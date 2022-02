Nvidia GeForce RTX 3080 Ti review

De Nvidia GeForce RTX 3080 Ti is een absoluut beest. Hij levert de gaming-prestaties die je verwacht van een RTX 3090 op een lagere prijs. Het apparaat heeft echter nog steeds een behoorlijk prijskaartje, waardoor het voor een aantal gamers geen rendabele optie is.

Er zaten 9 maanden tussen de lancering van de Nvidia GeForce RTX 3080 en de nieuwe Ti-versie. Meestal verwacht je wel een opfrisbeurt van de reeks na die tijd, maar nu is het toch een beetje ongebruikelijk. Vanwege het globale chiptekort, de coronapandemie en de grote vraag naar GPU’s is dit een aparte zet.

Op dit moment is het voor klanten niet makkelijk om een grafische kaart in handen te krijgen, of hij nou van Nvidia of AMD is. Door het tekort op silicium is er vrijwel geen aanbod. Iedereen die op zoek is naar een nieuwe grafische kaart moet genoegen nemen met een ouder model, of ze moeten bijna het dubbele van de adviesprijs betalen. Dit zijn niet de ideale omstandigheden om een nieuwe grafische kaart in op de markt te brengen. Vooral niet eentje met een adviesprijs van 1.269 euro.

Als je een RTX 3080 Ti weet te bemachtigen, zul je niet teleurgesteld zijn. Het is een absolute krachtpatser. Hij heeft maar de helft van de VRAM van de RTX 3090, maar dat is nog steeds ruimschoots genoeg om een moderne game op 4K en 60fps te draaien. Hij is echter moeilijk om aan te bevelen, omdat de kaart niet veel beter is dan de oorspronkelijke RTX 3080, maar wel een stuk meer kost.

Prijs en beschikbaarheid

De Nvidia GeForce RTX 3080 Ti is sinds 3 juni 2021 beschikbaar en begint kent een adviesprijs van 1.269 euro. De prijs zal echter behoorlijk variëren. Verwacht dat je een stuk meer centen neer moet leggen om er eentje te krijgen.

De RTX 3080 verscheen in september 2020 met een instapprijs van 719 euro. In januari van 2022 is de prijs stilletjes gestegen naar 759 euro. Als je er eentje probeert te krijgen, betaal je mogelijk het dubbele.

De RTX 3080 Ti levert echter bijna dezelfde prestaties als de RTX 3090 terwijl hij 380 euro minder kost (uitgaande van de adviesprijs). Dus mogelijk is hij de moeite waard om te kopen, als je er eentje vindt voor een goede prijs.

Chipset en functies

Net zoals de rest van de RTX 30-reeks is de RTX 3080 Ti gebouwd op de Ampere-architectuur van Nvidia. Dit brengt verschillende verbeteringen met zich mee. De RTX 3080 Ti is echter ook voorzien van een nieuwe functie.

Net zoals de Nvidia GeForce RTX 3060 is de RTX 3080 Ti uitgerust met een LHR-begrenzer (light hash rate). Dit moet de kaart minder aantrekkelijk maken voor crypto-miners. We hebben de mining-prestaties niet getest, dus we kunnen niets zeggen over de effectiviteit van deze begrenzer.

De RTX 3080 Ti is al met al een stuk krachtiger dan de reguliere RTX 3080. Dat heeft vooral te maken met de grotere hoeveelheid cores en de bandbreedte.

De kaart is voorzien van 12GB aan GDDR6X VRAM, 2GB meer dan de reguliere versie. Ook maakt hij gebruik van een snellere 384-bit geheugenbus. Hiermee staat de kaart een bandbreedte toe van 912 GB/s. Ter vergelijking, de RTX 3080 heeft een bandbreedte van 760 GB/s. Een snellere kaart met meer geheugen zal je nog beter voorbereiden op 4K-gaming in de toekomst.

Als het om CUDA-cores gaat, komt de Ti ook een stuk beter uit de bus. De grafische kaart is voorzien van 10.240 CUDA-cores, een stuk meer dan de 8.704 cores van de RTX 3080.

Naast alle hardware-verbeteringen krijg je ook toegang tot de nuttige software-features van Nvidia. Eentje waar wij fan van zijn, is Nvidia Broadcast. De tool is ontworpen voor streamers en content creators, maar het is ook nuttig in het dagelijks leven. Het is namelijk een functie waarmee je jouw spraak- en video-opnames kunt verbeteren door middel van AI. Het werkt zelfs voor voice-chats of digitale vergaderingen.

DLSS (deep learning super sampling) is een andere functie waar je veel plezier van kunt beleven. Het zorgt ervoor dat een game met een lage resolutie door middel van AI omhoog wordt geschaald naar de resolutie van jouw beeldscherm. Hierdoor behoud je een stabiele framerate en geniet je van de hoogst mogelijke kwaliteit.

