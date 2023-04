(opens in new tab)

De Nvidia GeForce RTX 4070 is waarschijnlijk voor de meeste gamers de beste (betaalbare) GPU die ze kunnen kopen, met zijn combinatie van prestaties, prijs en geavanceerde features. Het is lastig om minpunten over deze grafische kaart te vinden, behalve dan de prijs. Toch is het in ieder geval fijn dat Nvidia de prijs onder de 700 euro heeft gehouden. Eerlijk gezegd hadden we hem namelijk zelfs nog aanbevolen als hij duurder was geweest.

Nvidia GeForce RTX 4070: Review in een notendop

De Nvidia GeForce RTX 4070 is eindelijk gearriveerd. Ben jij als gamer al een tijdje toe aan een upgrade voor je grafische kaart, ga dan vooral voor de 4070. Hij is vrijwel overal geschikt voor.

Het is lastig om de RTX 3070 op te moeten volgen. Dat was een van de beste grafische kaarten aller tijden en in onze Nvidia GeForce RTX 3070 review prezen we die kaart dan ook voor zijn geweldige prestaties bij 1080p en 1440p. Dat zijn dan ook de resoluties waarin de meeste pc-gamers spelen. Het hielp ook heel erg dat de 3070 veel betaalbaarder was dan de andere twee kaarten die beschikbaar waren tijdens de lancering van de Nvidia Ampere-line-up. We waren ook erg positief over het feit dat de RTX 3070 vergelijkbare prestaties leverde als de RTX 2080 Ti voor de helft van de prijs.

Alles wat we zeiden over de RTX 3070 is ook weer van toepassing op de RTX 4070, alleen dit keer kan hij niet alleen een beetje in 4K gamen, maar hij kan games in elke resolutie (4K en lager) aan (eventueel met een beetje hulp van DLSS). Dit maakt de RTX 4070 een fantastische kaart voor de meeste mensen en je hoeft er niet eens een fortuin aan uit te geven.

Er is veel veranderd sinds de lancering van de RTX 3070 aan het einde van 2020 en helaas zijn niet al deze veranderingen positief. Wereldwijd zijn prijzen van allerlei verschillende producten flink gestegen en de Nvidia RTX 4070 is helaas ook niet aan een prijsstijging ontkomen. Met een adviesprijs vanaf 669 euro is de RTX 4070 meer dan 20 procent duurder dan de RTX 3070 was tijdens zijn lancering.

Daar zijn wij niet blij mee (en jij waarschijnlijk ook niet), maar als je naar de prestaties van de RTX 4070 kijkt, dan snap je waarschijnlijk dit verder geen invloed heeft gehad op onze score. Deze grafische kaart levert constant prestaties op het niveau van de RTX 3080 en hij komt soms zelfs in de buurt van de prestaties van de Nvidia GeForce RTX 3080 Ti. De RTX 3080 verslaat de RTX 4070 wel bij gamen in native 4K, maar als je DLSS aanzet, dan verliest de RTX 3080 de strijd.

Er is echter ook nog concurrentie van de andere grote GPU-fabrikant. De AMD Radeon RX 7900 XT is AMD's meeste directe concurrent, maar deze kaart is lastig te verantwoorden in het bijzijn van de RTX 4070. Terwijl de RX 7900 XT zeker betere prestaties levert dan de 4070, is hij ook 50 procent duurder en daarnaast worden de voordelen van de RX 7900 XT overtroffen op het moment dat je DLSS activeert op je Nvidia-kaart (zeker met DLSS 3).

Daarnaast is de RTX 4070 ook nog eens een erg competente kaart voor creatieve projecten. Met deze GPU kunnen indie-ontwikkelaars en kunstenaars, die geen Nvidia GeForce RTX 4090 kunnen betalen, alsnog hun werk gedaan krijgen met een beperkter budget. Hij levert niet genoeg kracht om een hele filmstudio draaiende te houden, maar voor het maken van 3D-modellen of voor videobewerking levert deze kaart een geweldige prijs-kwaliteitverhouding.

Verder zitten al deze features en prestaties in een grafische kaart van een redelijk formaat. Je hebt geen steun nodig om de GPU omhoog te houden in je case of om ervoor te zorgen dat je gaming-pc niet omvalt van het enorme gewicht. Deze grafische kaart kan gemakkelijk sommige van de beste gaming-pc's van genoeg kracht voorzien en hij pas waarschijnlijk ook nog eens in je case (en in je budget).

De RTX 4070 heeft zeker ook wel wat problemen, dat is vrijwel onvermijdelijk, maar door wat deze kaart je allemaal biedt, is het wat gemakkelijker om een aantal van de minpunten door de vingers te zien en gewoon te genieten van geweldige prestaties voor een redelijke prijs.

Nvidia GeForce RTX 4070 review: Prijs en beschikbaarheid

Adviesprijs van 669 euro

Beschikbaar sinds 13 april 2023

GPU's van externe partijen zijn even duur als of duurder dan Nvidia's adviesprijs

De Nvidia GeForce RTX 4070 is beschikbaar sinds 13 april 2023 en heeft een adviesprijs (bij Nvidia zelf) van 669 euro. Die prijs kan wel afwijken bij kaarten van externe partijen, die dus hun eigen versie van de RTX 4070 produceren. Over het algemeen kan je er echter wel van uitgaan dat deze kaarten óf net zo duur zijn óf duurder zijn dan de Nvidia GeForce RTX 4070 Founders Edition.

Het is opvallend dat de RTX 4070 meer dan 20 procent duurder is dan de kaart die hij opvolgt. Dat is namelijk de RTX 3070 en die kaart lanceerde met een adviesprijs van 519 euro. We hadden het natuurlijk erg fijn gevonden als de prijs hetzelfde was gebleven, maar het komt dan ook weer niet echt als een verrassing gezien de andere recente prijsverhogingen op de GPU-markt.

Zo betaal je bijvoorbeeld voor een Nvidia GeForce RTX 4080 een enorm bedrag van 1.389 euro (ongeveer 93 procent duurder dan de RTX 3080), terwijl de prijs van de Nvidia GeForce RTX 4090 ook verhoogd is ten opzichte van de Nvidia GeForce RTX 3090 (van 1.549 euro voor de 3090 naar 1.839 euro voor de 4090).

