De Nvidia GeForce RTX 4080 is ongetwijfeld een erg krachtige grafische kaart en een grote verbetering ten opzichte van zijn voorganger. Zijn prestaties overtreffen zelfs die van de RTX 3090 Ti, maar voor een prijs die bijna dubbel zo hoog is als die van de RTX 3080, kan je eigenlijk beter gewoon voor de RTX 4090 gaan.

Nvidia GeForce RTX 4080: review in een notendop

De Nvidia GeForce RTX 4080 is zonder twijfel een enorm krachtige grafische kaart. Het is misschien zelfs de beste grafische kaart die sommige mensen kunnen betalen, maar we kunnen niet om het feit heen dat deze kaart eigenlijk veel goedkoper zou moeten zijn dan hij werkelijk is.

Laten we het eerst over de pluspunten hebben. De RTX 4080 levert echt fantastische gaming-prestaties, waar iedere pc-gamer blij mee zal zijn. Die prestaties worden nog beter wanneer je gebruik kan maken van de nieuwe 'DLSS 3 Frame Generation'-technologie.

Als je daarnaast ook veel bezig bent met creatieve projecten, dan is dit ook een erg aantrekkelijke optie, als de Nvidia GeForce RTX 4090 niet binnen je budget past. Deze grafische kaart is namelijk ook een van de beste GPU's die je momenteel kan vinden voor creatieve taken.

Daar houden de pluspunten echter een beetje op voor de RTX 4080. Hij wordt overschaduwd door de RTX 4090 die ook eerder op de markt kwam. Ook al is hij wel ongeveer 25 procent goedkoper dan de best presterende Nvidia GeForce-GPU, is het verschil in prijs te klein om de aankoop van een 4080 echt goed te verantwoorden.

Alleen als je echt de extra kosten voor een RTX 4090 niet kan betalen, is het verstandig om een RTX 4080 te kopen. Het zou veel logischer zijn geweest als Nvidia deze kaart had "geschrapt" en hem zes maanden later had uitgebracht als de RTX 4080 Ti of Super, en als we in plaats daarvan de RTX 4080 met 12GB hadden gekregen voor een adviesprijs rond de 1.000 euro (899 dollar).

In dat geval zouden we alsnog enigszins klagen over de prijsverhoging van 200 tot 300 euro vergeleken met de RTX 3080, maar aangezien de AMD Radeon RX 7900 XTX

ook al 1.094 euro, zou Nvidia dat nog kunnen verantwoorden. Er zou daardoor ook genoeg ruimte tussen de RTX 4080 en de RTX 4090 zitten, zodat we de twee ook niet met elkaar hadden hoeven vergelijken.

Helaas is er wel maar een relatief klein verschil tussen de prijzen van de twee duurste Nvidia-GPU's en de RTX 4080 is gewoon echt te duur, dus we zouden deze kaart daarom ook niet aanraden, behalve als je geen andere keuze hebt. Als je al zo veel geld gaat uitgeven aan een premium grafische kaart, dan kan je beter gewoon een RTX 4090 kopen.

Nvidia GeForce RTX 4080: Prijs en beschikbaarheid

Adviesprijs van 1.389 euro

Beschikbaar sinds 16 november 2022

GPU's van externe partijen zijn even duur als of duurder dan Nvidia's adviesprijs

De Nvidia GeForce RTX 4080 is beschikbaar sinds 16 november 2022 voor een adviesprijs van 1389 euro. Die prijs is ongeveer 93 procent hoger dan de prijs van zijn voorganger, de Nvidia GeForce RTX 3080. De 4080 is zelfs nog net iets duurder dan de Nvidia RTX 3080 Ti en dat is pas echt schandalig.

Zou dit dan eigenlijk de RTX 4080 Ti moeten zijn? In de eerste instantie, voordat Nvidia de lancering cancelde, was er nog sprake van een Nvidia RTX 4080 12GB-variant, die een prijs van 899 dollar zou krijgen. Volgens sommige geruchten is die kaart de Nvidia RTX 4070 Ti geworden, maar je zou dit ook nog steeds als de "echte" RTX 4080 kunnen zien. In dat geval is die prijs namelijk het meest logisch.

Helaas hebben we in plaats daarvan een grafische kaart gekregen die zich qua prijs volledig aan de premium kant van de GPU-markt bevindt. Daarom kan je beter nog een maand of twee wat extra geld verzamelen om in plaats van een RTX 4080 een RTX 4090 aan te schaffen. Als je toch al zo veel geld gaat uitgeven aan een grafische kaart, waarom zou je dan nog genoegen nemen met de op een na beste GPU?

