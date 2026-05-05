Onaangekondigde, luxueuze koptelefoon van Sony gespot in het openbaar

Mocht er nog enige twijfel bestaan ​​dat Sony iets bijzonders in petto had, dan is die nu weg. We hebben het al eerder gehad over over de 'Sony WH-1000XX The ColleXion', en nu lijkt het erop dat de premium koptelefoon ter ere van het 10-jarig jubileum echt zou kunnen bestaan.

Hij is nog niet officieel aangekondigd, maar is al in het openbaar gespot. Acteur Damson Idris droeg de koptelefoon namelijk en er zijn beelden hiervan verschenen op Twitter.

Damson Idris frolicking in NYC pic.twitter.com/cPdXdoc574May 3, 2026

Op de subreddit r/headphones merkten gebruikers al snel op dat dit geen bestaande koptelefoon is. Het Sony-logo is zichtbaar, maar er zijn wel een aantal ontwerpverschillen met de Sony WH-1000XM6.

Het artikel gaat hieronder verder.

Het lijkt er dus op dat we hier te maken hebben met Sony's onaangekondigde premium koptelefoon. De foto's laten een paar belangrijke ontwerpkenmerken zien, waaronder een interessante metalen hoofdband/scharnier, een audiopoort, een paar roosters en een draagtasje.

Een ongelukje of marketingstunt?

Er zijn een paar theorieën hierover. Een plausibele theorie is dat dit eigenlijk een kleine marketingstunt is van Sony en geen ongelukje. Sony zelf heeft namelijk deze emoji "👀" gereageerd op een van de foto's die voorbijgangers hebben gemaakt van Idris. Het zou ook kunnen dat de koptelefoon wel degelijk nog niet in het openbaar gedragen mocht worden en dat Sony nu snel heeft geschakeld zodat het lijkt alsof dit hun plan was.

Andere bedrijven hebben deze strategie al eens toegepast. Beats heeft in het verleden ook eens een onaangekondigde koptelefoon aan influencers gegeven. Dit is een manier om een nieuw product snel onder de aandacht te brengen van potentiële kopers.

Volgens de geruchten wordt deze koptelefoon op 19 mei aangekondigd. Aangezien we nu steeds meer teasers zien, lijkt die lanceringsdatum wel waarschijnlijk.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

Tot nu toe hebben we gehoord dat het om een echt ​​topmodel gaat met een verkoopprijs van ongeveer 629 euro. Er kunnen geavanceerde noise-cancelling en andere functies voor audiopuristen aanwezig zijn, maar de batterijduur kan wat korter zijn ten opzichte van andere Sony-koptelefoons. Als de geruchten kloppen, hoeven we hoe dan ook niet lang meer te wachten tot Sony de koptelefoon uitbrengt.