We hebben overigens ook nog niet echt een directe concurrent van AMD voor de RTX 4070 gezien. De AMD Radeon RX 7900 XT uit de huidige generatie komt het dichtste bij en kost momenteel 928 euro bij AMD zelf. Dat maakt hem dus ongeveer 39 procent duurder dan de RTX 4070.

De RTX 4070 is qua prijs redelijk vergelijkbaar met de Nvidia GeForce RTX 3070 Ti en aangezien de RTX 4070 veel betere prestaties levert dan de 3070 Ti, krijg je in dit geval toch iets meer waar voor je geld dan bij de vorige generatie.

Prijs-kwaliteit: 4/5

Nvidia GeForce RTX 4070 review: Features en chipset

DLSS 3 met volledige 'Frame Generation'

Derde generatie Ray Tracing Cores en vierde generatie Tensor Cores

Lagere TGP dan de RTX 3070

Swipe to scroll horizontally Nvidia GeForce RTX 4070 GPU specs Onderdeel Nvidia RTX 4070 Nvidia RTX 4070 Ti Nvidia RTX 3070 Prijs 669 euro 909 euro 519 euro GPU AD104 AD104 GA104 Aantal transistors 35,8 miljard 35,8 miljard 17,4 miljard TGP 200W 285W 220W CUDA Cores 5.888 7.680 5.888 RT Cores 46 60 46 Tensor Cores 184 240 184 Basiskloksnelheid 1.920MHz 2.310MHz 1.500MHz Boost-kloksnelheid 2.475MHz 2.610MHz 1.725MHz VRAM 12GB GDDR6X 12GB GDDR6X 8GB GDDR6 Kloksnelheid geheugen 1.313MHz 1.313MHz 1.750MHz Bus-grootte 192 bit 192 bit 256 bit Bandbreedte geheugen 504,2 GB/s 504,2 GB/s 448,0 GB/s

De Nvidia RTX 4070 is op papier niet heel veel veranderd vergeleken met zijn voorganger. Hij beschikt over hetzelfde aantal streaming-multiprocessors en dus ook hetzelfde aantal CUDA-cores (5.888), ray tracing-cores (46) en tensor-cores (184).

Er wordt wel gebruikgemaakt van het snellere GDDR6X-werkgeheugen en de VRAM is met 50 procent verhoogd naar een totaal van 12GB. Met een 192-bit bus en een geheugen-kloksnelheid van 1.313MHz heeft de RTX 4070 een effectieve geheugensnelheid van 21 Gbps. Dat is net zo snel als de Nvidia RTX 4070 Ti, met een geheugen-bandbreedte van 504,2 GB/s.

Hij heeft wel een lagere basis- en boost-kloksnelheid dan de 4070 Ti, met respectievelijk 1.920MHz en 2.475MHz (vergeleken met de basiskloksnelheid van 2.310MHz en boost-kloksnelheid van 2.610MHz op de 4070 Ti). Dit is wel een redelijk grote verbetering van de 1.500MHz-basiskloksnelheid en 1.725MHz-boost-kloksnelheid van de RTX 3070.

Dit is het resultaat van het nieuwe 5nm TSMC-proces dat wordt gebruikt om de AD104-GPU te maken, vergeleken met het Samsung 8nm-process voor de GA104 van de RTX 3070. Die hogere kloksnelheden voorzien ook de next-gen ray tracing- en tensor-cores van extra kracht, dus hoewel de RTX 4070 en de RTX 3070 hetzelfde aantal cores hebben, zijn die van de RTX 4070 toch veel sneller en geavanceerder.

Als je je dan ook nog bedenkt dat deze grafische kaart over het nieuwe DLSS 3 met Frame Generation van Nvidia's Lovelace-architectuur beschikt (wat bij de Nvidia Ampere en Turing-kaarten niet het geval is), dan verschillen de kaarten in de praktijk toch meer van elkaar dan op papier.

Verder weet Nvidia nu ook meer kracht te halen uit minder stroom dankzij dit 5nm-proces. De TGP van de RTX 4070 is maar 200W en dat het dus ook een fantastische grafische kaart voor relatief energie-efficiënte pc.

Features en chipset: 5/5

Nvidia GeForce RTX 4070 review: Design

Zelfde formaat als de RTX 3070

16-pin stroomconnector

Zelfde design als de RTX 4090 en RTX 4080

Swipe to scroll horizontally Nvidia GeForce RTX 4070 Founders Edition specs Header Cell - Column 0 Nvidia RTX 4070 Nvidia RTX 3070 Nvidia RTX 4080 Aantal slots Dual-slot Dual-slot Triple-slot Afmetingen (L x B x H) 242 x 112 x 38 mm 242 x 112 x 36 mm 310 x 140 x 39 mm Gewicht 1,02 kg 1,02 kg 2,11 kg Stroom 1 x 16-pin 1 x 12-pin 1 x 16-pin Outputs 3 x DisplayPort 1.4b, 1 x HDMI 2.1 3 x DisplayPort 1.4b, 1 x HDMI 2.1 3 x DisplayPort 1.4b, 1 x HDMI 2.1 Koeling Twin-fan Twin-fan Twin-fan

Met de RTX 4070 Founders Edition levert Nvidia eindelijk een next-gen grafische kaart die ook echt in je pc past, zonder dat je een speciale constructie nodig hebt om hem op zijn plaats te houden.

De voorgaande kaarten waren eerlijk gezegd ook niet echt slecht en het is waarschijnlijk alsnog verstandig om een GPU-kaarthouder in je pc te stoppen (het kan geen kwaad om je investering extra te beschermen).

De RTX 4070 is wel de eerste GPU van deze generatie die niet belachelijk groot aanvoelt als je hem in de hand hebt. Zelfs de wat subtielere formaten van de AMD Radeon RX 7900 XTX en RX 7900 XT zijn nog steeds erg groot, maar de RTX 4070 voelt daarentegen echt als een ouderwetse GeForce-GPU van een aantal jaren terug.