De prijs van (specifiek) deze grafische kaart slaat ect nergens op en is dus vooral een groot minpunt, en dat is jammer. Zijn prestaties per euro zijn eigenlijk redelijk goed en als de RTX 4090 niet zo dicht in de buurt zou zitten qua prijs, dan zouden we deze kaart zelfs aanbevelen.

De situatie wordt nog vervelender als je je bedenkt dat veel varianten van externe partijen nog duurder zullen zijn dan de RTX 4080 Founders Edition die we hier bespreken. Sommige van die kaarten zitten zelfs rond dezelfde prijs als de RTX 4090 Founders Edition en die kaart levert toch echt nog veel betere prestaties dan welke 4080 dan ook.

In het kort komt het er op neer dat deze GPU echt een van de beste in zijn klasse had kunnen zijn als hij rond de 900 euro zou zitten. Zelfs voor ongeveer 1.000 euro zou hij misschien nog vier of zelfs vier en een halve sterren hebben gekregen. Dat kunnen we echter niet maken bij een prijs van 1.389 euro. Als je echt op zoek bent naar de beste prijs-kwaliteitverhouding, kan je misschien het beste nog op zoek gaan naar een RTX 3080. Dat is nog steeds een spectaculaire GPU en deze kan je tegenwoordig af en toe voor een erg voordelige prijs vinden.

Prijs-kwaliteit: 1,5/5

Nvidia GeForce RTX 4080: features en chipset

68 procent van de CUDA-cores die de RTX 4090 heeft

DLSS 3-ondersteuning

16GB VRAM beperkt 8K-prestaties

Nvidia GeForce RTX 4080 belangrijkste specs GPU: AD103

CUDA-cores: 9.728

Tensor-cores: 304

Ray tracing-cores: 76

Stroomverbruik (TGP): 320W

Basiskloksnelheid: 2.210MHz

Boost-kloksnelheid: 2.510MHz

VRAM: 16GB GDDR6X

Bandbreedte: 717 GB/s

Bus-interface: PCIe 4.0 x16

Outputs: 1 x HDMI 2.1, 3 x DisplayPort 1.4a

Stroomconnector: 1 x 16-pin

Als het gaat om de chipset van de Nvidia GeForce RTX 4080, dan kan je eigenlijk de de specs van de RTX 4090 halveren en dan kom je aardig in de buurt van wat je hier krijgt.

Hij beschikt over veel van dezelfde features als de RTX 4090, en is ook gebouwd met hetzelfde 4nm-proces als de 4090. Verder heeft hij dezelfde soort ray tracing-cores en tensor-cores, en hij geeft je toegang tot de DLSS 3 Frame Generation-technologie. Dat is een flinke verbetering ten opzichte van DLSS 2.0.

Toch gaat het hier nog steeds om 68 procent van de chip die je in de RTX 4090 vindt, voor ongeveer 75 procent van de prijs. Verder betekent de 16GB GDDR6X VRAM dat je niet echt genoeg werkgeheugen hebt voor 8K-graphics (zonder gebruik te maken van DLSS 3 in ieder geval), dus dit is echt een grafische kaart voor 4K, terwijl de RTX 4090 technisch gezien ook tot op zekere hoogte 8K-gaming aan moet kunnen.

Je kan natuurlijk wel DLSS 3 gebruiken met de RTX 4080 en dan levert hij ook echt indrukwekkende prestaties. In de ene game met native, publieke Frame Generation-ondersteuning die we hebben getest en dus zelf konden verifiëren (F1 2022), zorgde Frame Generation voor een extra 30 fps in de 'Quality'-modus vergeleken met DLSS 2.0 zonder Frame Generation-technologie en bijna vier keer zoveel frames per seconde in de 'Ultra Performance'-modus.

Dat is een flinke verbetering waar gamers ongetwijfeld blij mee zullen zijn, maar momenteel zijn er wel nog maar weinig games die deze technologie ondersteunen. Het is dus niet aan te raden om deze kaart aan te schaffen, alleen maar zodat je toegang krijgt tot Frame Generation. Als je daar vooral geïnteresseerd in bent, dan kan je misschien beter voor de goedkopere RTX 4070 gaan of kijken wat de RX 7900 XTX je kan bieden.

Features en Chipset: 3,5/5

Nvidia GeForce RTX 4080: design

Blijvende zorgen over de 16-pin connector

Dezelfde lengte als de RTX 4090, maar iets dunner en lichter

Zelfde uiterlijk als de RTX 3080

De Nvidia Gefore RTX 4080 is bijna identiek aan de RTX 4090, al is hij wel iets dunner en lichter, dus lees ook vooral onze RTX 4090 review voor onze indrukken van het design van deze kaarten.