Design

De RTX 3080 Ti die we voor onze review hebben gebruikt is de zogenoemde Founders Edition. Deze ziet er hetzelfde uit als de andere grafische kaarten in de reeks. Het apparaat is overwegend zwart en grijs en heeft een stijlvolle metalen afwerking. De naam van de GPU staat in het metaal gegrafeerd. Dat is niet iets wat je heel snel opvalt, maar wel een leuk extraatje.

De videokaart is even groot als de originele RTX 3080, 32,3cm lang, 14cm breed en 5,6cm hoog. Hij zou in de meeste pc-kasten moeten passen.

Er zitten twee ventilatoren op de GPU. Een aan de voorkant en een aan de achterkant. Deze opstelling zorgt ervoor dat er frisse lucht naar binnen wordt gezogen aan de voorzijde en de warme lucht wordt weggeblazen aan de achterzijde, richting de bovenkant van jouw pc-behuizing.

Het is een hele effectieve koelmethode. Zelfs met een maximaal stroomverbruik van 350W werd het apparaat nooit heter dan 78,9 graden.

Dat is iets heter dan de RTX 3090, die met hetzelfde stroomverbruik niet warmer wordt dan 72 graden. Toch is het een indrukwekkende prestatie van de RTX 3080 Ti, de kaart is immers een stuk kleiner dan de RTX 3090.

Tot slot is de kaart uitgerust met de bekende 12-pins stroomaansluiting. Dat betekent dat je waarschijnlijk een adapter nodig hebt om hem aan te sluiten op jouw voeding, maar deze wordt erbij geleverd.

Prestaties

Specificaties testsysteem Dit is het systeem wat we hebben gebruikt om de Nvidia GeForce RTX 3080 Ti te testen: CPU: Intel Core i9-11900K (8-core, tot 5.3GHz)

CPU-koeler: Cooler Master Masterliquid 360P

RAM: 64GB Corsair Dominator Platinum @ 3,200MHz

Moederbord: MSI MEG Z590 ACE

SSD: ADATA XPG SX8200 Pro @ 1TB

Voeding: Phanteks RevoltX 1200

Behuizing: Praxis Wetbench

De RTX 3080 Ti is ongeveer net zo snel als de RTX 3090 met pc-games, ondanks dat hij maar de helft van de VRAM heeft. Als je op zoek bent naar pure gaming-prestaties en niet bezig bent met 3D-werk of extreem zware videobewerking is dit de beste optie.

We overdrijven niet als we zeggen dat de game-prestaties van beide kaarten vergelijkbaar zijn. In al onze testen zaten ze nooit meer dan 1 of 2fps uit elkaar. Het grootste verschil zagen we bij Dirt 5 op 1440p. Daar gaf de RTX 3080 Ti ons gemiddeld 139 fps en de RTX 3090 leverde 146 fps, maar dit minimale verschil is voor de meeste mensen nauwelijks merkbaar.

De Nvidia GeForce RTX 3080 Ti verslaat ook de Radeon RX 6900 XT van AMD in al onze testen, op twee na. Dat waren Fire Strike Ultra en Assassins Creed Valhalla. Hoe dan ook zijn de prestaties van topniveau.

In de andere games was de RX 6900 XT tussen de 7 en 26 procent trager dan de RTX 3080 Ti. Normaliter is dit genoeg om de kaart van Nvidia aan te raden boven die van AMD, maar de RX 6900 XT is ongeveer 200 euro goedkoper.

In vrijwel elke game behaalt de RTX 3080 Ti maximale instellingen op 4K, inclusief alle flitsende nieuwe functies zoals ray tracing.

Koop hem als…

Je gaming-prestaties wilt zonder compromis

De RTX 3080 Ti levert vrijwel dezelfde prestaties als de RTX 3090 voor minder geld. Dit is de videokaart die je koopt voor de beste game-ervaring.

Je het budget ervoor hebt

Zelfs als je er eentje kunt vinden voor de adviesprijs, neemt hij nog steeds een behoorlijke hap uit je portemonnee. Dat kost het nou eenmaal om het beste van het beste te krijgen.

Je DLSS en ray tracing wilt gebruiken

Als je om deze functies geeft, is dit de beste grafische kaart die je er op dit moment voor kunt krijgen. Met DLSS haal je zelfs nog meer uit de ray tracing-prestaties.

Koop hem niet als…

Je hem te duur vindt

Grafische kaarten in 2022 zijn nou eenmaal behoorlijk duur. De RTX 3080 Ti is absoluut geen uitzondering.

Je geen sterke voeding hebt

De RTX 3080 Ti behaalt een maximaal stroomverbruik van 350W. Je hebt een voeding nodig van minstens 800W om hem goed te kunnen voorzien van energie.