De RTX 4070 Founders Edition heeft hetzelfde ventilator-design als de RTX 4090 en RTX 4080 (één ventilator op de voorkant en één op de achterkant), maar het is een eigenlijk een soort gekrompen versie daarvan. De 4070 neemt dan ook maar twee slots in beslag. De RTX 4070 beschikt ook over dezelfde aansluitingen als de andere RTX Lovelace-GPU's (dus nog steeds geen USB-C-uitgang) en een 16-pin stroomconnector met een inbegrepen adapter voor twee 8-pin connectors om op die manier de kaart van stroom te voorzien.

Met een TGP van 200W had Nvidia technisch gezien ook voor een enkele 8-pin connector kunnen gaan, maar het bedrijf lijk stug vast te houden aan de 12VHPWR-kabel. Dat vinden wij nog steeds niet geweldig, maar het is wat het is. Als je een ATX 3.0-voeding hebt, dan hoef je je hier ook geen zorgen om te maken, maar de rest van ons moeten iets meer moeite doen voor onze kabelmanagement.

Design: 4,5/5

Nvidia GeForce RTX 4070 review: Prestaties

(Image credit: Future / John Loeffler)

Fantastische gaming-prestaties

Kan gemakkelijk in 4K/60 fps gamen met DLSS

RTX 3080-prestaties met 40 procent minder stroomverbruik

De Nvidia RTX 4070 is echt de beste grafische kaart voor 1440p die je momenteel op de markt kan vinden en hij zal waarschijnlijk ook nog een lange tijd op die toppositie blijven staan.

Zijn prestatievermogen houdt echter niet op bij 1440p. Wanneer we verder ingaan op de gaming-prestaties, zal je zien dat er ook genoeg potentie is voor 4K-gaming met deze GPU (door wat compromissen te sluiten). Eerst zullen we echter de prestaties in synthetische tests zoals 3DMark bespreken om te zien hoe de fundamentele prestaties eruitzien.

Algemene prestaties

Swipe to scroll horizontally Header Cell - Column 0 3DMark Firestrike 3DMark Nightraid 3DMark Speedway RTX 4070 Ti 54.882 184.183 5.457 RX 7900 XT 67.645 211.916 5.182 RTX 3080 Ti 48.057 178.883 5.249 RTX 3080 44.619 179.024 4.594 RTX 4070 44.288 179.557 4.454 RTX 3070 Ti 37.217 163.120 3.728 RTX 3070 34.696 154.177 3.409

Swipe to scroll horizontally Header Cell - Column 0 3DMark Port Royal 3DMark Time Spy 3DMark Firestrike Extreme RTX 4070 Ti 14.256 23.018 27.223 RX 7900 XT 14.047 26.260 34.356 RTX 3080 Ti 12.927 19.215 23.576 RTX 3080 11.583 17.638 21.659 RTX 4070 11.154 17.778 21.482 RTX 3070 Ti 8.754 14.687 18.308 RTX 3070 8.269 13.496 16.844

Swipe to scroll horizontally Header Cell - Column 0 3DMark Time Spy Extreme 3DMark Firestrike Ultra 3DMark Wildlife Extreme RTX 4070 Ti 11.091 13.568 46.251 RX 7900 XT 12.811 17.370 45.772 RTX 3080 Ti 23.576 9.789 12.148 RTX 3080 8.780 11.005 38.073 RTX 4070 8.541 10.037 36.008 RTX 3070 Ti 7.254 9.286 31.230 RTX 3070 6.632 8.605 28.322

Swipe to scroll horizontally Header Cell - Column 0 3DMark Wildlife Extreme Unlimited Passmark 3D DirectX Average Performance RTX 4070 Ti 45.991 40.610 42.411 RX 7900 XT 47.500 33.328 46.926 RTX 3080 Ti 41.027 36.628 39.057 RTX 3080 37.242 34.957 37.197 RTX 4070 35.343 34.913 36.687 RTX 3070 Ti 31.117 31.606 32.391 RTX 3070 28.217 31.063 30.339

Zoals je kan zien levert de RTX 4070 over het algemeen ongeveer 21 procent beter prestaties dan de RTX 3070, maar loopt hij met ongeveer 1,37 procent achter op de RTX 3080. Met zo'n klein verschil is hij dus eigenlijk bijna gelijk aan de krachtige 4K-GPU van vorig jaar. De RTX 3080 Ti levert wel nog 6 procent sterkere prestaties, maar die is dan ook bijna twee keer zo duur als de RTX 4070, dus dit zijn uitstekende resultaten.

De RTX 4070 ligt natuurlijk wel redelijk wat achter op de RTX 4070 Ti en de RX 7900 XT. Zijn prestaties zijn over het algemeen 22 procent minder dan die van de RX 7900 XT en ongeveer 13,5 procent minder dan die van de RTX 4070 Ti. Dit komt niet echt als een verrassing, want deze grafische kaarten (van de huidige generatie) beschikken dan ook over betere hardware.

Creatieve prestaties

Als het gaat om creatieve prestaties hebben we helaas minder data om te vergelijken, omdat Blender Benchmark 3.5.0 besloot om de helft van de grafische kaarten, die we wilden vergelijken, niet te willen testen. Deze benchmark wilde zelfs niet werken met de RTX 4070 zelf, dus daar moeten we misschien later nog een keer op terugkomen als die benchmark een update heeft gehad.

In de tussentijd zie je echter wel dat de tests die we wel konden uitvoeren, laten zien hoe goed de RTX 4070 kan omgaan met creatieve taken. In Adobe Premiere en Adobe Photoshop presteerde de RTX 4070 duidelijk beter dan de RTX 3080 en liep hij maar net iets achter op de RTX 4070 Ti. Hij wist bij die tests uiteindelijk dan ook de tweede plaats te behalen.

