiteindelijke totale score te krijgen en die delen we dan door de adviesprijs van de kaart om te zien wat voor prestaties je per euro krijgt en wat voor waarde je dus uit deze kaart kan halen.

Uiteindelijk gebruiken we de grafische kaart ook een aantal dagen in onze eigen computers om er games mee te spelen en er apps zoals Adobe Photoshop of Adobe Illustrator mee te gebruiken. We letten dan vooral ook op vreemde dingen die misschien voorkomen, zoals crashes of glitches. Aangezien we veel grafische kaarten hebben getest door de jaren heen, weten we ook wat een grafische kaart hoort te doen en hoe hij (ongeveer) hoort te presteren. Daarom hebben we het ook gauw door als een GPU niet presteert zoals verwacht of als hij juist de verwachtingen weet te overtreffen.

