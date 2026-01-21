Jabra kondigt nieuwe Evolve3-headsets aan voor zakelijk én persoonlijk gebruik

Jabra heeft zojuist zijn nieuwe Evolve3-headsets aangekondigd. Het gaat om de on-ear Evolve3 75 en de over-ear Evolve3 85. De Evolve-headsets van Jabra waren voorheen voornamelijk gefocust op zakelijk gebruik, maar deze nieuwe modellen wil het bedrijf duidelijk positioneren als ideaal voor zakelijk én privé gebruik.

Het bedrijf zag aan de hand van onderzoek dat veel mensen ook voor zakelijk gebruik gewoon nog consumentenheadsets gebruiken. Die zijn meestal natuurlijk veel aantrekkelijker als je een koptelefoon zoekt waarmee je ook in je eigen tijd naar muziek kan luisteren. De Evolve3-serie moet het beste van beide werelden bieden. Deze modellen bieden professionele prestaties, maar ook een modern uiterlijk en handige features die consumenten verwachten van een goede koptelefoon.

Het design is volgens Jabra bij beide modellen het meest compact en lichtst binnen hun klasse en de microfoonarm is vervangen door een geïntegreerde microfoon, met onder andere ondersteuning voor "toekomstbestendige spraakbediening voor AI en real-time adaptieve ruisonderdrukking".

Belangrijkste kenmerken

Image 1 of 2 (Image credit: Jabra) (Image credit: Jabra)

Een van de belangrijkste aspecten van de nieuwe headsets voor zakelijk gebruik is Jabra's ClearVoice-technologie. Hierbij worden 'neural network'-technologie en 'multi-mic' algoritmes gebruikt om de stem van de gebruikers zo goed mogelijk te kunnen onderscheiden van achtergrondgeluiden, en dat dus ook zonder gebruik van een microfoonarm. Het design is nu discreter, maar je moet nog steeds altijd optimaal verstaanbaar zijn.

Er is hier ook ANC aanwezig. Het gaat om adaptieve ANC die zich in real-time aanpast aan omgevingsgeluiden en wat hier ook opvallend is, is dat de ANC actief kan blijven tijdens gesprekken, wat op veel headsets geen mogelijkheid is. Zo kan je je altijd goed blijven focussen, of je nou in een meeting zit of gewoon muziek luistert.

Om nog meer die ruimte tussen zakelijke en consumentenheadsets te overbruggen, heeft Jabra het design dus ook weer wat moderner en stijlvoller gemaakt. Beide modellen zijn compact en lichtgewicht om in elke situatie comfortabel te kunnen blijven.

Verder zet Jabra ook in op toekomstbestendigheid en veiligheid. De nieuwe Evolve3-headsets ondersteunen spraakbediening om onder andere opdrachten aan AI te kunnen geven en de AI-spraakbesturing moet ook heel accuraat zijn bij het herkennen van woorden. Daarnaast zijn de nieuwe modellen gecertificeerd voor alle grote UC-platforms en wordt er een Bluetooth-adapter meegeleverd die voor een directe, veilige verbinding moet zorgen. Dankzij Jabra Plus Management zijn de headsets op grotere kantoren ook centraal te beheren en updaten. Individuele gebruikers kunnen echter ook gemakkelijk instellingen aanpassen via de nieuwe Jabra Plus-app voor smartphones en pc (deze volgt later in 2026).

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

Een van de meest indrukwekkende onderdelen van de Evolve3-headsets is de batterij. Beide modellen zijn voorzien van verwisselbare batterijen, wat voor een langere levensduur moet zorgen en daarnaast bieden ze ook allebei een indrukwekkend lange batterijduur. De Evolve3 75 biedt een gesprekstijd tot 22 uur of luistertijd tot 110 uur (met ANC/busylight uit) en de Evolve3 85 biedt een gesprekstijd tot 25 uur of een luistertijd tot 120 uur (ook met ANC/buslylight uit). Na 10 minuten opladen kan je ook weer meteen 10 uur lang naar muziek luisteren. Ze gaan dus met gemak meerdere (werk)dagen mee.

De headsets zijn dankzij de focus op zakelijk én privé gebruik ook geoptimaliseerd voor het luisteren naar Hi-Fi muziek. Daarvoor is er hier ondersteuning voor de LC3-audiocodec. Er is ook een veilige Bluetooth Low Energy-verbinding met de meegeleverde adapter.

Prijs en releasedatum

We moeten wel nog even wachten op de Evolve3 75 en 85, want beide modellen zullen pas beschikbaar zijn vanaf 1 maart 2026. Vanaf die datum zijn de zwarte varianten van de headsets beschikbaar, maar er komt ook een 'Warm Gray'-kleurvariant aan in april (in geselecteerde markten).

De Jabra Evolve3 75 (het on-ear model) heeft een adviesprijs van 399 euro en de Jabra Evolve3 85 (het over-ear model) heeft een adviesprijs van 569 euro. Meer informatie vind je op Jabra's website.

Dit zijn dus zeker geen goedkope headsets, maar als je hun beloftes waar kunnen maken, kunnen ze inderdaad wel erg interessant zijn voor mensen die een headset voor werk en persoonlijk gebruik zoeken.