Swipe to scroll horizontally PugetBench for Adobe Suite prestaties Header Cell - Column 0 Adobe Premiere Adobe Photoshop RTX 4070 Ti 1.278 1.533 RX 7900 XT 1.109 1.519 RTX 3080 Ti 1.182 1.467 RTX 3080 1.163 1.486 RTX 4070 1.210 1.521 RTX 3070 Ti 1.054 1.486 RTX 3070 1.113 1.486

In plaats van de Blender-benchmark, hebben we V-Ray 5 gebruikt. Dit is een erg goed alternatief en op zichzelf ook een uitstekende benchmark. Hier wilde de RX 7900 XT niet meewerken, aangezien deze niet over CUDA-cores of Nvidia's RTX beschikt, maar we zien in ieder geval duidelijk dat de RTX 4070 ook hier weer een respectabele tweede plaats behaalt (achter de RTX 4070 Ti).

Swipe to scroll horizontally V-Ray 5 GPU prestaties Header Cell - Column 0 CUDA RTX RTX 4070 Ti 2.351 3.131 RX 7900 XT Onbekend Onbekend RTX 3080 Ti 2.082 2.867 RTX 3080 1.790 2.451 RTX 4070 1.871 2.629 RTX 3070 Ti 1.510 2.017 RTX 3070 1.423 1.819

Een van onze favoriete tests van de laatste tijd is Lumion 12.5. Hierbij render je een architecturaal ontwerp tot een kort filmclipje in 1080p of 4K met 60 fps. Dit is daarom ook een van de beste benchmarks voor creatievelingen, omdat je zo te zien krijgt hoe een grafische kaart omgaat met taken van een echt productieniveau in plaats van alleen synthetische tests.

Dit programma vereist dezelfde soort hardware als de beste pc-games om een scène te belichten, realistische watereffecten te creëren en om bladeren op een boom te reproduceren. Dit is een soort 'real-world'-benchmark die meer zegt over een grafische kaart dan een willekeurig nummer zonder verdere context.

Aangezien het wel een uur kan duren om een clipje van vijf seconden in 60 fps te renderen in productiekwaliteit, hebben we het iets anders aangepakt. In plaats van het berekenen van het aantal frames per seconde, zoals we doen met Handbrake's encoding-test, gebruiken we frames per uur om je een idee te geven van hoe lang een clip uiteindelijk kan duren als je hem de hele nacht laat renderen (wat niet ongekend is in de praktijk).

Swipe to scroll horizontally Lumion 12.5 Movie Clip render-prestaties Header Cell - Column 0 1080p, 1 ster kwaliteit 1080p, 4 sterren kwaliteit 4k, 4 sterren kwaliteit RTX 4070 Ti 7.796 frames/uur 962 frames/uur 373 frames/uur RX 7900 XT 5.826 frames/uur 772 frames/uur 312 frames/uur RTX 3080 Ti 6.689 frames/uur 803 frames/uur 281 frames/uur RTX 3080 6.337 frames/uur 724 frames/uur 179 frames/uur RTX 4070 7.176 frames/uur 730 frames/uur 264 frames/uur RTX 3070 Ti 5.473 frames/uur 593 frames/uur 112 frames/uur RTX 3070 5.210 frames/uur 555 frames/uur 99 frames/uur

De RTX 4070 wist een clip van vijf seconden in 60 fps (1 ster) 13 procent sneller te renderen dan de RTX 3080, ongeveer 7 procent sneller dan de RTX 3080 Ti en bijna 23 procent sneller dan de RX 7900 XT.

Hij was wel langzamer dan de RTX 4070 Ti, met ongeveer 8 procent. Dat verschil werd nog iets groter bij 1080p in productiekwaliteit (4 sterren). Daar renderde de RTX 4070 de clip 25 procent langzamer dan de 4070 Ti en 6,78 procent langzamer dan de RX 7900 XT.

Swipe to scroll horizontally Handbrake, 4K naar 1080p, GPU-encoding RTX 4070 Ti 167 frames/sec RX 7900 XT 165 frames/sec RTX 3080 Ti 166 frames/sec RTX 3080 164 frames/sec RTX 4070 170 frames/sec RTX 3070 Ti 165 frames/sec RTX 3070 167 frames/sec

In Handbrake wist de RTX 4070 voor het eerst tijdens deze creatieve tests alle andere kaarten te verslaan, maar niet met hele grote verschillen. Toch is 170 frames per seconde voor het encoden van 4K naar 1080p zeker niet slecht.

Over het algemeen zet de RTX 4070 prima creatieve prestaties neer. Hij presteert over het algemeen beter dan de RTX 3080, de RX 7900 XT, de RTX 3070 Ti en de RTX 3070, en hij verliest het maar net van de RTX 3080 Ti.

Swipe to scroll horizontally Gemiddelde creatieve prestaties RTX 4070 Ti 1.939 RX 7900 XT 1.393 RTX 3080 Ti 1.699 RTX 3080 1.551 RTX 4070 1.587 RTX 3070 Ti 1.311 RTX 3070 1.251

Gaming-prestaties

Hoe goed de RTX 4070 dan ook is voor creatieve taken, hij is natuurlijk vooral gericht op gamers. Daarom hebben we ook de meeste tijd besteed aan het testen van de gaming-prestaties van deze grafische kaart. Hieronder zie je overigens een selectie van representatieve resultaten van onze tests en dus niet alle testresultaten worden hier weergegeven.

Swipe to scroll horizontally Metro: Exodus (Max. instellingen, 1440p) Header Cell - Column 0 Geen RT, Geen DLSS RT, Geen DLSS RT, DLSS RTX 4070 Ti 96 (min. 57) 76 (min. 48) 88 (min. 54) RX 7900 XT 99 (min. 60) 66 (min. 46) DLSS niet beschikbaar RTX 3080 Ti 80 (min. 50) 67 (min. 43) DLSS schakelde niet in RTX 3080 79 (min. 47) 61 (min. 40) 72 (min. 46) RTX 4070 77 (min. 47) 59 (min. 38) 70 (min. 45) RTX 3070 62 (min. 37) 46 (min. 30) 55 (min. 35)

Swipe to scroll horizontally Metro: Exodus (Max. instellingen, 2160p) Header Cell - Column 0 Geen RT, Geen DLSS RT, Geen DLSS RT, DLSS RTX 4070 Ti 66 (min 43) 45 (min. 32) 53 (min. 36) RX 7900 XT 69 (min. 46) 36 (min. 27) DLSS niet beschikbaar RTX 3080 Ti 67 (min. 44) 22 (min. 15) 59 (min. 40) RTX 3080 55 (min. 35) 35 (min. 24) 61 (min. 40) RTX 4070 33 (min. 21) 17 (min. 13) 38 (min. 26)

Als het gaat om gaming-prestaties, dan biedt de RTX 4070 toch wel echt vrijwel het beste dat je kan krijgen voor deze prijs, ook al zijn er wel wat beperkingen (compromissen) die we moeten benoemen.