We moeten het echter wel hebben over de brandende 'elephant in the room'. Dat zijn namelijk de smeltende 12VHPWR-kabels waar sommige mensen last van hebben en die dus ook een potentieel brandgevaar vormen.

Het is wel belangrijk om te vermelden dat we zelf geen problemen hebben ondervonden met de grafische kaarten die we hebben getest en tot nu toe lijkt alles dan ook gewoon te werken zoals het hoort.

Toch zijn er dus wel claims over dit mogelijke (grote) probleem en die zien er geloofwaardig genoeg uit, dat het niet onredelijk is om bezorgd te zijn over die kabels. AMD lanceerde de RX 7900 XTX daarentegen met twee 8-pin connectors voor een totaal vermogen van 335W (officieel) en dat is hoger dan de 320W van de RTX 4080.

Dat betekent dus dat Nvidia deze nieuwe 16-pin connector ook niet per se hoefde te gebruiken op de RTX 4080, in ieder geval niet vanwege het vermogen. Toch heeft het bedrijf er dus voor gekozen om dat wel te doen. We kunnen natuurlijk klagen over de 4-pin dataverbinding bovenop de 12-pin stroomverbinding, maar het lijkt vooral gewoon redelijk riskant om de standaardverbindingen van een ATX-voeding in te wisselen voor een (gedeeltelijk) eigen verbinding.

Wat wel een pluspunt is, is dat de RTX 4080 maar een maximale TDP van 311W bereikt. De RTX 3080 zat daarentegen dichter bij de 350W. Dit betekent dus dat al de verbeterde prestaties van de RTX 4080 minder stroom kosten en dat is dan wel weer mooi om te zien.

Design: 3,5/5

Nvidia GeForce RTX 4080: prestaties

Fantastische prestaties voor gaming en andere taken

Verrassend energie-efficiënt

Ondanks al onze kritiek over de prijs en dergelijke, moeten we wel toegeven dat de Nvidia RTX 4080 uitstekende prestaties neerzet. Dat is het geval bij synthetische benchmarks waarmee we de ruwe prestaties meten, bij de creatieve taken en bij het gamen.

De RTX 4080 verslaat met gemak de beste GPU van de vorige generatie, de Nvidia RTX 3090 Ti, in de synthetische benchmarks, maar hij loopt natuurlijk wel achter op de RTX 4090. Dat is dan ook wel logisch aangezien hij maar ongeveer over 68 procent van de fysieke hardware van die kaart beschikt.

Bij de creatieve benchmarks kwam de RTX 4080 ook op de tweede plaats te staan, nogmaals achter de RTX 4090. Er zijn verder ook niet veel grafische kaarten die de strijd tegen deze kaarten aankunnen, behalve als je specifiek iets zoekt voor video- of fotobewerking.

In dat soort gevallen maakt de grafische kaart lang niet zo veel uit als de processor, dus dan is een 4080 of 4090 zeker geen vereiste. Als het echter gaat om het maken van 3D-renders, dan is de RTX 4090 weer duidelijk de winnaar en weet de RTX 4080 weer de tweede plaats te bereiken, maar er zit wel een redelijk groot gat tussen de twee kaarten op dit gebied.

De situatie is ook weer erg vergelijkbaar als het gaat om de gaming-prestaties. De RTX 4090 haalt gemakkelijk veel meer frames per seconde in veel van de beste pc-games en dat maakt de RTX 4090 dus ook een veel aantrekkelijkere optie voor gaming dan de RTX 4080, zeker als je toch al een tijdje hebt zitten wachten en dus een langere tijd aan het sparen was voor een nieuwe GPU.

Als dat inderdaad ook het geval is, dan kan je dus beter nog net even wat langer wachten, nog iets meer geld sparen en een RTX 4090 kopen. Je zal zeker tevreden zijn met die keuze.

Prestaties: 4,5/5

Moet je de Nvidia GeForce RTX 4080 kopen?

Koop hem als…

Je de RTX 4090 echt niet kan betalen

De RTX 4090 is een erg dure grafische kaart, dus technisch gezien is de goedkopere, maar nog steeds premium RTX 4080 nog steeds een redelijk alternatief.

Je een energie-efficiënte GPU wil

De Nvidia RTX 4080 kan zijn hoogste prestatievermogen leveren voor iets minder dan 320W en dat is echt fantastisch.

Koop hem niet als…

Er een beetje speling in je budget zit

Als je nog een aantal honderden euro's extra kan sparen, dan kan je ook de veel betere RTX 4090 kopen en dat is ook een betere keuze.

Je wil kunnen gamen in 8K

Als je klaar wil zijn voor 8K-gaming, dan is de 16GB VRAM in de RTX 4080 niet genoeg voor een echte 8K-game-ervaring met een acceptabele framerate.

Overweeg ook