Ten eerste kan je met deze grafische kaart met de maximale instellingen bij veel games, die niet Cyberpunk 2077 of Metro: Exodus heten, in 4K gamen, zolang je verder niet te veel van de GPU vereist. Dat wil zeggen dat je daarvoor ray tracing uit moet laten staan.

Swipe to scroll horizontally F1 2022 (Max. instellingen, Min. RT) Header Cell - Column 0 1080p 1440p 2160p RTX 4070 Ti 288 (min. 240) 241 (min. 205) 156 (min. 130) RX 7900 XT 321 (min. 258) 250 (min. 203) 170 (min. 139) RTX 3080 Ti 264 (min. 228) 247 (min. 215) 115 (min. 88) RTX 3080 236 (min. 204) 198 (min. 169) 130 (min. 110) RTX 4070 259 (min. 230) 204 (min. 170) 136 (min. 116) RTX 3070 180 (min. 154) 143 (min. 125) 91 (min. 79)

Swipe to scroll horizontally F1 2022 (Max. instellingen, Max. RT) Header Cell - Column 0 1080p 1440p 2160p RTX 4070 Ti 173 (min. 159) 109 (min. 93) 56 (min. 48) RX 7900 XT 147 (min. 118) 103 (min. 78) 55 (min. 41) RTX 3080 Ti 138 (min. 120) 93 (min. 79) 45 (min. 32) RTX 3080 126 (min. 109) 86 (min. 73) 44 (min. 37) RTX 4070 127 (min. 108) 85 (min. 73) 48 (min. 40) RTX 3070 91 (min. 78) 60 (min. 51) 30 (min. 25)

Over het algemeen haalt de RTX 4070 gemiddeld ongeveer 58 fps in 4K, zonder ray tracing, met een minimum van 45 fps. In dat geval creëert de 4070 dus nog een prima game-ervaring. Als je ray tracing maximaal aanzet, dan krijg je gemiddeld 34 fps, met een minimum van 25 fps en dat is net iets beter dan een slideshow.

De RTX 3080 doet het echter ook niet veel beter op dit gebied. Deze kaart haalt gemiddeld 40 fps en minimaal 29 fps bij de maximale instellingen met ray tracing aan. De RTX 3080 Ti haalt dan weer gemiddeld 36 fps en minimaal 19 fps. De RTX 4070 loopt dus maar net iets achter op de 3080 Ti qua gemiddelde fps, maar hij heeft wel een hogere minimale fps.

Als je per se gebruik wil maken van ray tracing, dan kan de RTX 4070 ook zeker nog wel goede resultaten leveren, met hulp van DLSS. Met DLSS ingeschakeld schieten de getallen omhoog naar gemiddeld 79 fps en een minumum van 55 fps. Als je dat vergelijkt met de gemiddelde 80 fps en minimale 58 fps van de RTX 3080 in onze tests en je ziet dat de RTX 4070 een sterke concurrent is voor de RTX 3080 als ray tracing maximaal is geactiveerd en DLSS aanstaat.

Verder bereikt de RTX 4070 gemiddeld ongeveer 10 procent minder fps dan de RTX 3080 Ti bij een 4K-resolutie met ray tracing en DLSS aan (79 fps vergeleken met de 88 fps van de 3080 Ti) en een minimum fps dat ongeveer 14 procent lager is dan die van de RTX 3080 Ti (55 fps vergeleken met de 64 fps van de 3080 Ti).

Swipe to scroll horizontally Cyberpunk 2077 (Geen RT, Geen DLSS) Header Cell - Column 0 1080p 1440p 2160p RTX 4070 Ti 111 (min. 90) 66 (min. 51) 29 (min. 21) RX 7900 XT 128 (min. 53) 79 (min. 58) 34 (min. 27) RTX 3080 Ti 104 (min. 83) 63 (min. 50) 29 (min. 22) RTX 3080 94 (min. 76) 57 (min. 45) 26 (min. 20) RTX 4070 85 (min. 69) 48 (min. 37) 19 (min. 15) RTX 3070 73 (min. 60) 44 (min. 37) 19 (min. 15)

Swipe to scroll horizontally Cyberpunk 2077 (Psycho RT, Geen DLSS) Header Cell - Column 0 1080p 1440p 2160p RTX 4070 Ti 74 (min. 56) 47 (min. 35) 19 (min. 14) RX 7900 XT 49 (min. 37) 31 (min. 24) 15 (min. 11) RTX 3080 Ti 63 (min. 49) 41 (min. 30) 18 (min. 11) RTX 3080 58 (min. 45) 37 (min. 27) 15 (min. 8) RTX 4070 57 (min. 44) 35 (min. 27) 15 (min. 8) RTX 3070 41 (min. 14) 25 (min. 11) 4 (min. 2)

Swipe to scroll horizontally Cyberpunk 2077 (2160p, Psycho RT, DLSS 2 / FSR 2.1) Header Cell - Column 0 'Quality'-modus 'Ultra Performance'-modus RTX 4070 Ti 43 (min. 33) 100 (min. 82) RX 7900 XT 28 (min. 22) 69 (min. 54) RTX 3080 Ti 38 (min. 29) 83 (min. 68) RTX 3080 34 (min. 25) 74 (min. 60) RTX 4070 32 (min. 26) 76 (min. 62) RTX 3070 Ti 18 (min. 11) 54 (min. 19) RTX 3070 23 (min. 13) 52 (min. 12)

Swipe to scroll horizontally Cyberpunk 2077 (2160p, Psycho RT, DLSS 3 met FG) Header Cell - Column 0 'Quality'-modus 'Ultra Performance'-modus RTX 4070 Ti 60 (min. 17) 127 (min. 84) RTX 4070 58 (min. 15) 99 (min. 62)

De RTX 4070 weet gemiddeld 57 fps te halen in 4K, met een minimum van 41 fps bij alle instellingen die we hebben getest. Dat is ongeveer 28 procent lager dan de RTX 4070 Ti (79 fps gemiddeld, over het algemeen), ongeveer 10 procent lager dan de RTX 3080 (63 fps gemiddeld, over het algemeen), de RX 7900 XT (64 fps gemiddeld, over het algemeen) en de RTX 3080 Ti (64 fps gemiddeld, over het algemeen).

Deze getallen zien er misschien een beetje teleurstellend uit voor de RTX 4070, ,aar de RTX 4070 Ti, RX 7900 XT, RTX 3080 en RTX 3080 Ti kunnen allemaal veel beter in native 4K gamen. Er spelen echter nog maar weinig mensen in native 4K, dus dat voordeel voor die GPU's is misschien niet echt heel betekenisvol.

De RTX 4070 weet de RX 7900 XT wel te verslaan met ongeveer 20 procent, in 4K met maximale instellingen en ray tracing, als DLSS is ingeschakeld (en als FSR is ingeschakeld op de RX 7900 XT). Respectievelijk halen ze dan gemiddeld 79 fps en 66 fps. Daarmee evenaart de 4070 ook ongeveer de RTX 3080 (80 fps gemiddeld) en loopt hij maar met 10 procent achter op de gemiddelde prestaties van de RTX 3080 Ti bij 4K met ray tracing.

Het is belangrijk om te vermelden dat er hierbij geen gebruik is gemaakt van DLSS 3 Frame Generation, om te zorgen dat de vergelijking wel eerlijk bleef.

Vergeleken met de RTX 3070, wist de RTX 4070 ongeveer 39 procent betere gemiddelde 4K-prestaties neer te zetten en was zijn minimum ook 53 procent hoger (57 fps gemiddeld en 43 fps minimaal voor de RTX 4070 vergeleken met 41 fps gemiddeld en 28 fps minimaal voor de RTX 3070).

Swipe to scroll horizontally Returnal (Geen RT, Geen DLSS) Header Cell - Column 0 1080p 1440p 2160p RTX 4070 Ti 167 (min. 79) 124 (min. 70) 74 (min. 45) RX 7900 XT 152 (min. 71) 128 (min. 78) 74 (min. 36) RTX 3080 Ti 136 (min. 65) 109 (min. 68) 69 (min. 47) RTX 3080 128 (min. 65) 100 (min. 48) 63 (min. 41) RTX 4070 131 (min. 76) 101 (min. 65) 59 (min. 39) RTX 3070 103 (min. 62) 78 (min. 39) 42 (min. 12)

Swipe to scroll horizontally Returnal (Epic RT, Geen DLSS) Header Cell - Column 0 1080p 1440p 2160p RTX 4070 Ti 136 (min. 87) 99 (min. 47) 55 (min. 36) RX 7900 XT 102 (min. 60) 78 (min. 55) 45 (min. 31) RTX 3080 Ti 113 (min. 87) 85 (min. 45) 50 (min. 31) RTX 3080 104 (min. 53) 78 (min. 43) 45 (min. 27) RTX 4070 109 (min. 63) 76 (min. 54) 52 (min. 30) RTX 3070 80 (min. 45) 55 (min. 16) 12 (min. 4)

Swipe to scroll horizontally Returnal (2160p, Epic RT, DLSS / FSR) Header Cell - Column 0 'Quality'-modus 'Ultra Performance'-modus RTX 4070 Ti 84 (min. 57) 138 (min. 75) RX 7900 XT 63 (min. 42) 102 (min. 53) RTX 3080 Ti 74 (min. 46) 120 (min. 77) RTX 3080 69 (min. 47) 110 (min. 64) RTX 4070 65 (min. 43) 113 (min. 75) RTX 3070 22 (min. 8) 85 (min. 49)

Als we het hebben over 1440p-gaming, dan staat de RTX 4070 meer op gelijke voet met de andere grafische kaarten, ondanks dat sommige van de grotere GPU's zeker betere 'absolute' prestaties leveren. De RTX 4070 presteert gemiddeld ongeveer 8 procent minder goed dan de RTX 3080 in 1440p-gaming zonder ray tracing en upscaling (105 fps vergeleken met de 115 fps van de RTX 3080). Ze hebben echter een vergelijkbaar minimum rond 80-85 fps.

Vergeleken met de RTX 3080 zijn de gemiddelde prestaties van de RTX 4070 ongeveer 12 procent slechter (de 3080 Ti heeft levert gemiddeld 119 fps in 1440p zonder ray tracing en DLSS).

Swipe to scroll horizontally Tiny Tina's Wonderland (Badass, Geen FSR) Header Cell - Column 0 1080p 1440p 2160p RTX 4070 Ti 360 (min. 266) 258 (min. 194) 137 (min. 100) RX 7900 XT 182 (min. 125) 125 (min. 95) 66 (min. 55) RTX 3080 Ti 173 (min. 135) 125 (min. 100) 70 (min. 57) RTX 3080 160 (min. 128) 114 (min. 92) 64 (min. 52) RTX 4070 156 (min. 124) 107 (min. 91) 56 (min. 47) RTX 3070 120 (min. 93) 77 (min. 61) 38 (min. 30)

De RTX 4070 Ti én de RX 7900 XT weten de RTX 4070 te verslaan in 1440p-gaming zonder ray tacing en upscaling met ongeveer 25-29 procent betere prestaties en dat is vervolgens ook het geval bij het gamen met de hoogste ray tracing instellingen aan. Daarbij haalt de RTX 4070 alsnog gemiddeld meer dan 60 fps on average (67 fps om precies te zijn) en heeft hij ook een erg redelijk minimum van 51 fps.

Vanaf het moment dat we DLSS aanzetten, was het ineens een ander verhaal. Toen versloeg de RTX 4070 alles behalve de RTX 4070 Ti en RTX 3080 Ti, waaronder dus de RX 7900 XT. Die GPU versloeg hij met 29 betere gemiddelde prestaties (125 fps vergeleken met 97 fps) en een veel hoger minimum van 88 fps vergeleken met de 60 fps van de RX 7900 XT (dat is bijna 49 procent hoger).

De RTX 4070 verslaat hierbij ook de RTX 3080, met ongeveer 5 procent betere gemiddelde prestaties en een 7,5 procent hogere minimale fps. De RTX 4070 is ook maar 3 procent langzamer dan de RTX 3080 Ti wanneer beide kaarten DLSS gebruiken in 1440p met maximale ray tracing.

Vergeleken met de RTX 3070, levert de RTX 4070 ongeveer 35 procent betere prestaties in 1440p met ray tracing en DLSS 2.0 (125 fps vergeleken met 93 fps). De minimale fps was zelfs bijna 53 procent hoger dan die van zijn voorganger (87 fps vergeleken met de 57 fps van de 3070). De RTX 3070 mag dan wel de standaard hebben gezet voor 1440p-gaming, maar de RTX 4070 gaat daar met gemak voorbij en dat doet de 3070 hem niet na.

Bij 1080p zien we over het algemeen hetzelfde gebeuren. Er zit dan vrij weinig verschil tussen de resultaten van de RTX 4070, de RTX 3080, de RTX 3080 Ti en de RX 7900 XT. Alleen loopt de RTX 3070 achter met ongeveer 30 procent en presteert de RTX 4070 Ti duidelijk het beste.

Swipe to scroll horizontally Gemiddelde prestaties over het algemeen Header Cell - Column 0 1080p 1440p 2160p RTX 4070 Ti 173 (min. 123) 131 (min. 91) 79 (min. 58) RX 7900 XT 139 (min. 92) 106 (min. 74) 64 (min. 46) RTX 3080 Ti 136 (min. 95) 108 (min. 77) 64 (min. 40) RTX 3080 138 (min. 96) 103 (min. 73) 63 (min. 47) RTX 4070 136 (min. 93) 99 (min. 73) 57 (min. 43) RTX 3070 108 (min. 75) 77 (min. 51) 41 (min. 28)

Voordat de RTX 4070 uitkwam werd er al veel gesuggereerd over de prestaties van de GPU, omdat er ook al benchmarks waren gelekt en de prestaties werden dan ook vooral als een beetje teleurstellend gezien aan de hand van maar een aantal testscores. De prijsverhoging maakte het vooruitzicht van de 4070 voor die mensen natuurlijk nog teleurstellender. Inmiddels hebben we gelukkig veel meer data kunnen verzamelen.

Swipe to scroll horizontally Stroomverbruik en temperaturen Header Cell - Column 0 Min. | Max. Temperatuur Min. | Max. Stroomverbruik RTX 4070 Ti 25,0°C / 65,0°C 7,19W / 274,75W RX 7900 XT 55,0°C / 71,0°C 78,0W / 313,0W RTX 3080 Ti 38,1°C / 53,6°C 22,440W / 352,912W RTX 3080 34,7°C / 65,8°C 20,724W / 327,456W RTX 4070 31,7°C / 68,0°C 11,359W / 202,784W RTX 3070 32,9°C / 72,7°C 16,57W / 227,433W

Swipe to scroll horizontally Prestaties per watt en per prijs Header Cell - Column 0 Uiteindelijke totale score Pres. per Watt Pres. per Adviesprijs RTX 4070 Ti 15.620 56,85 17,18 RX 7900 XT 16.772 53,58 18,07 RTX 3080 Ti 14.251 40,38 11,23 RTX 3080 13.581 41,47 18,89 RTX 4070 13.398 66,07 20,03 RTX 3070 11.015 48,43 21,22

Wij zijn ook niet echt heel blij met die prijsverhoging van meer dan 20 procent, maar je kan er ook niet echt omheen dat je hier een grafische kaart krijgt met een TGP van maar 200W, die sterk concurreert met de RTX 3080 Ti. Dan hebben we het ook nog niet eens over de nieuwe features van de Lovelace-GPU's, waar de last-gen grafische kaarten van Nvidia niet over beschikken.

De cijfers liegen er niet om en de prestaties van de RTX 4070 zijn over het algemeen simpelweg fantastisch bij vrijwel elke resolutie (wanneer het ertoe doet).

Prestaties: 5/5

Moet je de Nvidia GeForce RTX 4070 kopen?

Swipe to scroll horizontally Nvidia GeForce RTX 4070 Categorie Opmerking Score Prijs-kwaliteit Hij mag dan wel meer dan 20 procent duurder dan zijn voorganger zijn, maar de RTX 4070 kan zijn prijs zeker verantwoorden met de prestaties die hij levert. 4/5 Features en chipset TSMC's 5nm-proces, de geavanceerde RT- en Tensor-cores, en 50 procent meer VRAM dan de RTX 3070 maken dit een indrukwekkende grafische kaart. 5/5 Design Vergelijkbaar met de RTX 4080, maar kleiner en gemakkelijker in een pc te stoppen, maar helaas is er nog steeds wel een (onnodige) 16-pin stroomkabel. 4,5/5 Prestaties Geweldige 4K-gaming-prestaties en prima creatieve prestaties, en dat alles met een stroomverbruik van maar 200W. 5/5 Totaal Row 4 - Cell 1 4,625/5

Koop hem als...

Je next-gen prestaties wil voor minder dan 700 euro

De prestaties van de Nvidia RTX 4070 zijn bijna gelijk aan die van de RTX 3080 en soms zelfs de RTX 3080 Ti, en hij is veel goedkoper.

Je geen enorm grote GPU wil

Grafische kaarten worden tegenwoordig echt steeds gigantischer, dus het is fijn dat deze grafische kaart een redelijk normaal formaat heeft.

Je next-gen features zoals DLSS 3 wil kunnen gebruiken

Nvidia's hardware gebruikt vaak de meest splinternieuwe technologie uit deze industrie en dingen zoals DLSS 3 en Nvidia Reflex zijn dan ook Nvidia's troefkaarten.

Koop hem niet als...

Je een goedkope RTX 3080 kan vinden

Over het algemeen presteert de RTX 4070 beter dan de 3080, maar als je niet zo veel om de geavanceerde features geeft, dan kan je wat geld besparen als je een goede deal voor de 3080 tegenkomt.

Je op zoek bent naar de volgende budget-GPU van Nvidia

De RTX 4070 is veel goedkoper dan de andere grafische kaarten uit de huidige line-ups van Nvidia en AMD, maar met een prijs van 669 euro kunnen we het niet echt hebben over een echte budget-GPU.

Nvidia GeForce RTX 4070 review: Overweeg ook

Swipe to scroll horizontally Nvidia GeForce RTX 4070 Nvidia GeForce RTX 4070 Ti AMD Radeon RX 7900 XT Prijs 669 euro 909 euro 928 euro Boost-kloksnelheid 2.475MHz 2.610MHz 2.394MHz VRAM 12GB GDDR6X 12GB GDDR6X 20GB GDDR6 Bandbreedte geheugen 504,2 GB/s 504,2 GB/s 800,0 GB/s Streaming-multiprocessors 5.888 7.680 5.376 Ray Tracing Cores 46 60 84 Tensor Cores 184 240 N/A Stroom 1 x 16-pin 1 x 16-pin 2 x 8-pin Outputs 1 x HDMI 2.1, 3 x DisplayPort 1.4b 1 x HDMI 2.1, 3 x DisplayPort 1.4a 1 x HDMI 2.1a, 2 x DisplayPort 2.1, 1 x USB-C

Als je aan de hand van deze Nvidia GeForce RTX 4070 review ook nog even verder wil kijken naar andere opties, dan vind je hieronder nog twee grafische kaarten om te overwegen.

(opens in new tab) AMD Radeon RX 7900 XT

Zijn grotere broer krijgt dan misschien meer aandacht, maar vergeet zeker niet dat de RX 7900 XT ook nog bestaat. Dit is een van de beste grafische kaarten die AMD ooit heeft geproduceerd. Hij is dan wel duurder dan de RTX 4070, maar hij is ook krachtig genoeg (en toekomstbestendig genoeg) voor 8K-gaming, dus op de lange termijn kan je erg veel uit deze kaart halen. Lees meer: AMD Radeon RX 7900 XT review

(opens in new tab) Nvidia GeForce RTX 4070 Ti

De Nvidia RTX 4070 Ti heeft geen Founders Edition, dus hij zal toch vaak wel iets duurder zijn dan zijn adviesprijs van 909 euro, maar dankzij zijn geweldige prestaties is dit toch een uitstekend alternatief voor de RTX 4070 als je bereid bent om wat meer uit te geven. Lees meer: Nvidia GeForce RTX 4070 Ti review

Zo hebben we de Nvidia GeForce RTX 4070 Ti getest

We hebben in totaal ongeveer 50 uur met de RTX 4070 doorgebracht

Naast het uitvoeren van algemene benchmarks, hebben we de GPU ook voor onze alledaagse gaming en voor creatieve taken gebruikt

Specs van ons testsysteem Hier zijn de specs van het testsysteem dat we hebben gebruikt om de Nvidia GeForce RTX 4070 mee te testen: CPU: AMD Ryzen 9 7950X3D

CPU-koeler: Cougar Poseidon GT 360 AIO-koeler

DDR5 RAM: 32GB Corsair Dominator Platinum met 5.200MHz & 32GB G.Skill Trident Z5 Neo met 5.200MHz

Moederbord: ASRock X670E Taichi

SSD: Samsung 980 Pro SSD met 1TB

Voeding: Corsair AX1000 80-Plus Titanium (1000W)

Case: Praxis Wetbench

Wanneer we een grafische kaart testen, zorgen we ervoor dat we alle tests met hetzelfde testsysteem uitvoeren, zodat we de GPU-prestaties kunnen isoleren. Vervolgens stellen we de GPU bloot aan een reeks synthetische benchmarks, zoals 3DMark, en in-game benchmarks in de meest recente pc-games, zoals Cyberpunk 2077 en F1 2022.

We testen alles met de hoogste instellingen die mogelijk zijn (zonder upscaling) en we testen vooral bij een resolutie die de meeste mensen zullen gebruiken in combinatie met de kaart in kwestie. Bij de RTX 4070 betekent dat dus testen in 1080p, 1440p en 2160p.

We zorgen er ook voor dat we de meest recente (relevante) drivers hebben geïnstalleerd en dat we de tests ook opnieuw uitvoeren bij concurrerende grafische kaarten die we al eerder hebben getest, zoals de RTX 4070 Ti, RX 7900 XT en RTX 3080, om ervoor te zorgen dat we daarvan ook de meest recente resultaten hebben (na verschillende nieuwe driver-updates) Al deze scores worden vastgelegd en vergeleken met de voorganger van deze grafische kaart, met zijn meest directe concurrent en met de GPU's die zich net één stapje hoger en lager bevinden in de line-up (als deze kaarten beschikbaar zijn).

We berekenen dan de gemiddelden van deze resultaten om een uiteindelijke totale score te krijgen en die delen we dan door de adviesprijs van de kaart om te zien wat voor prestaties je per euro krijgt en wat voor waarde je dus uit deze kaart kan halen.

Uiteindelijk gebruiken we de grafische kaart ook een aantal dagen in onze eigen computers om er games mee te spelen en er apps zoals Adobe Photoshop of Adobe Illustrator mee te gebruiken. We letten dan vooral ook op vreemde dingen die misschien voorkomen, zoals crashes of glitches. Aangezien we veel grafische kaarten hebben getest door de jaren heen, weten we ook wat een grafische kaart hoort te doen en hoe hij (ongeveer) hoort te presteren. Daarom hebben we het ook gauw door als een GPU niet presteert zoals verwacht of als hij juist de verwachtingen weet te overtreffen.

Lees meer over hoe we testen